Uusi NT 50/1 K märkä-kuivaimuri on tarkoitettu kohteisiin, jossa on tarve siirtää suuria nestemääriä imurin avulla tehokkaasti ja ergonomisesti. Säiliön sisällä olevan tyhjennyspumpun kapasiteetti on 300 l/min ja se kykenee siirtämään partikkeleita aina 20 mm kokoon saakka. Tämä yhdessä 50 litran säiliön kanssa mahdollistaa pitkäkestoisen ja keskeytymättömän työskentelyn esimerkiksi vahinkosaneerauskohteissa. Kestävä ja erittäin helppokäyttöinen NT 50/1 K sopii erinomaisesti myös teollisuuden, maatalouden ja rakentamisen siivouskohteisiin. Imuturbiini ja poistopumppu on mitoitettu suurille volyymeille ja vaativiin olosuhteisiin. Imukahvassa oleva säädin mahdollistaa imuroitavan nesteen määrän optimoimisen poistopumpun tehoa vastaavaksi. Poistoletkulle on valmiina kynsiliitin laitteen rungossa. Erillisen tyhjennysletkun avulla säiliö voidaan tyhjentää helposti myös lattiakaivoon. Säiliössä on helposti puhdistettava esierotin, joka suojaa pumppua kiviltä ja muilta roskilta. Vakiovarustukseen kuuluu karkean lian suodatin. Laitteella voidaan imuroida myös kuivaa likaa varustamalla se lisävarusteena myytävällä laakasuodattimella.