Märkä-kuivaimuri NT 50/1 K
Omalla tyhjennyspumpulla varustettu märkä-kuivaimuri, joka on suunniteltu suurehkojen vesimäärien imurointiin. Tehokas ja luotettava imuri teollisuuden ja rakentamisen tarpeisiin.
Uusi NT 50/1 K märkä-kuivaimuri on tarkoitettu kohteisiin, jossa on tarve siirtää suuria nestemääriä imurin avulla tehokkaasti ja ergonomisesti. Säiliön sisällä olevan tyhjennyspumpun kapasiteetti on 300 l/min ja se kykenee siirtämään partikkeleita aina 20 mm kokoon saakka. Tämä yhdessä 50 litran säiliön kanssa mahdollistaa pitkäkestoisen ja keskeytymättömän työskentelyn esimerkiksi vahinkosaneerauskohteissa. Kestävä ja erittäin helppokäyttöinen NT 50/1 K sopii erinomaisesti myös teollisuuden, maatalouden ja rakentamisen siivouskohteisiin. Imuturbiini ja poistopumppu on mitoitettu suurille volyymeille ja vaativiin olosuhteisiin. Imukahvassa oleva säädin mahdollistaa imuroitavan nesteen määrän optimoimisen poistopumpun tehoa vastaavaksi. Poistoletkulle on valmiina kynsiliitin laitteen rungossa. Erillisen tyhjennysletkun avulla säiliö voidaan tyhjentää helposti myös lattiakaivoon. Säiliössä on helposti puhdistettava esierotin, joka suojaa pumppua kiviltä ja muilta roskilta. Vakiovarustukseen kuuluu karkean lian suodatin. Laitteella voidaan imuroida myös kuivaa likaa varustamalla se lisävarusteena myytävällä laakasuodattimella.
Ominaisuudet ja edut
Integroitu likavesipumppuSuuria vesimääriä voidaan pumpata pois ja jatkaa samalla imurointia.
Poistopumpussa integroitu karkean lian suodatinSuojaa poistopumppua kiviltä, puutikuilta ja muilta irtoroskilta.
Tunnistin imutehon heikkenemiselleVenttiili on imukahvan ja imuletkun välissä Mahdollistaa imurointivolyymin sopeuttamisen poistopumpun tehoon.
Tyhjennysletku
- Poistopumppu siirtää tehokkaasti säiliöön kertyneen nesteen.
- Ergonominen ja miellyttävä työkalu suureten nestemäärien imurointiin.
Integroitu karkean lian suodatin suojaa turbiinia
- Suojaa turbiinia lian mukana tulevilta partikkeleilta.
Korkealaatuiset varusteet
- Öljynkestävä imuletku
- Advanced-mallin lattiasuulake.
- Ergonominen, säädettävä työntökahva
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar)
|273
|Säiliötilavuus (l)
|50
|Liitäntäteho (W)
|1200
|Tyhjennyspumpun teho (W)
|1100
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 40
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|67
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|28
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|32,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|640 x 370 x 1045
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Imuletkun tyyppi: Öljynkestävä
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Karkean lian suodatin
- Työntöaisa
Ominaisuuksia
- Tyhjennysletku
- Integroitu tyhjennyspumppu
- Turvallisuusluokitus: I
Videot
Käyttökohteet
- Tuotantotiloihin
- Teollisuus