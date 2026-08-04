Märkä-kuivaimuri NT 30/1 Tact Te Adv L
NT 30/1 Tact Te Adv L märkä-kuivaimuri automaattisella Tact -suodattimen puhdistusjärjestelmällä, sähkötyökaluliitännällä ja 30 litran säiliöllä. Antistaattinen varustus vakiona.
Päivittäinen rankka työ rakennustyömailla tai korjaamoilla vaatii paljon sekä työntekijöiltä että laitteilta. NT 30/1 Tact Te Adv L märkä-kuivaimuri täyttää nämä vaatimukset parhaalla mahdollisella tavalla. Se on varustettu tukevalla 30 litran säiliöllä sekä Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmä, joka takaa keskeytymättömän työskentelyn imuroitaessa suuria määriä hienoa pölyä. PES-laakasuodatin on kosteutta läpäisemätön ja näin se edistää myös pölytöntä työympäristöä. Adv -mallissa antistaattinen varustus vakiona. Käyttäjät arvostavat sen helppokäyttöisyyttä ja asetusten helppoa valintaa, uuden kiertovalintakytkimen ja portaattoman tehonsäädön ansiosta. Kone on varustettu ergonomisilla varusteilla, jotka kulkevat mukana niille tarkoitetuilla säilytyspaikoilla. Työskentely sähkötyökalujen kanssa helpottuu, automaattisella virtakytkimellä olevan sähköpistorasian ansiosta.
Ominaisuudet ja edut
Kärcher Tact, automaattinen suodattimenpuhdistusjärjestelmä
- Suuri suodatuspinta-ala ja korkeana säilyvä imuteho.
- Automaattinen suodattimen puhdistus tehokkaan ilmavirtauksen avulla.
- Nopea asentaminen ja pidempi käyttöaika.
Kahvassa imutehon säätö ja kumipinnoite
- Uusi työkaluliitäntäsovitin takaa optimaalisen kytkennän sähkötyökaluun.
- Imutehoa voidaan säätää sovittimen rungossa olevan säätimen kautta.
Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Sähkötyökalujen helppo kytkentä imurin pariksi.
- Helppokäyttöinen: automaattinen käynnistys ja sammutus.
- Automaattinen sammutustoiminto säästää energiaa.
Kätevät säilytyspaikat rakosuulakkeelle ja työkaluliitäntäsovittimelle
- Integroidut varusteiden säilytyspaikat varmistavat, että imurin kaikki varusteet on säilytetty, niin että ne pysyvät tallessa ja ovat aina valmiina käyttöä varten.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|30
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|69
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|13,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|18,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|560 x 370 x 580
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
- Mutka: Antistaattinen
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Laakasuodatin: PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
Ominaisuuksia
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Suodattimen puhdistus: Tact automaattinen suodattimen puhdistustoiminto
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin
- Myymäläkalusteiden nopeaan imurointiin