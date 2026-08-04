Päivittäinen rankka työ rakennustyömailla tai korjaamoilla vaatii paljon sekä työntekijöiltä että laitteilta. NT 30/1 Tact Te Adv L märkä-kuivaimuri täyttää nämä vaatimukset parhaalla mahdollisella tavalla. Se on varustettu tukevalla 30 litran säiliöllä sekä Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmä, joka takaa keskeytymättömän työskentelyn imuroitaessa suuria määriä hienoa pölyä. PES-laakasuodatin on kosteutta läpäisemätön ja näin se edistää myös pölytöntä työympäristöä. Adv -mallissa antistaattinen varustus vakiona. Käyttäjät arvostavat sen helppokäyttöisyyttä ja asetusten helppoa valintaa, uuden kiertovalintakytkimen ja portaattoman tehonsäädön ansiosta. Kone on varustettu ergonomisilla varusteilla, jotka kulkevat mukana niille tarkoitetuilla säilytyspaikoilla. Työskentely sähkötyökalujen kanssa helpottuu, automaattisella virtakytkimellä olevan sähköpistorasian ansiosta.