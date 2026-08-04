Hieno pöly, karkea lika ja nesteet: NT 50/1 Tact Te märkä-kuivaimuri on todella monipuolinen. 50 litran suojapuskurilla varustettu säiliö, jossa on öljynkestävä tyhjennysletku, sekä korkeussäädettävä työntöaisa tekevät siitä ihanteellisen työpisteiden ja koneiden puhdistukseen tuotantotiloissa, korjaamoissa ja rakennustyömailla. Se on suunniteltu vaativille teollisuus- ja rakennusalan asiakkaille, jotka luottavat ammattikäyttöön tarkoitettuihin koneisiin ja arvostavat jatkuvaa, pölytöntä työympäristöä. Tämä varmistetaan automaattisella Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja kosteudenkestävällä PES-laakasuodattimella. Pistorasia automaattisella virtakytkimellä helpottaa sähkötyökalujen käyttöä imurin kanssa. Selkeillä symboleilla varustettu kiertovalintakytkin helpottaa imuasetusten valitsemista. Imutehoa voidaan säätää portaattomasti erillisellä säätimellä. Ergonomiset ja nopeasti vaihdettavat varusteet ovat vakiona, ja ne voidaan helposti säilyttää suoraan koneessa integroiduilla imuletkun- ja varusteiden säilytyspaikoilla.