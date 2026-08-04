Märkä-kuivaimuri NT 50/1 Tact Te L
NT 50/1 Tact Te märkä-kuivaimuri. Monipuolinen tehotyökalu nesteiden ja pölyn imurointiin. 50 litran säiliö, säädettävä työntöaisa, tyhjennysletku ja integroitu sähkötyökaluliitäntä.
Hieno pöly, karkea lika ja nesteet: NT 50/1 Tact Te märkä-kuivaimuri on todella monipuolinen. 50 litran suojapuskurilla varustettu säiliö, jossa on öljynkestävä tyhjennysletku, sekä korkeussäädettävä työntöaisa tekevät siitä ihanteellisen työpisteiden ja koneiden puhdistukseen tuotantotiloissa, korjaamoissa ja rakennustyömailla. Se on suunniteltu vaativille teollisuus- ja rakennusalan asiakkaille, jotka luottavat ammattikäyttöön tarkoitettuihin koneisiin ja arvostavat jatkuvaa, pölytöntä työympäristöä. Tämä varmistetaan automaattisella Tact-suodattimen puhdistusjärjestelmällä ja kosteudenkestävällä PES-laakasuodattimella. Pistorasia automaattisella virtakytkimellä helpottaa sähkötyökalujen käyttöä imurin kanssa. Selkeillä symboleilla varustettu kiertovalintakytkin helpottaa imuasetusten valitsemista. Imutehoa voidaan säätää portaattomasti erillisellä säätimellä. Ergonomiset ja nopeasti vaihdettavat varusteet ovat vakiona, ja ne voidaan helposti säilyttää suoraan koneessa integroiduilla imuletkun- ja varusteiden säilytyspaikoilla.
Ominaisuudet ja edut
Säädettävä, ergonominen työntöaisaPikalukituksen ansiosta, työntöaisa on helppo säätää käyttäjälle sopivaksi. Työntöaisa voidaan helposti taittaa ja säästää tilaa konetta varastoitaessa.
Öljynkestävä tyhjennysletkuÖljynkestävä, integroitu tyhjennysletku helpottaa nesteiden tyhjentämistä.
Leveä lattiasuulake, nopeasti vaihdettavilla harjoilla/imukumeillaLattiasuulake helposti irrotettavilla harjoilla ja imukumeilla. Vaivaton vaihtaa märän ja kuivan imuroinnin välillä.
Selkeillä symboleilla varustettu säätökiekko
- Imurin käyttö helppoa, kätevällä pikavalintakytkimellä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|74
|Alipaine (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Säiliötilavuus (l)
|50
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|68
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|18,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|24
|Mitat (p x l x k) (mm)
|640 x 370 x 1045
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Liitäntä sähkötyökaluille
- Tyhjennysletku (öljynkestävä)
- Laakasuodatin: PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
- Työntöaisa
Ominaisuuksia
- Suodatusluokka: L
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökalulle
- Antistaattinen rakenne laitteen rungossa
- Suodattimen puhdistus: Tact automaattinen suodattimen puhdistustoiminto
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin