Väkivahva NT 65/2 Tact² märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla. Automaattinen Tact² -suodattimen puhdistus ylläpitää tasaisen imutehon ja imee suuretkin määrät hankalaa hienopölyä roskista puhumattakaan. Ei huolta suodattimen tukkeutumisesta ja imutehon heikentymisestä. Antistaattiset varusteet estävät staattisen sähkövarauksen aiheuttamat räpsähdykset hienojakoista pölyä imuroitaessa. Laakasuodatin ei vie säilötilaa, joten 65 litran säiliökapasiteetti on maksimaalisesti hyödynnettävissä ja nesteiden imurointi onnistuu kätevästi suodatinta vaihtamatta. Kahden tehokkaan moottorin turvin imuri suoriutuu niin pölystä, karkeista roskista kuin nesteistäkin.