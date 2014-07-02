Märkä-kuivaimuri NT 65/2 Tact²
Väkivahva märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla, 65 litran säiliöllä sekä automaattisella suodattimen puhdistuksella. Mukana uudet antistaattiset varusteet.
Väkivahva NT 65/2 Tact² märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla. Automaattinen Tact² -suodattimen puhdistus ylläpitää tasaisen imutehon ja imee suuretkin määrät hankalaa hienopölyä roskista puhumattakaan. Ei huolta suodattimen tukkeutumisesta ja imutehon heikentymisestä. Antistaattiset varusteet estävät staattisen sähkövarauksen aiheuttamat räpsähdykset hienojakoista pölyä imuroitaessa. Laakasuodatin ei vie säilötilaa, joten 65 litran säiliökapasiteetti on maksimaalisesti hyödynnettävissä ja nesteiden imurointi onnistuu kätevästi suodatinta vaihtamatta. Kahden tehokkaan moottorin turvin imuri suoriutuu niin pölystä, karkeista roskista kuin nesteistäkin.
Ominaisuudet ja edut
Helppo kuljettaaSäädettävä työntöaisa ja isot pyörät tekevät kuljetuksesta helppoa myös epätasaisella pinnalla.
Kätevä varusteiden säilytysEsimerkiksi lattiasuulake voidaan nopeasti kiinnittää siihen kun sitä ei sillä hetkellä tarvita
Tact² -automaattinen suodattimen puhdistusLaakasuodatin voidaan irrottaa puhtaalta puolelta; se on jaettu kahteen puolikkaaseen, jotka puhdistetaan vuorotellen kohdennetuilla ilmaiskuilla. Hieno pöly ei voi tukkia suodatinta jatkuvan ilmavirran ansiosta. Imee jopa 1000 kg kuivaa pölyä ennen suodattimen vaihtotarvetta.
Säilytystaso
- Työkalut voidaan säilyttää kätevällä kumipintaisella säilytysalueella, myös esim. pienet osat ja pullot.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|2 x 74
|Alipaine (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Säiliötilavuus (l)
|65
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 2760
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 40
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|24,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|31,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|575 x 490 x 880
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
- Mutka: Antistaattinen
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Tyhjennysletku (öljynkestävä)
- Laakasuodatin: Paperikuitu
- Työntöaisa
Ominaisuuksia
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Suodattimen puhdistus: Tact² -automaattinen suodattimen puhdistus
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: I
- Säiliön pyörä seisontajarrulla