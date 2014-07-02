Väsymätön, kahdella tehokkaalla moottorilla varustettu tehokas NT 75/2 Tact² Me Tc märkä-kuivaimuri tuottaa katkottoman imutehon, kun imuroitavana on suuret määrät hienopölyä, karkeaa likaa tai nestettä. Iso 75 litran säiliö on helppo tyhjentää poistoletkun avulla tai kippaamalla. Antistaattiset varusteet estävät staattisen sähkövarauksen aiheuttamat räpsähdykset hienojakoista pölyä imuroitaessa ja 4 metrin pituinen imuletku tekee käytöstä helppoa ja miellyttävää. Uusi kiertovalintakytkin helpottaa imuasetusten valitsemista ja imutehoa voidaan säätää portaattomasti erillisellä säätimellä. Laajat, uudelleen kehitetyt varusteet tulevat vakiovarusteena, ja ne voidaan helposti säilyttää suoraan koneessa integroiduilla imuletkun- ja varusteiden säilytyspaikoilla.