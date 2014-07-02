Märkä-kuivaimuri NT 75/2 Tact² Me Tc

Väsymätön märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla ja 75 litran säiliöllä. Automaattinen suodattimen puhdistus tuottaa katkeamattoman imutehon kun imuroitavana on suuret määrät pölyä ja roskaa.

Väsymätön, kahdella tehokkaalla moottorilla varustettu tehokas NT 75/2 Tact² Me Tc märkä-kuivaimuri tuottaa katkottoman imutehon, kun imuroitavana on suuret määrät hienopölyä, karkeaa likaa tai nestettä. Iso 75 litran säiliö on helppo tyhjentää poistoletkun avulla tai kippaamalla. Antistaattiset varusteet estävät staattisen sähkövarauksen aiheuttamat räpsähdykset hienojakoista pölyä imuroitaessa ja 4 metrin pituinen imuletku tekee käytöstä helppoa ja miellyttävää. Uusi kiertovalintakytkin helpottaa imuasetusten valitsemista ja imutehoa voidaan säätää portaattomasti erillisellä säätimellä. Laajat, uudelleen kehitetyt varusteet tulevat vakiovarusteena, ja ne voidaan helposti säilyttää suoraan koneessa integroiduilla imuletkun- ja varusteiden säilytyspaikoilla.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri NT 75/2 Tact² Me Tc: Kipattava runko lukittavalla säiliöllä
Säiliö on aina kiinnitetty tukevasti runkoon.
Märkä-kuivaimuri NT 75/2 Tact² Me Tc: Poistoletku säiliön tyhjentämiselle
Tiiviisti sulkeutuva kansi pitää jätteen turvallisesti säiliön sisällä.
Märkä-kuivaimuri NT 75/2 Tact² Me Tc: Varusteet pysyvät tallella rungossa integroitujen säilytyspaikkojen ansiosta
Helposti käytettävissä molemmilta puolilta. Runsaasti säilytystilaa 4 m imuletkulle ja kumiselle virtajohdolle (10 m).
Helposti kipattava runko
  • Kallista säiliö taaksepäin ja tyhjennä helposti viemäriin.
  • Erittäin vakaa jonka vuoksi helppo tyhjentää.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Ilman läpivirtaus (l/s) 2 x 74
Alipaine (mbar/kPa) 254 / 25,4
Säiliötilavuus (l) 75
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Liitäntäteho (W) max. 2760
Varusteiden halkaisija ( ) DN 40
Virtajohdon pituus (m) 10
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 73
Väri Hopea
Paino (ilman varusteita) (kg) 29
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 36,6
Mitat (p x l x k) (mm) 685 x 560 x 920

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 4 m
  • Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
  • Mutka: Antistaattinen
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 550 mm
  • Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
  • Pölypussien määrä: 1 kpl
  • Pölypussin materiaali: Paperi
  • Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
  • Rakosuulake
  • Tyhjennysletku (öljynkestävä)
  • Laakasuodatin: PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
  • Kipattava säiliö
  • Työntöaisa

Ominaisuuksia

  • Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
  • Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
  • Suodattimen puhdistus: Tact² -automaattinen suodattimen puhdistus
  • Törmäyssuoja
  • Turvallisuusluokitus: II
  • Säiliön pyörä seisontajarrulla
Märkä-kuivaimuri NT 75/2 Tact² Me Tc
Videot
Käyttökohteet
  • Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.