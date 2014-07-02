Märkä-kuivaimuri NT 75/2 Tact² Me Tc
Väsymätön märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla ja 75 litran säiliöllä. Automaattinen suodattimen puhdistus tuottaa katkeamattoman imutehon kun imuroitavana on suuret määrät pölyä ja roskaa.
Väsymätön, kahdella tehokkaalla moottorilla varustettu tehokas NT 75/2 Tact² Me Tc märkä-kuivaimuri tuottaa katkottoman imutehon, kun imuroitavana on suuret määrät hienopölyä, karkeaa likaa tai nestettä. Iso 75 litran säiliö on helppo tyhjentää poistoletkun avulla tai kippaamalla. Antistaattiset varusteet estävät staattisen sähkövarauksen aiheuttamat räpsähdykset hienojakoista pölyä imuroitaessa ja 4 metrin pituinen imuletku tekee käytöstä helppoa ja miellyttävää. Uusi kiertovalintakytkin helpottaa imuasetusten valitsemista ja imutehoa voidaan säätää portaattomasti erillisellä säätimellä. Laajat, uudelleen kehitetyt varusteet tulevat vakiovarusteena, ja ne voidaan helposti säilyttää suoraan koneessa integroiduilla imuletkun- ja varusteiden säilytyspaikoilla.
Ominaisuudet ja edut
Kipattava runko lukittavalla säiliölläSäiliö on aina kiinnitetty tukevasti runkoon.
Poistoletku säiliön tyhjentämiselleTiiviisti sulkeutuva kansi pitää jätteen turvallisesti säiliön sisällä.
Varusteet pysyvät tallella rungossa integroitujen säilytyspaikkojen ansiostaHelposti käytettävissä molemmilta puolilta. Runsaasti säilytystilaa 4 m imuletkulle ja kumiselle virtajohdolle (10 m).
Helposti kipattava runko
- Kallista säiliö taaksepäin ja tyhjennä helposti viemäriin.
- Erittäin vakaa jonka vuoksi helppo tyhjentää.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|2 x 74
|Alipaine (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Säiliötilavuus (l)
|75
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Liitäntäteho (W)
|max. 2760
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 40
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Väri
|Hopea
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|29
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|36,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|685 x 560 x 920
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Imuletkun tyyppi: Antistaattinen
- Mutka: Antistaattinen
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Paperi
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Tyhjennysletku (öljynkestävä)
- Laakasuodatin: PES-materiaali PTFE-pinnoitteella
- Kipattava säiliö
- Työntöaisa
Ominaisuuksia
- Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä
- Antistaattinen rakenne kaikissa varusteissa
- Suodattimen puhdistus: Tact² -automaattinen suodattimen puhdistus
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: II
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin