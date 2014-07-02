Kärcher NT 27/1 Adv on kompaktin kokoinen ja kustannustehokas ratkaisu ammattilaisen märkä-kuivaimuriksi. Se soveltuu monenlaisiin työkohteisiin ja mukautuu erinomaisesti ammattisiivouksen tarpeisiin, tarvitsit sitten ratkaisua veden imurointiin tai työkalua vahanpoistokohteisin. Kevyesti rullaavat pyörät takaavat helpon liikkuvuuden. Nestepinnan vartiointi toimii kohoperiaatteella ja pysäyttää laitteen, kun säiliö on täynnä. 27 litran säiliöön mahtuu reilusti kuivaa likaa ja nesteitä ja on erittäin helposti tyhjennettävissä. Virtajohdon sekä varusteet saa kiinni imuriin omille säilytyspaikoilleen ja ergonominen kantokahva helpottaa kuljettamista. Vahva puskuri suojaa laitetta kolhuilta.