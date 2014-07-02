Märkä-kuivaimuri NT 27/1 Adv
Märkä-kuivaimuri Kärcher NT 27/1 Advanced on monipuolinen ja kustannustehokas vaihtoehto ammattilaisen työkaluksi pienehköjen alueiden siivoukseen.
Kärcher NT 27/1 Adv on kompaktin kokoinen ja kustannustehokas ratkaisu ammattilaisen märkä-kuivaimuriksi. Se soveltuu monenlaisiin työkohteisiin ja mukautuu erinomaisesti ammattisiivouksen tarpeisiin, tarvitsit sitten ratkaisua veden imurointiin tai työkalua vahanpoistokohteisin. Kevyesti rullaavat pyörät takaavat helpon liikkuvuuden. Nestepinnan vartiointi toimii kohoperiaatteella ja pysäyttää laitteen, kun säiliö on täynnä. 27 litran säiliöön mahtuu reilusti kuivaa likaa ja nesteitä ja on erittäin helposti tyhjennettävissä. Virtajohdon sekä varusteet saa kiinni imuriin omille säilytyspaikoilleen ja ergonominen kantokahva helpottaa kuljettamista. Vahva puskuri suojaa laitetta kolhuilta.
Ominaisuudet ja edut
Integroitu tarvikkeiden säilytysVarustelokero rungon takana. Ilmaputket ja muut varusteet kulkevat aina imurin mukana ja ovat nopeasti valmiina käyttöön.
Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatinNopea vaihto märkä- ja kuivaimuroinnin tarpeisiin. Erinomaisesti kosteutta kestävä ja helposti puhdistettava PES-suodatin. Kestävää kehitystä: pestävä suodatin.
Vahvat metalliklipsitTakaavat luotettavan lukituksen.
Suojapuskuri
- Rungossa oleva törmäyssuoja helpottaa varastointia ja käsittelyä ahtaissa kohteissa.
Uimurijärjestelmä
- Imuteho säilyy jatkuvasti korkealla tasolla.
- Ylitäyttösuoja katkaisee imun, kun säiliö on täynnä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|67
|Alipaine (mbar/kPa)
|200 / 20
|Säiliötilavuus (l)
|27
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|72
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|7,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|420 x 420 x 525
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.5 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Paperi
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Patruunasuodatin: PES
Ominaisuuksia
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: II
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Käyttökohteet
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin