Märkä-kuivaimuri NT 27/1 Adv

Märkä-kuivaimuri Kärcher NT 27/1 Advanced on monipuolinen ja kustannustehokas vaihtoehto ammattilaisen työkaluksi pienehköjen alueiden siivoukseen.

Kärcher NT 27/1 Adv on kompaktin kokoinen ja kustannustehokas ratkaisu ammattilaisen märkä-kuivaimuriksi. Se soveltuu monenlaisiin työkohteisiin ja mukautuu erinomaisesti ammattisiivouksen tarpeisiin, tarvitsit sitten ratkaisua veden imurointiin tai työkalua vahanpoistokohteisin. Kevyesti rullaavat pyörät takaavat helpon liikkuvuuden. Nestepinnan vartiointi toimii kohoperiaatteella ja pysäyttää laitteen, kun säiliö on täynnä. 27 litran säiliöön mahtuu reilusti kuivaa likaa ja nesteitä ja on erittäin helposti tyhjennettävissä. Virtajohdon sekä varusteet saa kiinni imuriin omille säilytyspaikoilleen ja ergonominen kantokahva helpottaa kuljettamista. Vahva puskuri suojaa laitetta kolhuilta.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri NT 27/1 Adv: Integroitu tarvikkeiden säilytys
Integroitu tarvikkeiden säilytys
Varustelokero rungon takana. Ilmaputket ja muut varusteet kulkevat aina imurin mukana ja ovat nopeasti valmiina käyttöön.
Märkä-kuivaimuri NT 27/1 Adv: Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin
Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin
Nopea vaihto märkä- ja kuivaimuroinnin tarpeisiin. Erinomaisesti kosteutta kestävä ja helposti puhdistettava PES-suodatin. Kestävää kehitystä: pestävä suodatin.
Märkä-kuivaimuri NT 27/1 Adv: Vahvat metalliklipsit
Vahvat metalliklipsit
Takaavat luotettavan lukituksen.
Suojapuskuri
  • Rungossa oleva törmäyssuoja helpottaa varastointia ja käsittelyä ahtaissa kohteissa.
Uimurijärjestelmä
  • Imuteho säilyy jatkuvasti korkealla tasolla.
  • Ylitäyttösuoja katkaisee imun, kun säiliö on täynnä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Ilman läpivirtaus (l/s) 67
Alipaine (mbar/kPa) 200 / 20
Säiliötilavuus (l) 27
Säiliön materiaali Muovi
Liitäntäteho (W) max. 1380
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Virtajohdon pituus (m) 7,5
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 72
Väri Antrasiitti
Paino (ilman varusteita) (kg) 7,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8,6
Mitat (p x l x k) (mm) 420 x 420 x 525

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2.5 m
  • Mutka: Muovi
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 550 mm
  • Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
  • Pölypussien määrä: 1 kpl
  • Pölypussin materiaali: Paperi
  • Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
  • Rakosuulake
  • Patruunasuodatin: PES

Ominaisuuksia

  • Törmäyssuoja
  • Turvallisuusluokitus: II
  • Säiliön pyörä seisontajarrulla
Märkä-kuivaimuri NT 27/1 Adv
Videot
Käyttökohteet
  • Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin
Varusteet
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