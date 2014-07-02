Märkä-kuivaimuri NT 48/1
Kestävä ja tehokas märkä-kuivaimuri 48 litran säiliöllä. Kompaktin kokonsa ja monipuolisuuden ansiosta soveltuu hyvin esim. siivousliikkeille, kauppoihin jne.
Perusluokan NT 48/1 märkä-kuivaimurissa on 48 litran säiliö sekä iso patruunasuodatin laajalla (0,8 m²) suodatinalalla joka takaa jatkuvan korkean imutehon. Laitteen päällä olevalla kumisella tasolla voidaan pitää työkaluja pelkäämättä niiden tippumista. Käyttö ja kuljetus on puolestaan helppoa, sillä jämäkässä säiliössä on isot takapyörät sekä pienet etupyörät jarruilla. Varusteet voidaan säilyttää suoraan koneessa integroiduilla säilytyspaikoilla.
Ominaisuudet ja edut
Säiliön tyhjennysHelppokäyttöinen tyhjennysletku kätevään nesteen tyhjennykseen.
Tarvikkeiden säilytysTarvikkeiden säilytys imurin takana.
Vahvat metalliklipsitTakaavat luotettavan lukituksen.
Säilytyskoukku virtajohdolle
- Virtajohto on aina turvallisesti säilytettynä, kun konetta kuljetetaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|72
|Alipaine (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Säiliötilavuus (l)
|48
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1380
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|71
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|10,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|14,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|490 x 390 x 780
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.5 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Paperi
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Patruunasuodatin: PES
- Tyhjennysletku
Ominaisuuksia
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: II
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Videot
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.