Märkä-kuivaimuri NT 48/1

Kestävä ja tehokas märkä-kuivaimuri 48 litran säiliöllä. Kompaktin kokonsa ja monipuolisuuden ansiosta soveltuu hyvin esim. siivousliikkeille, kauppoihin jne.

Perusluokan NT 48/1 märkä-kuivaimurissa on 48 litran säiliö sekä iso patruunasuodatin laajalla (0,8 m²) suodatinalalla joka takaa jatkuvan korkean imutehon. Laitteen päällä olevalla kumisella tasolla voidaan pitää työkaluja pelkäämättä niiden tippumista. Käyttö ja kuljetus on puolestaan helppoa, sillä jämäkässä säiliössä on isot takapyörät sekä pienet etupyörät jarruilla. Varusteet voidaan säilyttää suoraan koneessa integroiduilla säilytyspaikoilla.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri NT 48/1: Säiliön tyhjennys
Säiliön tyhjennys
Helppokäyttöinen tyhjennysletku kätevään nesteen tyhjennykseen.
Märkä-kuivaimuri NT 48/1: Tarvikkeiden säilytys
Tarvikkeiden säilytys
Tarvikkeiden säilytys imurin takana.
Märkä-kuivaimuri NT 48/1: Vahvat metalliklipsit
Vahvat metalliklipsit
Takaavat luotettavan lukituksen.
Säilytyskoukku virtajohdolle
  • Virtajohto on aina turvallisesti säilytettynä, kun konetta kuljetetaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Ilman läpivirtaus (l/s) 72
Alipaine (mbar/kPa) 249 / 24,9
Säiliötilavuus (l) 48
Säiliön materiaali Muovi
Liitäntäteho (W) max. 1380
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Virtajohdon pituus (m) 7,5
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 71
Väri Antrasiitti
Paino (ilman varusteita) (kg) 10,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 14,6
Mitat (p x l x k) (mm) 490 x 390 x 780

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2.5 m
  • Mutka: Muovi
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 550 mm
  • Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
  • Pölypussien määrä: 1 kpl
  • Pölypussin materiaali: Paperi
  • Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
  • Rakosuulake
  • Patruunasuodatin: PES
  • Tyhjennysletku

Ominaisuuksia

  • Törmäyssuoja
  • Turvallisuusluokitus: II
  • Säiliön pyörä seisontajarrulla
Märkä-kuivaimuri NT 48/1
Videot
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.