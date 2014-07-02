Märkä-kuivaimuri NT 70/2
Tehokas kaksimoottorinen märkä-kuivaimuri 70 litran säiliöllä. Uudet varusteet.
Tehokas kaksimoottorinen NT 70/2 märkä-kuivaimuri. Suuri 70 litran säiliö, kaksi tehokasta imumoottoria sekä tyhjennysletku tekevät tästä eritysen hyvin imurin nesteiden sekä karkean roskan imurointiin. Iso säiliö on helppo tyhjentää poistoletkun avulla.
Ominaisuudet ja edut
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Suojapuskuri jossa tarvikkeiden säilytystilat.
Integroitu tyhjennysletku
- Säiliö on helppo tyhjentää tyhjennysletkun kautta. Erittäin käytännöllinen 70 litran säiliötilavuuden vuoksi.
Ergonominen työntökahva
- Laitteen siirtely on helppoa ergonomisen työntökahvan avulla.
Suojapuskuri
- Vahva puskuri suojaa laitetta kolhuilta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|2 x 74
|Alipaine (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Säiliötilavuus (l)
|70
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 2400
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 40
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|79
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|25,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|32,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|720 x 510 x 975
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 4 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Ruostumaton teräs
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Patruunasuodatin: Paperi
- Tyhjennysletku
- Työntöaisa
Ominaisuuksia
- Törmäyssuoja
- Turvallisuusluokitus: II
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.