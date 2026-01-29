70-litran säiliöllä varustettu kaksimoottorinen NT 70/2 Me Classic märkäkuivaimuri tekee selvää suuristakin määristä kuivaa ja märkää likaa. Suuri imuteho ja patruunasuodatin tekevät työskentelystä vaivatonta. Imuri on varustettu myös käytännöllisellä tyhjennysletkulla. NT 70/2 Me Classic märkäkuivaimuria on helppo liikutella työntöaisan ja jämerän rungon vuoksi.