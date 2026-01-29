Märkä-kuivaimuri NT 70/2 Me Classic Edition

NT 70/2 Me Classic on järeä ja helppokäyttöinen kaksimoottorinen märkäkuivaimuri. 70-litrainen säiliö pölylle, kuivalle, märälle ja karkealle lialle.

70-litran säiliöllä varustettu kaksimoottorinen NT 70/2 Me Classic märkäkuivaimuri tekee selvää suuristakin määristä kuivaa ja märkää likaa. Suuri imuteho ja patruunasuodatin tekevät työskentelystä vaivatonta. Imuri on varustettu myös käytännöllisellä tyhjennysletkulla. NT 70/2 Me Classic märkäkuivaimuria on helppo liikutella työntöaisan ja jämerän rungon vuoksi.

Ominaisuudet ja edut
Jämerä ja helppo kuljettaa
  • Kätevästi liikuteltava kaikilla pinnoilla jämerän rakenteen ja suurten pyörien ansiosta.
  • Tukeva työntökahva helpottaa laitteen siirtelyä.
Erinomainen imuteho
  • Kaksi tehokasta turbiinia takaavat voimakkaan imutehon.
  • Suuri imuteho takaa tehokkaan työskentelyn ja parhaan siivoustuloksen haastavissakin olosuhteissa
Helpot hoitotoimenpiteet
  • Erityisen nopea: Easy Service -huoltokonseptin avulla
  • Turbiini on nopeasti vaihdettavissa, säästää aikaa ja pienentää huoltokustannuksia
Pölypussiton
  • Kaksimoottoriset NT Classic laitteet on on varustettu testatulla suodatustekniikalla.
  • Kookas patruunasuodatin mahdollistaa imuroinnin ilman pölypussia.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Ilman läpivirtaus (l/s) 2 x 53
Alipaine (mbar/kPa) 225 / 22,5
Säiliötilavuus (l) 70
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Liitäntäteho (W) max. 2300
Varusteiden halkaisija ( ) DN 40
Virtajohdon pituus (m) 7,5
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 76
Väri Hopea
Paino (ilman varusteita) (kg) 18,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 26
Mitat (p x l x k) (mm) 580 x 510 x 850

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 2.5 m
  • Mutka: Muovi
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 550 mm
  • Imuputkien materiaali: Kromipinnoitettu teräs
  • Lattiasuulake kuivaimurointiin: 360 mm
  • Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
  • Rakosuulake
  • Patruunasuodatin: Paperi
  • Tyhjennysletku
  • Ruostumaton terässäiliö
  • Työntöaisa
Käyttökohteet
  • Sopii erilaisten nesteiden imurointiin ja mahdollistaa ajoneuvojen nopean puhdistamisen kaikkina vuodenaikoina.
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.