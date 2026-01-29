Märkä-kuivaimuri NT 70/2 Me Classic Edition
NT 70/2 Me Classic on järeä ja helppokäyttöinen kaksimoottorinen märkäkuivaimuri. 70-litrainen säiliö pölylle, kuivalle, märälle ja karkealle lialle.
70-litran säiliöllä varustettu kaksimoottorinen NT 70/2 Me Classic märkäkuivaimuri tekee selvää suuristakin määristä kuivaa ja märkää likaa. Suuri imuteho ja patruunasuodatin tekevät työskentelystä vaivatonta. Imuri on varustettu myös käytännöllisellä tyhjennysletkulla. NT 70/2 Me Classic märkäkuivaimuria on helppo liikutella työntöaisan ja jämerän rungon vuoksi.
Ominaisuudet ja edut
Jämerä ja helppo kuljettaa
- Kätevästi liikuteltava kaikilla pinnoilla jämerän rakenteen ja suurten pyörien ansiosta.
- Tukeva työntökahva helpottaa laitteen siirtelyä.
Erinomainen imuteho
- Kaksi tehokasta turbiinia takaavat voimakkaan imutehon.
- Suuri imuteho takaa tehokkaan työskentelyn ja parhaan siivoustuloksen haastavissakin olosuhteissa
Helpot hoitotoimenpiteet
- Erityisen nopea: Easy Service -huoltokonseptin avulla
- Turbiini on nopeasti vaihdettavissa, säästää aikaa ja pienentää huoltokustannuksia
Pölypussiton
- Kaksimoottoriset NT Classic laitteet on on varustettu testatulla suodatustekniikalla.
- Kookas patruunasuodatin mahdollistaa imuroinnin ilman pölypussia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|2 x 53
|Alipaine (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Säiliötilavuus (l)
|70
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Liitäntäteho (W)
|max. 2300
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 40
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|76
|Väri
|Hopea
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|18,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|26
|Mitat (p x l x k) (mm)
|580 x 510 x 850
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2.5 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 550 mm
- Imuputkien materiaali: Kromipinnoitettu teräs
- Lattiasuulake kuivaimurointiin: 360 mm
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 360 mm
- Rakosuulake
- Patruunasuodatin: Paperi
- Tyhjennysletku
- Ruostumaton terässäiliö
- Työntöaisa
Käyttökohteet
- Sopii erilaisten nesteiden imurointiin ja mahdollistaa ajoneuvojen nopean puhdistamisen kaikkina vuodenaikoina.
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.