Uusi Kärcher CV 60/1 RS on ketterästi liikkuva, seisten ohjattava mattoimuri, joka edustaa parasta työergonomiaa ja siivoustyön tehokkuutta samassa paketissa. Oikeaan reunaan sijoitettu ohjauspyörä mahdollistaa tarkan ajamisen seinän vierustoilta ja tekee mahdollistaa sujuvan työskentelyn myös ahtaasti kalustetuissa konttoreissa, ravintolasaleissa ja kapeilla käytävillä. Laitteen toimintoja ohjataan selkeillä symboleilla varustetusta pikavalintakiekosta ja LCD-näyttö opastaa käyttäjää toiminnoista ja mahdollisista poikkeamista. Säiliön tyhjennys ja telaharjojen puhdistus on suunniteltu siten, että ne voidaan suorittaa sujuvasti myös ahtaissa työtiloissa. Vastakkain pyörivät harjat puhdistavat tekstiilipinnat tehokkaasti ja mahdollistavat pitkän ajoajan yhdellä akun latauksella. Imurin monipuoliseen varustukseen kuuluu erillinen imuletku, joka on suunniteltu vaikeapääsyisten kohteiden imurointiin. Vakiovarustukseen kuuluu myös HEPA 13 -standardin mukainen poistoilmasuodatin. Kelluvaksi asennettu harjapää mahdollistaa käytön kovilla- tai mattopinnoilla ilman harjan vaihtoa. Tässä mallissa akku ja integroitu laturi sisältyvät toimituksen.