Mattoimuri CV 60/1 RS Bp Pack
Seisaaltaan ohjattava mattoimuri on ergonominen ja hiljainen työkalu suurten mattopintojen imurointiin. 60 mm työleveys ja HEPA-suodatus takaavat nopean ja miellyttävän työskentelyn.
Uusi Kärcher CV 60/1 RS on ketterästi liikkuva, seisten ohjattava mattoimuri, joka edustaa parasta työergonomiaa ja siivoustyön tehokkuutta samassa paketissa. Oikeaan reunaan sijoitettu ohjauspyörä mahdollistaa tarkan ajamisen seinän vierustoilta ja tekee mahdollistaa sujuvan työskentelyn myös ahtaasti kalustetuissa konttoreissa, ravintolasaleissa ja kapeilla käytävillä. Laitteen toimintoja ohjataan selkeillä symboleilla varustetusta pikavalintakiekosta ja LCD-näyttö opastaa käyttäjää toiminnoista ja mahdollisista poikkeamista. Säiliön tyhjennys ja telaharjojen puhdistus on suunniteltu siten, että ne voidaan suorittaa sujuvasti myös ahtaissa työtiloissa. Vastakkain pyörivät harjat puhdistavat tekstiilipinnat tehokkaasti ja mahdollistavat pitkän ajoajan yhdellä akun latauksella. Imurin monipuoliseen varustukseen kuuluu erillinen imuletku, joka on suunniteltu vaikeapääsyisten kohteiden imurointiin. Vakiovarustukseen kuuluu myös HEPA 13 -standardin mukainen poistoilmasuodatin. Kelluvaksi asennettu harjapää mahdollistaa käytön kovilla- tai mattopinnoilla ilman harjan vaihtoa. Tässä mallissa akku ja integroitu laturi sisältyvät toimituksen.
Ominaisuudet ja edut
Vastakkain pyörivät telaharjat
- Soveltuu tekstiilipinnoille ja koville lattioille
HEPA 13 -suodatus
- Tehokas HEPA 13 -suodatin takaa miellyttävän työskentelyn myös pölyisisä olosuhteissa
Imuputki ja erikoispitkä imuletku
- Erillinen imuputki mahdollistaa hankalasti imuroitavien alueiden puhdistamisen samalla koneella: kulmat, kalusteiden alustat ja eteismattojen syvennykset
Tehokas ja luotettava sähkömoottori
- Tehokas, 400 W ajomoottori mahdollistaa 6 km/h siirtonopeuden ja mäennousukyvyn aina 10 % kallistukseen saakka.
Kompakti muotoilu
- Helppo ohjattavuus
- Helposti siirrettävissä suurten kiinteistöjen sisällä kohteesta toiseen.
Kaikki huoltokohteet helposti ulottuvilla
- Pölypussi on helppo vaihtaa.
- Avattava runko tarjoaa helpon pääsyn huoltokohteisiin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|36
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Työskentelyleveys (mm)
|600
|Alipaine (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Ilman läpivirtaus (l/h)
|33,98
|Nimellisteho (W)
|1620
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 32
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|68
|Harjamoottorin teho (W)
|373
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|187
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|323,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Toimitus sisältää
- Rakosuulake
- Irrotettava imuputki
- Pölypussien määrä: 5 kpl
- Telaharja, vakio: 2 kpl
Ominaisuuksia
- Turvallisuusluokitus: II
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA 13 -suodatin
Videot
Käyttökohteet
- Tekstiilimattojen tehokkaaseen imurointiin
- Kovat lattiapinnat
- Imurointivarustus pieneten, hankalasti saavutettavien kohteiden siivoamiseen