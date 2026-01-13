Pölynimuri T 7/1 Classic
Kompakti ammatti-imuri päivittäiseen käyttöön. Tehokas ja hiljainen immuri on ihanteellinen ammattimaiseen käyttöön esim. hotelleissa, laitoksissa, toimistoissa ja myymälöissä.
Tehokas ja kompakti imuri kohteisiin, joissa laitteelta edellytetään helppoa liikuteltavuutta. T 7/1 on erittäin kevyt (3,5 kg), joten se kulkee kätevästi mukana niin portaissa kuin siivousvaunuissa. Imurissa on kätevät säilytyspaikat varusteille ja virtajohdolle. Nämä helpottavat varusteiden säilytystä ja mahdollistavat helpon kuljettamisen kohteesta toiseen. Ääntä vaimentavan eristyksen takia imuri on hiljainen vain 63 dB(A). Ergonominen kantokahva ja suuret pyörät tekevät imurista kevyen ja ketterän työkalun. Virtajohdon pituus 7,5 metriä.
Ominaisuudet ja edut
KevytVaivaton, myös yhdellä kädellä kuljetettava reunojen ja portaiden yli. Pienempi paino samalla säiliötilavuudella verrattuna kilpailijamalleihin. Mahdollistaa ergonomisen työskentelyn pitkissäkin jaksoissa.
PääsuodatinkoriValmistettu kestävästä fleece-materiaalista. Kestävä ja pitkäikäinen: Voidaan pestä käsin 30 °C:ssa.
Erinomainen imuteho.Laadukas, ammattikäyttöön suunniteltu tuote. Erinomainen hinta/laatusuhde..
Säilytyskoukku virtajohdolle
- Helppo virtajohdon säilytys:nopea käyttöönotto.
- Johdon turvallinen kiinnitys kuljetuksen aikana: Estää johdon sotkeutumisen ja vaurioitumisen.
Suojapuskuri
- Suojaa huonekaluja, seiniä ja konetta vaurioilta: Estää naarmuja ja kolhuja.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Alipaine (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|40
|Nimellisteho (W)
|850
|Säiliötilavuus (l)
|7
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|62
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|375 x 285 x 310
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 3 kpl
- Imuputkien pituus: 350 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Vaihdettava lattiasuulake
- Pölypussien määrä: 1 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Moottorin suodatin
- Suodatinkori: Fleece
Ominaisuuksia
- Säiliön materiaali: Muovi
- Säilytyskoukku virtajohdolle
Videot
Käyttökohteet
- Kaikille koville pinnoille, esim. laatat, luonnonkivi, PVC, linoleumi.
- Matot