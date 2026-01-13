Tehokas ja kompakti imuri kohteisiin, joissa laitteelta edellytetään helppoa liikuteltavuutta. T 7/1 on erittäin kevyt (3,5 kg), joten se kulkee kätevästi mukana niin portaissa kuin siivousvaunuissa. Imurissa on kätevät säilytyspaikat varusteille ja virtajohdolle. Nämä helpottavat varusteiden säilytystä ja mahdollistavat helpon kuljettamisen kohteesta toiseen. Ääntä vaimentavan eristyksen takia imuri on hiljainen vain 63 dB(A). Ergonominen kantokahva ja suuret pyörät tekevät imurista kevyen ja ketterän työkalun. Virtajohdon pituus 7,5 metriä.