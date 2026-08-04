Monitoimikone MC 150 Plus
Kattavasti varusteltu tehopakkaus MC 150 tarjoaa monikäyttöisen ja kustannustehokkaan imulakaisukoneen 3,5 t. kokoluokkaan. Vakiona kaksipaikkainen ohjaamo, erillisjousitus ja nelipyöräveto.
Kärcher MC 150 -imulakaisukone tarjoaa maksimaalista suorituskykyä, taloudellisuutta ja ajomukavuutta 3,5 tonnin kokoluokkaan. Tällä monitoimikoneella on kattavasti ominaisuuksia, jotka tekevät pitkistäkin työjaksoista ergonomisia ja mukavia. Kompaktit mitat, erinomainen ohjattavuus ja esteetön näkyvyys työskentelyalueelle ovat käyttäjien arvostamia ominaisuuksia. Erillisjousitettu alusta, neliveto, tilava ohjaamo, ilmastointi ja mukavuusistuin kuuluvat vakiovarustukseen. Erinomainen taloudellisuus varmistetaan eco!efficiency-käyttötilalla, joka tasapainottaa moottorin nopeutta, hydraulista tehoa ja harjausta optimoiden näin resurssien hyödyntämisen. MC 150 mukautuu kevyesti myös talvikunnossapitoon, rikkaruohojen poistoon ja erilaisiin kuljetustehtäviin.
Ominaisuudet ja edut
Kompakti 3,5 t. kokoluokka3,5 tonnin kokonaispaino mahdollistaa lakaisun useimmilla pihalaatoituksilla ja kivetyksillä Alhainen painopiste ja ketterä ohjattavuus parantavat työturvallisuutta ja nopeuttavat työskentelyä. Monipuolinen käyttö ilman erikoisajokorttia.
Paras ajomukavuus erillisjousituksen avullaErillisjousitus takaa miellyttävän tasaisen kulun myös pidemmillä siirtymillä ja suuremmilla ajonopeuksilla. Jousituksen automaattinen korkeussäätö tasaa kuoman aiheuttamia vaihteluita Alle 2 metrin kulkukorkeus mahdollistaa liikennöinnin ahtaissa parkkihalleissa.
Tehokas harjajärjestelmäTölkit ja muut kookkaat esineet voidaan poimia automaattisesti ja erittäin turvallisesti roskasäiliöön erillisen luukun avulla. Yksittäinen harjanohjaus mahdollistaa ulottuvuuden esimerkiksi penkkien alle ja muihin hankalasti saavutettaviin lakaisukohteisiin.
Mukava kahden istuttava ohjaamo tarjoaa erinomaisen näkyvyyden joka suuntaan
- Ohjaamo tarjoaa esteettömän näkyvyyden työskentelyalueelle.
- Käyttäjää opastava infonäyttö, selkeät symbolit ja pikavalintakytkimet mahdollistavat laitteen toimintojen nopean opettelun ja vähentävät käyttövirheitä.
- Ohjauspyörässä oleva monitoiminäyttö tuo keskeisen informaation ja säädöt kuljettajan ulottuville.
Korkean suorituskyvyn hydraulijärjestelmä
- Tehokas 2 × 40 l/min pumppaus
- Lisähydrauliikka 23 l/min, suunniteltu korkeapainepesurille.
- Neljä kaksitoimista hydrauliikkaliitäntää edessä työlaitteiden käyttöä varten.
Aikaa säästävät päivittäiset huolto- ja puhdistusrutiinit
- Helppo pääsy kaikkiin huoltokohteisiin nopeuttaa työskentelyä ja parantaa käyttöastetta.
Integroitu pikavaihto
- Tukeva ja helppokäyttöinen lisälaitenostin edessä.
- Optiona hydraulisesti toimiva kiinnitysjärjestelmä, jonka avulla takana olevia komponentteja voidaan vaihtaa joustavasti.
- Pikaliittimet mahdollistavat lisälaitteiden nopean ja turvallisen kytkemisen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Diesel
|Vetomoottori
|Vetomoottori kaikilla pyörillä
|Moottorin valmistaja
|Kubota
|Teho (kW)
|48
|Kuutiotilavuus (cm³)
|2434
|Sylinteri
|4
|Polttoainesäiliön tilavuus (l)
|50
|Pakokaasupäästönormi
|Stage-V
|Ajonopeus (km/h)
|40
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|2450
|Lakaisu kolmen sivujarjan avulla (mm)
|2660
|Roskasäiliö (l)
|1500
|Vesisäiliö (l)
|150
|Puhtaan veden säiliö (l)
|195
|Akseliväli (mm)
|1700
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|3500
|Mitat (p x l x k) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Ominaisuuksia
- Lämmitys ja Ilmastointi
Videot
Käyttökohteet
- Suunniteltu vaativiin lakaisutehtäviin
- Vesipesu, kostuttaminen ja rikkaruohojen poisto
- Monipuolinen työkalu puistoalueiden hoitoon
- Soveltuu kevyisiin talvikunnossapidon tehtäviin
- Perävaunun ja työkoneiden kuljettamiseen