Kärcher MC 150 -imulakaisukone tarjoaa maksimaalista suorituskykyä, taloudellisuutta ja ajomukavuutta 3,5 tonnin kokoluokkaan. Tällä monitoimikoneella on kattavasti ominaisuuksia, jotka tekevät pitkistäkin työjaksoista ergonomisia ja mukavia. Kompaktit mitat, erinomainen ohjattavuus ja esteetön näkyvyys työskentelyalueelle ovat käyttäjien arvostamia ominaisuuksia. Erillisjousitettu alusta, neliveto, tilava ohjaamo, ilmastointi ja mukavuusistuin kuuluvat vakiovarustukseen. Erinomainen taloudellisuus varmistetaan eco!efficiency-käyttötilalla, joka tasapainottaa moottorin nopeutta, hydraulista tehoa ja harjausta optimoiden näin resurssien hyödyntämisen. MC 150 mukautuu kevyesti myös talvikunnossapitoon, rikkaruohojen poistoon ja erilaisiin kuljetustehtäviin.