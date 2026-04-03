Imulakaisukone KM 75/40 W G

Kevyesti ohjattava, itsevetävä imulakaisukone, joka sopii kompaktin kokonsa ansiosta monipuolisesti erilaisten ulkoalueiden hoitoon. Varustettu kestävällä, nelitahtisella bensiinimoottorilla

KM 75/40 W G on kestävä ja monipuolinen imulakaisukone. Ulkomitoiltaan kätevän kokoinen ja ketterästi ohjautuva imulakaisukone helpottaa ja tehostaa ulkoalueiden hoitoa. Yliheittoperiaatteen ansiosta jätesäiliön saa täyteen. Edessä sijaitseva imusuojus voidaan avata ja sulkea ohjauskahvasta. Suojuksen avaamalla voidaan myös isommat roskat (juomatölkit, savukeaskit ym.) lakaista säiliöön. Työleveys on 550 mm ja sivuharjan kanssa 750 mm. Laitteessa on kookas 40 litran säiliö ja polyesterisuodatin, joka on nopeasti vaihdettavissa ilman työkaluja. Oivallisia käyttökohteita perässäkäveltävälle imulakaisukoneelle ovat esimerkiksi urheilukentät ja -radat, pysäköinti- ja kulkualueet sekä kiinteistöjen edustat. Tässä versiossa on Kohlerin valmistama, kestävä ja taloudellinen nelitahtinen bensiinimoottori, joka täyttää päästöluokan 5 vaatimukset.

Ominaisuudet ja edut
Ergonomisella kahvalla varustettu jätesäiliö
Kookas jätesäiliö, jossa on upotetut kahvat - helppo irrottaa ja nopea tyhjentää. Tehokasta työskentelyä kaikissa olosuhteissa.
Tehokas suodatinjärjestelmä mekaanisella suodattimen puhdistuksella
1,8 m²: n suodatusalue mahdollistaa pitkäaikaisen työskentelyn. Kestävää ja helposti puhdistettavaa polyesteriä. Mekaaninen suodattimen puhdistusjärjestelmä ergonomisella kahvalla.
Helppo huoltaa
Suodatin ja telaharja helppo irrottaa ilman työkaluja.
Helppokäyttöinen
  • Looginen ja selkeä käyttöliittymä ja kaikki kytkimet käden ulottuvilla.
  • Ohjauspaneelin selkeät symbolit opastavat käyttäjää.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Bensiini
Ohjaus Nelitahtinen polttomoottori
Moottorin valmistaja Kohler
Teho (W) 3300
Työsuoritus maks. (m²/h) 3375
Työskentelyleveys (mm) 550
Työleveys 1 sivuharjalla (mm) 750
Roskasäiliö (l) 40
Nousukyky (%) 15
Työskentelynopeus (km/h) 4,5
Suodatinpinta-ala (m²) 1,8
Paino (sis. varusteet) (kg) 84,9
Paino käyttövalmiina (kg) 84
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 94,6
Mitat (p x l x k) (mm) 1430 x 750 x 1190

Toimitus sisältää

  • Laakasuodatin: materiaali polyesteriä

Ominaisuuksia

  • Manuaalinen suodattimen puhdistus
  • Vaihde eteen
  • Säädettävä telaharja
  • Siirrettävä säiliö
  • Suurroskaluukku
  • Kokoontaitettava työntöaisa
  • Yliheittoperiaate
  • Imutoiminto
  • Tehokas vetomoottori
  • Ulkokäyttöön
  • Säädettävä imuteho
  • Sivuharja, nostettava/säädettävä
Käyttökohteet
  • Pysäköintialueiden ja huoltoasemien puhdistamiseen
  • Oven edustojen ja ulkovarastojen pölynpoistoon
  • Ihanteellinen myös urheilualueiden hoitoon
