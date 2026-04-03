Tekstiilipesuri-painehuuhtelukone PW 30/1

Tekstiilipesuriin Puzzi 10/2 mitoitettu, harjalla varustettu moottoroitu pesupää. Pyörivä pesuharja irrottaa tehokkaasti likaa tekstiilien pinnasta ja lisää puhdistuskapasiteettia jopa 35 %.

Lisävarusteena myytävä harjayksikkö tekee tekstiilipesurista / painehuuhtelukoneesta todellisen tehopuhdistajan. Pyörivä harja saa lian irtomaan tekstiilikuitujen välistä ja helpottaa pesimistä voimakkaasti likaantuneilla alueilla, kuten kulkuovien ja sisäänkäyntien läheisyydessä. Tämä malli voidaan asentaa Puzzi 10/2 tekstiilipesuriin ja sen edeltäjiin, joissa on sama liitäntä.

Ominaisuudet ja edut
Tekstiilipesuri-painehuuhtelukone PW 30/1: Pyörivä harja
Pyörivä harja
Tekstiilikuitujen nopeaan ja intensiiviseen puhdistamiseen.
Tekstiilipesuri-painehuuhtelukone PW 30/1: Tehokkaampi puhdistustulos
Tehokkaampi puhdistustulos
Lisää kapasiteettia ja puhdistettavaa pinta-alaa jopa 35 %
Tekstiilipesuri-painehuuhtelukone PW 30/1: Läpinäkyvä suojakansi
Läpinäkyvä suojakansi
Pesupään läpinäkyvä suojakansi mahdollistaa poistoveden virtaaman tarkkailun.
Helppo käyttää
  • Nopea ja helppo asentaa lattiasuuttimen paikalle.
  • Pyörivä pesuharja tehostaa pesua.
  • Helppo käynnistää pikakäynnistyskytkimestä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työsuoritus maks. (m²/h) 40 - 55
Harjamoottorin teho (W) 60
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Virtajohdon pituus (m) 4
Väri Antrasiitti
Paino (ilman varusteita) (kg) 5,7
Mitat (p x l x k) (mm) 350 x 260 x 835
  • Matot
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.