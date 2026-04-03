Tekstiilipesuri-painehuuhtelukone PW 30/1
Tekstiilipesuriin Puzzi 10/2 mitoitettu, harjalla varustettu moottoroitu pesupää. Pyörivä pesuharja irrottaa tehokkaasti likaa tekstiilien pinnasta ja lisää puhdistuskapasiteettia jopa 35 %.
Lisävarusteena myytävä harjayksikkö tekee tekstiilipesurista / painehuuhtelukoneesta todellisen tehopuhdistajan. Pyörivä harja saa lian irtomaan tekstiilikuitujen välistä ja helpottaa pesimistä voimakkaasti likaantuneilla alueilla, kuten kulkuovien ja sisäänkäyntien läheisyydessä. Tämä malli voidaan asentaa Puzzi 10/2 tekstiilipesuriin ja sen edeltäjiin, joissa on sama liitäntä.
Ominaisuudet ja edut
Pyörivä harjaTekstiilikuitujen nopeaan ja intensiiviseen puhdistamiseen.
Tehokkaampi puhdistustulosLisää kapasiteettia ja puhdistettavaa pinta-alaa jopa 35 %
Läpinäkyvä suojakansiPesupään läpinäkyvä suojakansi mahdollistaa poistoveden virtaaman tarkkailun.
Helppo käyttää
- Nopea ja helppo asentaa lattiasuuttimen paikalle.
- Pyörivä pesuharja tehostaa pesua.
- Helppo käynnistää pikakäynnistyskytkimestä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työsuoritus maks. (m²/h)
|40 - 55
|Harjamoottorin teho (W)
|60
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Virtajohdon pituus (m)
|4
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|350 x 260 x 835
Käyttökohteet
- Matot
