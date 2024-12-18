Kompaktisarjan kuumavesipesurit

Helppo käyttää

EASY Operation -käyttöliittymän ansiosta säädintä, jolla voidaan säätää virtausnopeutta ja painetta, voidaan ohjata suoraan kannessa olevan aukon kautta. Jos kaikki on asetettu minimiin yli 100 °C:n lämpötilassa, kone tuottaa höyryä. Käytännölliset säilytysvaihtoehdot letkulle, putkelle, virtajohdolle ja muille varusteille. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä; pesuainesäiliössä on 10 litran tilavuus ja huuhtelutoiminto. Venttiili varmistaa pesuaineen tarkan annostelun.