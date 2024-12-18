Kompaktisarjan kuumavesipesurit
Pieni koko, suuri pesuteho.
Pese ajoneuvot ja koneet tai poista pinttynyt lika vaikkapa betonipinnoilta. Lika lähtee uusilla kompaktisarjan kuumavesipesureilla: Tehoa löytyy aina 900 l/h ja 180 baariin saakka.
Kompaktisarjan kuumavesipesurit
Lastauslaitureilta korjaamoihin tai rakennustyömaalle – näppärän kokokoisella kuumavesipesurilla on tarvetta monissa paikoissa. Kompaktisarjan kuumavesipesurit vastaavat juuri näihin tarpeisiin: koneet tarjoavat jopa 180 baarin paineen ja 900 l/h virtausnopeuden, ovat ulkomitoiltaan kompaktit ja niissä on automaattinen letkukela. Sekä tietenkin ne ovat korkealaatuisia ja helppo käsitellä.
Kaikin puolin ergonominen
Kaikki, jotka pesevät pidempään kuumavesipesurilla, arvostavat EASY!Force Advanced -pesukahvan hyötyjä. Se käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen, mikä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan. Myös 1050 millimetrin mittainen pyörivä suihkuputki ruostumattomasta teräksestä tehostaa työntekoa. Nelinapaisella sähkömoottorilla varustetussa mallissa tehoa voidaan säätää myös itse pesukahvan Servo Control -säätimestä.
50 % nopeampaa
Automaattinen letkukela nopeuttaa pesutöitä ja lyhentää pesurin asennusaikoja jopa 50 prosenttia. Se kelaa 15 metrin letkun luotettavasti jopa 45° kulmasta. Ultra Guard -letku on teflonpinnoitettu, ja siksi se on erittäin sileä sekä kulutusta kestävä.
Helppo käyttää
EASY Operation -käyttöliittymän ansiosta säädintä, jolla voidaan säätää virtausnopeutta ja painetta, voidaan ohjata suoraan kannessa olevan aukon kautta. Jos kaikki on asetettu minimiin yli 100 °C:n lämpötilassa, kone tuottaa höyryä. Käytännölliset säilytysvaihtoehdot letkulle, putkelle, virtajohdolle ja muille varusteille. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä; pesuainesäiliössä on 10 litran tilavuus ja huuhtelutoiminto. Venttiili varmistaa pesuaineen tarkan annostelun.
Korkea laatu takaa kestävyyden
Kaikissa kompaktisarjan kuumavesipesureissa käytetään korkealaatuisia materiaaleja ja testattua poltinteknologiaa. Aksiaalimäntäpumppu keraamisilla männillä ja vesijäähdytteinen, matalakäyntinen nelinapainen sähkömoottori takaavat pitkän käyttöiän. Muovikansi suojaa komponentteja vaurioilta vaikeissakin käyttöolosuhteissa. Ja jos käytetään kovaa vettä, niin koneen hoitoainetta voidaan kaataa kalkinpoistoainesäiliöön estämään lämmityspatterien kalkkiutuminen. Pesurisi on siten suojattu.
Luonnostaan kestävä
Energiatehokkaan eco!efficiency-tilan avulla voidaan pestä 60 °C:n lämpötilassa energiaa säästävällä ja vastuullisella tavalla. Tämä voidaan tehdä milloin tahansa säätönupista ohjaamalla, riippuen lian tyypistä, määrästä sekä likaisuusasteesta.
Yksinkertaisesti käytettävissä
Pesurin rakenne on suunniteltu vaivattomaan pesemiseen. Kumirenkaat, ohjaus, jalansija kynnysten ylittämiseen ja ergonominen työntökahva auttavat tässä.
Aina turvallinen käyttää
Koneiden käyttöturvallisuus on aina taattu erilaisten turvaominaisuuksien ansiosta. Näitä ovat suuri vedensuodatin, varoventtiilit, lämpötilansäädin, pakokaasuanturi ja pehmeä iskunvaimennus (SDS).
Paras elektroniikka
Modulaarisen rakenteen ansiosta kaikissa uusissa painepesureissamme on kompaktisarjaan asennettu sama ohjausyksikkö kuin Medium- ja Supersarjassa. Tuloksena on parempi lämpötilan vakaus, tarve pienemmälle varaosien valikoimalle ja lyhyemmät korjausajat.