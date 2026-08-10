Kiillotusvaha, vaahtoava RM 837, 20l

Vaahtoava kiillotusvaha, joka tarjoaa nopean käsittelyn ja erinomaisen suojan maalipinnalle. Vahattu pinta estää likaa, jäätä ja lunta tarttumasta maalipintaan.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 20,8
Tuote
  • Kestävä suojavaha autopesuloihin käytettäväksi vaahtokiillotusohjelman kanssa
  • Tuottaa täydellisen ja hohtavan kiiltävän viimeistelyn
  • Suojaa tehokkaasti maalia liikennelikaa, hyönteisiä, ilmansaasteita, tiesuolaa ja muita ympäristön vaikutuksia vastaan.
  • Tarjoaa jopa kuusi pesukertaa kestävän suojan
  • Tehokas suojakerros ilman valokuivausta
  • Tehokas kaikilla veden kovuus tasoilla
  • Ei jätä jäämiä ajoneuvon pinnoille.
  • Ei jälkiä pesuharjoista tai suuttimista
  • VDA-yhteensopiva
  • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
  • NTA-vapaa
  • Ei sisällä mineraaliöljyjä tai mineraalihiilivetyjä
Kiillotusvaha, vaahtoava RM 837, 20l
Kiillotusvaha, vaahtoava RM 837, 20l
Kiillotusvaha, vaahtoava RM 837, 20l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • H315 Ärsyttää ihoa.
  • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
  • P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
  • P280a Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
  • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
  • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
  • P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
  • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
  • Henkilöautot
Varusteet