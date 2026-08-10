Kiillotusvaha, vaahtoava RM 837, 20l
Vaahtoava kiillotusvaha, joka tarjoaa nopean käsittelyn ja erinomaisen suojan maalipinnalle. Vahattu pinta estää likaa, jäätä ja lunta tarttumasta maalipintaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|20
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|20,8
Tuote
- Kestävä suojavaha autopesuloihin käytettäväksi vaahtokiillotusohjelman kanssa
- Tuottaa täydellisen ja hohtavan kiiltävän viimeistelyn
- Suojaa tehokkaasti maalia liikennelikaa, hyönteisiä, ilmansaasteita, tiesuolaa ja muita ympäristön vaikutuksia vastaan.
- Tarjoaa jopa kuusi pesukertaa kestävän suojan
- Tehokas suojakerros ilman valokuivausta
- Tehokas kaikilla veden kovuus tasoilla
- Ei jätä jäämiä ajoneuvon pinnoille.
- Ei jälkiä pesuharjoista tai suuttimista
- VDA-yhteensopiva
- Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
- NTA-vapaa
- Ei sisällä mineraaliöljyjä tai mineraalihiilivetyjä
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H315 Ärsyttää ihoa.
- H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
- H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
- P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
- P280a Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
- P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
- P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
- Henkilöautot