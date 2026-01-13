Renkaiden ja kumin jälkien puhdistusaine RM 776, 10l
Erittäin tehokas pesuaine poistamaan renkaiden ja kumien jälkiä, jotka ovat tulleet esimerkiksi teollisuustrukkien pyöristä.
Renkaiden ja kumien jälkien puhdistusaine. Sopii teollisuustilojen, varastojen ja supermarkettien käsittelemättömille lattiapinnoille. Poistaa nopeasti ja helposti myös öljy- ja nokitahrat. Tehokas syväpuhdistusaine esim. työmaatilojen jälkisiivoukseen. pH 13,3.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|10
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|13
|Paino (kg)
|10,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|11,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|240 x 200 x 305
Käyttökohteet
- Lattiapinnat