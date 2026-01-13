Renkaiden ja kumien jälkien puhdistusaine. Sopii teollisuustilojen, varastojen ja supermarkettien käsittelemättömille lattiapinnoille. Poistaa nopeasti ja helposti myös öljy- ja nokitahrat. Tehokas syväpuhdistusaine esim. työmaatilojen jälkisiivoukseen. pH 13,3.