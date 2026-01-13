Renkaiden ja kumin jälkien puhdistusaine RM 776, 10l

Erittäin tehokas pesuaine poistamaan renkaiden ja kumien jälkiä, jotka ovat tulleet esimerkiksi teollisuustrukkien pyöristä.

Renkaiden ja kumien jälkien puhdistusaine. Sopii teollisuustilojen, varastojen ja supermarkettien käsittelemättömille lattiapinnoille. Poistaa nopeasti ja helposti myös öljy- ja nokitahrat. Tehokas syväpuhdistusaine esim. työmaatilojen jälkisiivoukseen. pH 13,3.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 13
Paino (kg) 10,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 11,2
Mitat (p x l x k) (mm) 240 x 200 x 305
Käyttökohteet
  • Lattiapinnat
Varusteet