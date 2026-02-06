Teollisuusimuri IVM 40/24-2
Helposti liikuteltava, kompaktin kokoinen IVM 40/24-2 on kahdella moottorilla varustettu teollisuusimuri, joka poistaa tehokkaasti hienoa pölyä ja karkeaa likaa. Pölyluokka M.
IVM 40/24-2 on kahdella moottorilla ja 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri, joka tarjoaa tehokkaan ja luotettavan vaihtoehdon karkean lian ja pölyn poistamiseen. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan. Suodatin täyttää M-pölyluokan vaatimukset ja puhdistuu erittäin helposti siinä olevan, likaa hylkivän PTFE-pinnoitteen ansiosta. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.
Ominaisuudet ja edut
Kaksi imuturbiinia
- Korkea imuteho ja rakenteiden erinomainen kestävyys.
Helposti käsiteltävä säiliö, ruostumatonta terästä
- Säiliö helposti irrotettavissa tyhjennystä ja puhdistusta varten
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Alipaine (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Säiliötilavuus (l)
|40
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Nimellisottoteho (kW)
|2,3
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 70
|Varustesarjan halkaisija
|ID 50 ID 40
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|77
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|M
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|1,6
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|35,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|36,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|645 x 655 x 1150
Ominaisuuksia
- Pääsuodatin: Tähtisuodatin
- Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
Videot
Käyttökohteet
- Suunniteltu pienten pölymäärien ja kiinteiden aineiden imurointiin