IVM 40/24-2 on kahdella moottorilla ja 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri, joka tarjoaa tehokkaan ja luotettavan vaihtoehdon karkean lian ja pölyn poistamiseen. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan. Suodatin täyttää M-pölyluokan vaatimukset ja puhdistuu erittäin helposti siinä olevan, likaa hylkivän PTFE-pinnoitteen ansiosta. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.