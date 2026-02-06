Teollisuusimuri IVM 40/24-2

Helposti liikuteltava, kompaktin kokoinen IVM 40/24-2 on kahdella moottorilla varustettu teollisuusimuri, joka poistaa tehokkaasti hienoa pölyä ja karkeaa likaa. Pölyluokka M.

IVM 40/24-2 on kahdella moottorilla ja 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri, joka tarjoaa tehokkaan ja luotettavan vaihtoehdon karkean lian ja pölyn poistamiseen. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan. Suodatin täyttää M-pölyluokan vaatimukset ja puhdistuu erittäin helposti siinä olevan, likaa hylkivän PTFE-pinnoitteen ansiosta. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.

Ominaisuudet ja edut
Kaksi imuturbiinia
  • Korkea imuteho ja rakenteiden erinomainen kestävyys.
Helposti käsiteltävä säiliö, ruostumatonta terästä
  • Säiliö helposti irrotettavissa tyhjennystä ja puhdistusta varten
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h) 106 / 381,6
Alipaine (mbar/kPa) 225 / 22,5
Säiliötilavuus (l) 40
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Nimellisottoteho (kW) 2,3
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 70
Varustesarjan halkaisija ID 50 ID 40
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 77
Pääsuodattimen suodatusluokka M
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 1,6
Paino (ilman varusteita) (kg) 35,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 36,7
Mitat (p x l x k) (mm) 645 x 655 x 1150

Ominaisuuksia

  • Pääsuodatin: Tähtisuodatin
  • Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
Käyttökohteet
  • Suunniteltu pienten pölymäärien ja kiinteiden aineiden imurointiin
