H-pölyluokan vaatimukset täyttävä IVM 40/24-2 H on kahdella moottorilla ja 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri, joka sopii karkean lian ja hienon pölyn poistamiseen. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva M-pölyluokan tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan ja sen parina oleva H-pölyluokan patruunasuodatin viimeistelee suodatustehon. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.