Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H

IVM 40/24-2 H on kahdella moottorilla varustettu teollisuusimuri, joka suunniteltu kohteisiin, jossa tarvitaan kompaktia kokoa ja H-pölyluokan suodatustehoa.

H-pölyluokan vaatimukset täyttävä IVM 40/24-2 H on kahdella moottorilla ja 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri, joka sopii karkean lian ja hienon pölyn poistamiseen. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva M-pölyluokan tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan ja sen parina oleva H-pölyluokan patruunasuodatin viimeistelee suodatustehon. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.

Ominaisuudet ja edut
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H: Pölyluokka H
Pölyluokka H
Sertifioitu DIN EN 60335-2-69 -standardin mukaisesti pölyluokkaan H. Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H: Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelle
Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelle
Suodattimen nopea puhdistaminen työskentelyn aikana. Erinomaisesti mekaanista kulutusta kestävät komponentit.
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H: Varustettu kahdella puhallinmoottorilla
Varustettu kahdella puhallinmoottorilla
Korkea imuteho takaa nopean ja tarkan puhdistustuloksen. Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa.
Erittäin suuren suodatuspinta-alan tarjoava tähtisuodatin ja patruunasuodatin
  • Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
  • Optimaalinen pölynpoisto kahden erillisen suodattimen avulla.
Minimoi tarvittavan lattiapinta-alan
  • Suunniteltu vaativaan käyttöön ja liikkuvaan työhön.
  • Kapea mitoitus takaa vaivattoman liikuttelun ja varastoinnin.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h) 100 / 360
Alipaine (mbar) 225
Säiliötilavuus (l) 40
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Nimellisottoteho (kW) 2,3
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 70
Varustesarjan halkaisija ID 50
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 77
Pääsuodattimen suodatusluokka M
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 1,6
Lisäsuodattimen pölyluokka H
Lisäsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 1,6
Paino (ilman varusteita) (kg) 39,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 40,4
Mitat (p x l x k) (mm) 645 x 655 x 1150

Ominaisuuksia

  • Pääsuodatin: Tähtisuodatin
  • Lisäsuodatin: Patruunasuodatin
  • Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H
Videot
Käyttökohteet
  • Tehokas työkalu kohteissa, jossa on tarve poistaa pieniä määriä terveydelle haitallista pölyä
Varusteet