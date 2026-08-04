Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H
IVM 40/24-2 H on kahdella moottorilla varustettu teollisuusimuri, joka suunniteltu kohteisiin, jossa tarvitaan kompaktia kokoa ja H-pölyluokan suodatustehoa.
H-pölyluokan vaatimukset täyttävä IVM 40/24-2 H on kahdella moottorilla ja 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri, joka sopii karkean lian ja hienon pölyn poistamiseen. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva M-pölyluokan tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan ja sen parina oleva H-pölyluokan patruunasuodatin viimeistelee suodatustehon. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.
Ominaisuudet ja edut
Pölyluokka HSertifioitu DIN EN 60335-2-69 -standardin mukaisesti pölyluokkaan H. Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelleSuodattimen nopea puhdistaminen työskentelyn aikana. Erinomaisesti mekaanista kulutusta kestävät komponentit.
Varustettu kahdella puhallinmoottorillaKorkea imuteho takaa nopean ja tarkan puhdistustuloksen. Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa.
Erittäin suuren suodatuspinta-alan tarjoava tähtisuodatin ja patruunasuodatin
- Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
- Optimaalinen pölynpoisto kahden erillisen suodattimen avulla.
Minimoi tarvittavan lattiapinta-alan
- Suunniteltu vaativaan käyttöön ja liikkuvaan työhön.
- Kapea mitoitus takaa vaivattoman liikuttelun ja varastoinnin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Alipaine (mbar)
|225
|Säiliötilavuus (l)
|40
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Nimellisottoteho (kW)
|2,3
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 70
|Varustesarjan halkaisija
|ID 50
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|77
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|M
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|1,6
|Lisäsuodattimen pölyluokka
|H
|Lisäsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|1,6
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|39,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|40,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|645 x 655 x 1150
Ominaisuuksia
- Pääsuodatin: Tähtisuodatin
- Lisäsuodatin: Patruunasuodatin
- Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
Videot
Käyttökohteet
- Tehokas työkalu kohteissa, jossa on tarve poistaa pieniä määriä terveydelle haitallista pölyä