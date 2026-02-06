Teollisuusimuri IVM 60/30

IVM 60/30 on kompaktiin kokoon pakattu teollisuusimuri, jonka 60 litran säiliö ja M-pölyluokan suodatin tarjoavat nopean ja luotettavan vaihtoehdon kiinteiden aineiden ja pölyn imurointiin.

IVM 60/30 -teollisuusimurin kestävä kolmivaihemoottori ja sivukanavapuhallin tekevät siitä tehokkaan ja luotettavan laitteen karkean lian ja pölyn poistamiseen. Manuaalisella ravistimella varustettu tähtisuodatin tarjoaa 2,2 m² suodatuspinta-alan ja M-pölyluokan suodatustehon. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Tämä yhdessä kolmivaihemoottorin kanssa mahdollistaa imurin käytön intensiivisessä vuorotyössä ja muissa vaativissa kohteissa. Tämä imurimalli vie 60 litran säiliökoostaan huolimatta erittäin vähän lattiapinta-alaa. Kompaktin koon ja kookkaiden pyörien ansiosta se kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.

Ominaisuudet ja edut
Huoltovapaa sivukanavapuhallin
Tehokas 3 kW moottori ja vaiheittainen käynnistys mahdollistavat suurten pölymäärien poiston myös vaativissa olosuhteissa. Suuri imuteho ja vähintään 20 000 tunnin huoltoväli. Sopii kolmivuorotyöhön ja haaroitettuna useammalle imupisteelle.
Manuaalinen suodattimen puhdistus
Ergonominen ja erittäin helppokäyttöinen laite takaa turvallisen ja miellittävän työskentelyn. Pidentää suodattimen käyttöikää ja vähentää käyttökustannuksia. Tasainen puhdistustulos.
Varustettu tähtisuodattimella, jolla on erittäin suuri suodatuspinta-ala
Turvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti. Korkea imutehoa myös suuria pölymääriä imuroitaessa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 3
Jännite (V) 400
Taajuus (Hz) 50
Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Alipaine (mbar/kPa) 286 / 28,6
Säiliötilavuus (l) 60
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Nimellisottoteho (kW) 3
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 70
Varustesarjan halkaisija ID 70 ID 50 ID 40
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 79
Pääsuodattimen suodatusluokka M
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 2,2
Paino (ilman varusteita) (kg) 99
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 100,9
Mitat (p x l x k) (mm) 1030 x 680 x 1650

Ominaisuuksia

  • Pääsuodatin: Tähtisuodatin
  • Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
Teollisuusimuri IVM 60/30
