Teollisuusimuri IVM 60/30
IVM 60/30 on kompaktiin kokoon pakattu teollisuusimuri, jonka 60 litran säiliö ja M-pölyluokan suodatin tarjoavat nopean ja luotettavan vaihtoehdon kiinteiden aineiden ja pölyn imurointiin.
IVM 60/30 -teollisuusimurin kestävä kolmivaihemoottori ja sivukanavapuhallin tekevät siitä tehokkaan ja luotettavan laitteen karkean lian ja pölyn poistamiseen. Manuaalisella ravistimella varustettu tähtisuodatin tarjoaa 2,2 m² suodatuspinta-alan ja M-pölyluokan suodatustehon. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Tämä yhdessä kolmivaihemoottorin kanssa mahdollistaa imurin käytön intensiivisessä vuorotyössä ja muissa vaativissa kohteissa. Tämä imurimalli vie 60 litran säiliökoostaan huolimatta erittäin vähän lattiapinta-alaa. Kompaktin koon ja kookkaiden pyörien ansiosta se kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.
Ominaisuudet ja edut
Huoltovapaa sivukanavapuhallinTehokas 3 kW moottori ja vaiheittainen käynnistys mahdollistavat suurten pölymäärien poiston myös vaativissa olosuhteissa. Suuri imuteho ja vähintään 20 000 tunnin huoltoväli. Sopii kolmivuorotyöhön ja haaroitettuna useammalle imupisteelle.
Manuaalinen suodattimen puhdistusErgonominen ja erittäin helppokäyttöinen laite takaa turvallisen ja miellittävän työskentelyn. Pidentää suodattimen käyttöikää ja vähentää käyttökustannuksia. Tasainen puhdistustulos.
Varustettu tähtisuodattimella, jolla on erittäin suuri suodatuspinta-alaTurvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti. Korkea imutehoa myös suuria pölymääriä imuroitaessa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Alipaine (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Säiliötilavuus (l)
|60
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Nimellisottoteho (kW)
|3
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 70
|Varustesarjan halkaisija
|ID 70 ID 50 ID 40
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|79
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|M
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|2,2
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|99
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|100,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Ominaisuuksia
- Pääsuodatin: Tähtisuodatin
- Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei