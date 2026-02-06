IVM 60/30 -teollisuusimurin kestävä kolmivaihemoottori ja sivukanavapuhallin tekevät siitä tehokkaan ja luotettavan laitteen karkean lian ja pölyn poistamiseen. Manuaalisella ravistimella varustettu tähtisuodatin tarjoaa 2,2 m² suodatuspinta-alan ja M-pölyluokan suodatustehon. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Tämä yhdessä kolmivaihemoottorin kanssa mahdollistaa imurin käytön intensiivisessä vuorotyössä ja muissa vaativissa kohteissa. Tämä imurimalli vie 60 litran säiliökoostaan huolimatta erittäin vähän lattiapinta-alaa. Kompaktin koon ja kookkaiden pyörien ansiosta se kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.