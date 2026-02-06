Kestävä ja helposti liikuteltava, 3-moottorinen teollisuuspölynimuri IVM 60 / 36-3 on suunniteltu hienon pölyn ja karkeiden kiinteiden materiaalien imurointiin teollisuusympäristöissä. Pölyluokan M vaatimukset täyttävä tähtisuodatin tarjoaa 2,2 m² suodatuspinta-alan. Se voidaan puhdistaa helposti ja nopeasti manuaalisen ravistimen avulla. Koneen säilö on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.