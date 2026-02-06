Teollisuusimuri IVM 60/36 -3

Vankka ja helposti liikuteltava, 3-moottorinen teollisuusimuri IVM 60 / 36-3 sopii yleiskäyttöön teollisuudessa hienoille ja karkeille kiinteille materiaaleille. Suodattimen pölyluokka M.

Kestävä ja helposti liikuteltava, 3-moottorinen teollisuuspölynimuri IVM 60 / 36-3 on suunniteltu hienon pölyn ja karkeiden kiinteiden materiaalien imurointiin teollisuusympäristöissä. Pölyluokan M vaatimukset täyttävä tähtisuodatin tarjoaa 2,2 m² suodatuspinta-alan. Se voidaan puhdistaa helposti ja nopeasti manuaalisen ravistimen avulla. Koneen säilö on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet ja edut
Teollisuusimuri IVM 60/36 -3: Varustettu kolmella puhallinmoottorilla
Kolme moottoria takaa erinomaisen imutehon. Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa.
Teollisuusimuri IVM 60/36 -3: Manuaalinen suodattimen puhdistus
Ergonominen ja erittäin helppokäyttöinen laite takaa turvallisen ja miellittävän työskentelyn. Pidentää suodattimen käyttöikää ja vähentää käyttökustannuksia. Tasainen puhdistustulos.
Teollisuusimuri IVM 60/36 -3: Varustettu tähtisuodattimella, jolla on erittäin suuri suodatuspinta-ala
Turvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti. Korkea imutehoa myös suuria pölymääriä imuroitaessa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h) 221 / 799
Alipaine (mbar/kPa) 254 / 25,4
Säiliötilavuus (l) 60
Nimellisottoteho (kW) 3,6
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 70
Varustesarjan halkaisija ID 70 ID 50 ID 40
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 79
Pääsuodattimen suodatusluokka M
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 2,2
Paino (ilman varusteita) (kg) 68
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 72,6
Mitat (p x l x k) (mm) 1020 x 680 x 1490

Ominaisuuksia

  • Pääsuodatin: Tähtisuodatin
  • Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
Teollisuusimuri IVM 60/36 -3
