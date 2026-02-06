Teollisuusimuri IVM 60/36 -3
Vankka ja helposti liikuteltava, 3-moottorinen teollisuusimuri IVM 60 / 36-3 sopii yleiskäyttöön teollisuudessa hienoille ja karkeille kiinteille materiaaleille. Suodattimen pölyluokka M.
Kestävä ja helposti liikuteltava, 3-moottorinen teollisuuspölynimuri IVM 60 / 36-3 on suunniteltu hienon pölyn ja karkeiden kiinteiden materiaalien imurointiin teollisuusympäristöissä. Pölyluokan M vaatimukset täyttävä tähtisuodatin tarjoaa 2,2 m² suodatuspinta-alan. Se voidaan puhdistaa helposti ja nopeasti manuaalisen ravistimen avulla. Koneen säilö on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.
Ominaisuudet ja edut
Varustettu kolmella puhallinmoottorillaKolme moottoria takaa erinomaisen imutehon. Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa.
Manuaalinen suodattimen puhdistusErgonominen ja erittäin helppokäyttöinen laite takaa turvallisen ja miellittävän työskentelyn. Pidentää suodattimen käyttöikää ja vähentää käyttökustannuksia. Tasainen puhdistustulos.
Varustettu tähtisuodattimella, jolla on erittäin suuri suodatuspinta-alaTurvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti. Korkea imutehoa myös suuria pölymääriä imuroitaessa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Alipaine (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Säiliötilavuus (l)
|60
|Nimellisottoteho (kW)
|3,6
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 70
|Varustesarjan halkaisija
|ID 70 ID 50 ID 40
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|79
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|M
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|2,2
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|68
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|72,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Ominaisuuksia
- Pääsuodatin: Tähtisuodatin
- Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei