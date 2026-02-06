IVR-L 100/24-2 Tc on kahdella imumoottorilla varustettu teollisuusimuri, jonka ominaisuudet sopivat erinomaisesti metalliteollisuuteen. Tässä mallissa on 100 litran vetoinen säiliö, jonka kippimekanismi tekee siitä ergonomisen käyttää. Tämä laite sopii erinomaisesti metallilastuja, porausjätettä, työstönesteitä ja muita vastaavia komponentteja sisältävän lian poistoon työpisteistä ja koneista. Metallipartikkelit voidaan kerätä tarvittaessa erilliseen lastukoriin (lisävaruste). Imuletkun lähtö on sijoitettu laitteen päälle ja varustettu 360 astetta kääntyvällä liitoksella. Tämän ansiosta imuria voidaan käyttää joustavasti eri työpisteissä eikä imuletku ole käyttäjän tiellä. Läpinäkyvä tyhjennysletku mahdollistaa säiliön täyttymisen tarkkailun työskentelyn aikana. Tämän ansiosta laite sopii erinomaisesti myös suurten nestemäärien poistamiseen. Imurissa on vakiona 10 metriä pitkä, huomiovärillä varustettu virtajohto, jonka ulkopinnoite on öljynkestävää materiaalia. Rungon muotoilu mahdollistaa imurin helpon nostamisen ja siirtämisen trukilla.