Teollisuusimuri IVR-L 100/24-2 Tc

IVR-L 100/24-2 Tc on kestävä ja varmatoiminen teollisuusimuri metalliteollisuuteen. Se tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon kohteisiin, joissa tarvitaan 100 litran säiliökokoa ja kippimekanismia.

IVR-L 100/24-2 Tc on kahdella imumoottorilla varustettu teollisuusimuri, jonka ominaisuudet sopivat erinomaisesti metalliteollisuuteen. Tässä mallissa on 100 litran vetoinen säiliö, jonka kippimekanismi tekee siitä ergonomisen käyttää. Tämä laite sopii erinomaisesti metallilastuja, porausjätettä, työstönesteitä ja muita vastaavia komponentteja sisältävän lian poistoon työpisteistä ja koneista. Metallipartikkelit voidaan kerätä tarvittaessa erilliseen lastukoriin (lisävaruste). Imuletkun lähtö on sijoitettu laitteen päälle ja varustettu 360 astetta kääntyvällä liitoksella. Tämän ansiosta imuria voidaan käyttää joustavasti eri työpisteissä eikä imuletku ole käyttäjän tiellä. Läpinäkyvä tyhjennysletku mahdollistaa säiliön täyttymisen tarkkailun työskentelyn aikana. Tämän ansiosta laite sopii erinomaisesti myös suurten nestemäärien poistamiseen. Imurissa on vakiona 10 metriä pitkä, huomiovärillä varustettu virtajohto, jonka ulkopinnoite on öljynkestävää materiaalia. Rungon muotoilu mahdollistaa imurin helpon nostamisen ja siirtämisen trukilla.

Ominaisuudet ja edut
Ergonominen kippimekanismi
Ergonominen kippimekanismi
Helppo ja turvallinen säiliön tyhjennys. Kääntyvä säiliö helppo tyhjentää. Erittäin nopea säiliön tyhjennys.
Kestävä rakenne ja erinomainen liikuteltavuus
Kestävä rakenne ja erinomainen liikuteltavuus
Iskunkestävä ja helposti puhdistettava teräsrakenne. Kiertyvä liitin takaa imuletkulle 360° kääntyvyyden. Lisävarusteena saatavilla sihti, ylitäyttösuoja ja varustepidike.
Pinnan korkeus helposti havaittavissa
Pinnan korkeus helposti havaittavissa
Läpinäkyvä letku mahdollistaa pinnan korkeuden tarkistamisen kantta avaamatta. letku mahdollistaa myös nopean tyhjentämisen.
Varustettu kahdella hiljaisella moottorilla
  • Korkea imuteho takaa nopean ja tarkan puhdistustuloksen.
  • Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa.
  • Tehokas ja hiljainen puhallin takaa riittävän jäähdytyksen myös vaativissa käyttökohteissa.
Varustettu suurella L-pölyluokan suodattimella
  • Estää karkeaa likaa kulkeutumasta imuturbiiniin.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h) 148 / 532
Alipaine (mbar/kPa) 230 / 23
Säiliötilavuus (l) 100
Säiliön materiaali Teräs
Nimellisottoteho (kW) 2,4
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 50
Varustesarjan halkaisija ID 50 ID 40
Pääsuodattimen suodatusluokka L
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 0,45
Paino (ilman varusteita) (kg) 50
Paino (sis. varusteet) (kg) 50
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 50,8
Mitat (p x l x k) (mm) 640 x 620 x 1060

Ominaisuuksia

  • Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
