Kärcher-höyrypesureihin suunnitellun EasyFix-lattiasuuttimen mukana tulee yhteensopiva mikrokuitulattialiina, joka varmistaa erinomaisen puhdistustuloksen kovilla lattiapinnoilla – myös kulmissa ja reunoilla. Liina kiinnittyy helposti ja varmasti suulakkeeseen pelkästään painamalla niitä toisiaan vasten, ja on helppo poistaa astumalla liinassa olevan merkin päälle, ja nykäisemällä suutin irti liinasta. Näin sinun ei tarvitse koskea likaiseen liinaan. Käytön jälkeen liinan voi pestä koneessa. Suosittelemme pesupussin käyttöä, jotta muista tekstiileistä ei tartu nukkaa liinaan, joka ajan myötä voi heikentää sen käytettävyyttä.