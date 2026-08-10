EasyFix lattiasuutin ja liina
Lattioiden peseminen kemikaalittomasti höyryllä. Lattiasuuttimeen täydellisesti sopiva liina kiinnittyy helposti ja varmasti paikalleen, ja on helppo irrottaa ilman kosketusta likaan.
Kärcher-höyrypesureihin suunnitellun EasyFix-lattiasuuttimen mukana tulee yhteensopiva mikrokuitulattialiina, joka varmistaa erinomaisen puhdistustuloksen kovilla lattiapinnoilla – myös kulmissa ja reunoilla. Liina kiinnittyy helposti ja varmasti suulakkeeseen pelkästään painamalla niitä toisiaan vasten, ja on helppo poistaa astumalla liinassa olevan merkin päälle, ja nykäisemällä suutin irti liinasta. Näin sinun ei tarvitse koskea likaiseen liinaan. Käytön jälkeen liinan voi pestä koneessa. Suosittelemme pesupussin käyttöä, jotta muista tekstiileistä ei tartu nukkaa liinaan, joka ajan myötä voi heikentää sen käytettävyyttä.
Ominaisuudet ja edut
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
- Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
Tarrakiinnitys
- Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Innovatiivinen lamella teknologia
- Lamella teknologian avulla höyry jakaantuu tasaisesti puhdistettavalle pinnalle sekä mikrokuituliinaan.
Joustava nivel
- Ergonominen työskentelyasento.
- Ylettyy kalusteiden alle.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
- Helppo nurkkien ja kulmien siivous.
Korkealaatuista mikrokuitua
- Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|314 x 177 x 97
Yhteensopivat laitteet
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Laatat ja saumat