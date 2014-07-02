HEPA 13 -suodatin
HEPA 13 -suodatin suodattaa luotettavasti 99,95 % kaikista yli 0,3 µm:n hiukkasista. Tässä erikoistehokkaassa suodattimessa on erityinen tiivistys suojaamaan siitepölyltä, homesieniltä, bakteereilta ja punkkien ulosteelta.
Ominaisuudet ja edut
Sopii Kärcherin vesisuodattimella varustettuun DS-pölynimuriin.
Allergeenisen siitepölyn, homesienten, bakteerien ja pölypunkkien ulosteiden luotettava suodatus.
Nopeampi ja helpompi vaihtaminen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|165 x 111 x 55