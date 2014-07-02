HEPA 13 -suodatin

HEPA 13 -suodatin suodattaa luotettavasti 99,95 % kaikista yli 0,3 µm:n hiukkasista. Tässä erikoistehokkaassa suodattimessa on erityinen tiivistys suojaamaan siitepölyltä, homesieniltä, bakteereilta ja punkkien ulosteelta.

Ominaisuudet ja edut
Sopii Kärcherin vesisuodattimella varustettuun DS-pölynimuriin.
Allergeenisen siitepölyn, homesienten, bakteerien ja pölypunkkien ulosteiden luotettava suodatus.
Nopeampi ja helpompi vaihtaminen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 165 x 111 x 55
