Jatkoletku SC 1 -höyrypesurille
SC 1 -höyrypesuriin suunnitellulla jatkoletkulla jopa vaikeapääsyiset alueet, kuten kulmat ja kolot, voidaan puhdistaa helposti ja näppärästi.
SC-jatkoletkun avulla jopa vaikeapääsyiset alueet, kuten kulmat ja syvennykset, voidaan puhdistaa helposti. Muut lisävarusteosat (manuaalinen suutin, tehosuutin jne.) voidaan helposti kiinnittää milloin tahansa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|375 x 51 x 220
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Käyttökohteet
- Keittiön työtasot
- Viemäreiden puhdistus
- Lavuaari
- Hanat
- Kulmat, kolot ja raot jne.
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.