Jatkoletku SC 1 -höyrypesurille

SC 1 -höyrypesuriin suunnitellulla jatkoletkulla jopa vaikeapääsyiset alueet, kuten kulmat ja kolot, voidaan puhdistaa helposti ja näppärästi.

SC-jatkoletkun avulla jopa vaikeapääsyiset alueet, kuten kulmat ja syvennykset, voidaan puhdistaa helposti. Muut lisävarusteosat (manuaalinen suutin, tehosuutin jne.) voidaan helposti kiinnittää milloin tahansa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Mitat (p x l x k) (mm) 375 x 51 x 220
Käyttökohteet
  • Keittiön työtasot
  • Viemäreiden puhdistus
  • Lavuaari
  • Hanat
  • Kulmat, kolot ja raot jne.
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.