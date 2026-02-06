Laakasuodatin
Tehokkaasti hienoa pölyä suodattava laakasuodatin, jonka ominaisuudet sopivat erityisesti tuhkaimuriin.
Vankkatekoinen KFI 7420 laakasuodatin, joka sopii ominaisuuksiensa puolesta erityisesti tuhka- ja kuivaimureihin. Takaa tasaisen ja kestävän imutehon.
Ominaisuudet ja edut
Sopii Kärcher pölynimureihin ja tuhkaimureihin AD 3, AD 2 ja AD 4 Premium
Tasainen imuteho
Helposti vaihdettavissa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|197 x 97 x 48
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Tuhkan poistaminen