Laakasuodatin

Tehokkaasti hienoa pölyä suodattava laakasuodatin, jonka ominaisuudet sopivat erityisesti tuhkaimuriin.

Vankkatekoinen KFI 7420 laakasuodatin, joka sopii ominaisuuksiensa puolesta erityisesti tuhka- ja kuivaimureihin. Takaa tasaisen ja kestävän imutehon.

Ominaisuudet ja edut
Sopii Kärcher pölynimureihin ja tuhkaimureihin AD 3, AD 2 ja AD 4 Premium
Tasainen imuteho
Helposti vaihdettavissa
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 197 x 97 x 48
Käyttökohteet
  • Tuhkan poistaminen