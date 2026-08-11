Pet
Ominaisuudet ja edut
LemmikkiharjaErityisesti kehitetty lemmikkieläinten harja, jossa on silikoniset hierontanupit, poistaa jopa pinttyneen lian turkista.
KartiosuihkusuutinKartiomainen suihkusuutin on erityisen hellävarainen, joten se sopii erinomaisesti likaisen turkin ja likaisten tassujen huolelliseen puhdistamiseen.
Mikrokuituliina
Varustepussi
Tiedot
Tekniset tiedot
|Tekstiilin koostumus
|80 % Polyesteri, 20 % Polyamidi
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|220 x 220 x 100
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Käyttökohteet
- Lemmikkien turkki ja tassut
- Polkupyörät
- Teltat ja retkeilyvarusteet
- Vaellus- ja ulkoilukengät
- Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
- Lastenrattaat ja -vaunut
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lasten ulkolelut ja rattaat
- Kukkaruukut