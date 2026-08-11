Pet

Ominaisuudet ja edut
Pet: Lemmikkiharja
Lemmikkiharja
Erityisesti kehitetty lemmikkieläinten harja, jossa on silikoniset hierontanupit, poistaa jopa pinttyneen lian turkista.
Pet: Kartiosuihkusuutin
Kartiosuihkusuutin
Kartiomainen suihkusuutin on erityisen hellävarainen, joten se sopii erinomaisesti likaisen turkin ja likaisten tassujen huolelliseen puhdistamiseen.
Pet: Mikrokuituliina
Mikrokuituliina
Varustepussi
Tiedot

Tekniset tiedot

Tekstiilin koostumus 80 % Polyesteri, 20 % Polyamidi
Väri musta
Paino (kg) 0,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,8
Mitat (p x l x k) (mm) 220 x 220 x 100
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
  • Lemmikkien turkki ja tassut
  • Polkupyörät
  • Teltat ja retkeilyvarusteet
  • Vaellus- ja ulkoilukengät
  • Urheiluvarusteet (surffilaudat, kanootit, SUP-laudat)
  • Lastenrattaat ja -vaunut
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Lasten ulkolelut ja rattaat
  • Kukkaruukut