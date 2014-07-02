Pölypussi fleece, 10 kpl, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1
Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla.
Tämä fleece-pölypussi sopii Kärcher BVL 5/1, BV 5/1, T 7/1 ja T 9/1 -imureihin. Paketti sisältää 10 pussia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|10
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|180 x 80 x 360