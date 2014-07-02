Pölypussi fleece, 10 kpl, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla.

Tämä fleece-pölypussi sopii Kärcher BVL 5/1, BV 5/1, T 7/1 ja T 9/1 -imureihin. Paketti sisältää 10 pussia.

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 10
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 180 x 80 x 360
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