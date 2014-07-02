Poistoilmansuodatin

Tehokkaasti pölyä ja pienpartikkeleita suodattava laakasuodatin. Suodatustaso: EPA.

Laakasuodatin, joka kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta. Helppo asentaa joustavan kumikauluksen avulla. Voidaan huuhdella juoksevalla vedellä. Tämä malli on vakiona mm. KIRA CV 50 -imurirobotissa.

Ominaisuudet ja edut
Pestävä
  • Kestää kosteutta ja mekaanista rasitusta
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 195 x 97 x 34
