Poistoilmansuodatin
Tehokkaasti pölyä ja pienpartikkeleita suodattava laakasuodatin. Suodatustaso: EPA.
Laakasuodatin, joka kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta. Helppo asentaa joustavan kumikauluksen avulla. Voidaan huuhdella juoksevalla vedellä. Tämä malli on vakiona mm. KIRA CV 50 -imurirobotissa.
Ominaisuudet ja edut
Pestävä
- Kestää kosteutta ja mekaanista rasitusta
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|195 x 97 x 34