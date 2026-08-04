Putkenaukaisuletku DN 6, 20 m, 250 bar

Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 250 baaria, pituus 20 m. M 22 x 15,5 kierre, suuttimelle 1/8" kierre.

Ominaisuudet ja edut
Joustavaa ja kestävää PVC-materiaalia oleva korkeapaineletku
  • Huippukevyt ja helposti käsiteltävä.
  • Mitoitus 140 baarin maksimipaineelle.
Liitäntäkierre suuttimelle 1/8"
  • Yhteensopiva putkenaukaisusuuttimien kanssa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 140
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Pituus (m) 20
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,9
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.