RCV 5 -pölypussit tyhjennystelakkaan

Laadukkaat fleece-pölypussit takaavat hygieenisen lian talteenoton.

RCV 5:n tyhjennystelakkaa varten räätälöidyt repeämättömästä fleece-materiaalista valmistetut pölypussit ovat erittäin kestäviä, ja niillä on korkea pölynpidätyskyky. Tämä varmistaa aseman jatkuvan korkean imutehon, mikä tarkoittaa, että robotti-imuria voidaan käyttää entistäkin itsenäisemmin. Pakkaus sisältää 3 pölypussia.

Ominaisuudet ja edut
Fleece-materiaalilla on korkea pölynpidätyskyky
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 3
Väri valkoinen
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 185 x 155 x 145
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Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Matalanukkaisille matoille.