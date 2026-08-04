RCV 5 -pölypussit tyhjennystelakkaan
Laadukkaat fleece-pölypussit takaavat hygieenisen lian talteenoton.
RCV 5:n tyhjennystelakkaa varten räätälöidyt repeämättömästä fleece-materiaalista valmistetut pölypussit ovat erittäin kestäviä, ja niillä on korkea pölynpidätyskyky. Tämä varmistaa aseman jatkuvan korkean imutehon, mikä tarkoittaa, että robotti-imuria voidaan käyttää entistäkin itsenäisemmin. Pakkaus sisältää 3 pölypussia.
Ominaisuudet ja edut
Fleece-materiaalilla on korkea pölynpidätyskyky
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|3
|Väri
|valkoinen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|185 x 155 x 145
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Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Matalanukkaisille matoille.