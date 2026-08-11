SH 5 -imuletku
Joustava 5 metrin imuletku on yhteensopiva KHB- ja OC 6-18 -sarjojen pesureiden kanssa.
Viiden metrin pituista imuletkua voidaan käyttää veden imemiseen vaihtoehtoisista lähteistä, kuten vesitynnyreistä tai -säiliöistä. Letku on erittäin joustava, mikä tekee käytöstä helppoa.
Ominaisuudet ja edut
Liikkuvuus
Joustava ja helppo käyttää
- Joustava letku on helppo käyttää ja varastoida
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|250 x 250 x 60
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.
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