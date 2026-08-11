SH 5 -imuletku

Joustava 5 metrin imuletku on yhteensopiva KHB- ja OC 6-18 -sarjojen pesureiden kanssa.

Viiden metrin pituista imuletkua voidaan käyttää veden imemiseen vaihtoehtoisista lähteistä, kuten vesitynnyreistä tai -säiliöistä. Letku on erittäin joustava, mikä tekee käytöstä helppoa.

Ominaisuudet ja edut
Liikkuvuus
Joustava ja helppo käyttää
  • Joustava letku on helppo käyttää ja varastoida
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri valkoinen
Paino (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,7
Mitat (p x l x k) (mm) 250 x 250 x 60
Käyttökohteet
  • Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.
Varaosat
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