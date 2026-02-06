A vezeték nélküli robotfűnyíró RCX 6 GPS, RTK és AI kamera segítségével navigál a kertben határoló vezeték nélkül, így precíz, párhuzamos vágást biztosít akár 3000 négyzetméteren is. A vágási magasság (2-10 cm) automatikusan állítható az applikációval, de az alapbeállítások az LCD kijelzőn is elérhetők. Intelligensen kerüli ki az akadályokat, védve a fákat és az állatokat. Az összkerékhajtás akár 70%-os emelkedőkkel is megbirkózik, kímélve a gyepet a kanyarodáskor. A munkaterület feltérképezése applikációval vagy AI alapú felületfelismeréssel történik, zónákra osztható és no-go zónák is beállíthatók. A menetrend és a vezetési beállítások az alkalmazáson keresztül személyre szabhatók.