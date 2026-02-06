Robotfűnyíró RCX 6
Az összkerékhajtású RCX 6 robotfűnyíró a nehéz terepet is könnyedén legyőzi, miközben óvja a gyepet. A vezeték nélküli, teljesen automatikus fűnyírás GPS, RTK és AI kamera segítségével valósul meg
A vezeték nélküli robotfűnyíró RCX 6 GPS, RTK és AI kamera segítségével navigál a kertben határoló vezeték nélkül, így precíz, párhuzamos vágást biztosít akár 3000 négyzetméteren is. A vágási magasság (2-10 cm) automatikusan állítható az applikációval, de az alapbeállítások az LCD kijelzőn is elérhetők. Intelligensen kerüli ki az akadályokat, védve a fákat és az állatokat. Az összkerékhajtás akár 70%-os emelkedőkkel is megbirkózik, kímélve a gyepet a kanyarodáskor. A munkaterület feltérképezése applikációval vagy AI alapú felületfelismeréssel történik, zónákra osztható és no-go zónák is beállíthatók. A menetrend és a vezetési beállítások az alkalmazáson keresztül személyre szabhatók.
Jellemzők és előnyök
Navigáció GPS és RTK segítségével
- Nincs szükség határoló vezetékre, ami azt jelenti, hogy nincs szükség hosszadalmas telepítésre vagy időigényes vezetékbeállításra.
- A műholdakkal való kommunikációnak és az RTK-antennának köszönhetően a pozíció centiméterre pontosan meghatározható a pontos munkaterületek kijelölése érdekében.
- A nyírási terület feltérképezése nagyon egyszerűen, a robotfűnyíró közvetlen távvezérlésével történik.
AI kamera
- A 3D sztereokamera felismeri az olyan felületeket, mint a fű vagy a kő, és így önállóan feltérképezheti a nyírási területet.
- A mesterséges intelligenciával működő kamera intelligensen felismeri a tárgyakat, és az akadálytól függően módosítja a vezetési viselkedést. A robotfűnyíró megközelíti a fákat és bokrokat, de nagy távolságot tart az élőlényektől.
- Ha a GPS-jel gyenge, a kamera segít a navigációban, így a robotfűnyíró hatékonyan és biztonságosan közlekedik.
Párhuzamos nyomtávú fűnyírás
- A robotfűnyíró a maximális hatékonyság érdekében párhuzamos pályán nyír. A sávok közötti távolság testre szabható.
- Ha el kell kerülni a nyomokat, a robotfűnyíró minden egyes fűnyírási művelet után irányt is tud változtatni, vagy egyéni szöget választhat a fűnyíráshoz.
Összkerékmeghajtás
- Három meghajtott kerekével a robotfűnyíró akár 70 százalékos emelkedőkön is képes felmászni és nyírni.
- Az egyenetlen felületeken a robotfűnyíró képes kiszabadulni a nehéz helyzetekből.
- Magasabb küszöbökön is képes áthaladni, például két különböző magasságú terület között váltani.
Gyengéd fordulás
- A kerekek és a 360°-ban rugalmas hátsó kerék kölcsönhatása lehetővé teszi, hogy a robotfűnyíró a fű védelme érdekében simán és kíméletesen forduljon.
Automatikus vágási magasság beállítása
- A vágási magasság széles tartományban, 2 és 10 centiméter között választható.
- A vágási magasság beállítása elektronikusan, az alkalmazásban történő módosítással történik.
- Az egyes fűnyírási zónákhoz különböző vágási magasság választható ki, amelyet a robotfűnyíró ezután önállóan állít be.
Dupla fűnyírófedél
- A két késtárcsának köszönhetően a robotfűnyíró nagy, 35 centiméteres vágási szélességgel rendelkezik a gyorsabb és hatékonyabb fűnyírás érdekében.
Esőérzékelő
- A robotfűnyíró az érzékelője segítségével érzékeli az esőt, majd visszatér a töltőállomásra, amíg a gyep újra száraz nem lesz.
- A beállítás testre szabható, ha esőben való működésre vagy egyéb időkiesésre van szükség.
LCD kijelző
- A nagyméretű LCD kijelzőn bármikor leolvasható a robotfűnyíró állapota.
- Az alapbeállítások a kijelzőn keresztül magán a készüléken is elvégezhetők.
Automatikus ütemezés több zónával
- A robotfűnyíró a terület és az állapot függvényében testre szabott ütemtervet készít, amelyet az RCX 6 rendszeresen végrehajt.
- Különböző zónák hozhatók létre, amelyek között a robotfűnyíró önállóan és szelektíven tud váltani.
- A menetrend testre szabható, például úgy, hogy egy bizonyos napszakban ne hajtson be egy bizonyos kaszálási zónába.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületi teljesítmény (m²)
|3000
|Fűnyíró típusa
|Szabadon lengő pengék
|Pengék száma
|6
|Nyírásszélesség (cm)
|35
|Nyírásmagasság (cm)
|2 / 10
|Emelkedési képesség (%)
|max. 70
|A fűnyírás alkalmazása
|Mulcsozás
|Navigációs technológia
|GPS / RTK / AI kamera
|Kamera típusa
|3D sztereó
|A fűnyírási terület meghatározása
|GPS lokalizáció / Fűfelismerés
|Legkeskenyebb folyosószélesség (cm)
|80
|A fűnyírási zónák száma (Darab(ok))
|max. 10
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|35
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorfeszültség (V)
|18
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|5
|Töltőáram (A)
|5
|Zajszint (dB (A))
|60
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|fekete
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|868 x 535 x 297
|A robot méretei (H x SZ x K) (mm)
|735 x 510 x 270
|Robot súlya (kg)
|14,4
|Nyírás időtartama akkumulátor-töltöttségenként (min)
|75
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|14,4
|Csomagolási súly (kg)
|29,8
A csomag tartalma
- Töltőállomás
- RTK antenna
- Földelő cövekek a töltőállomás rögzítéséhez: 8 Darab(ok)
- Földelő cövekek az RTK-antenna rögzítéséhez: 4 Darab(ok)
- Csavarok az RTK-antenna felszereléséhez: 4 Darab(ok)
- Penge és csavarok: 18 Darab(ok)
Felszereltség
- Navigációs rendszer: Szisztematikus csíkok
- No-go zónák
- Élvágó funkció
- Érzékelős technológia: Optikai érzékelő/ Esőérzékelő/ Emelésérzékelő/ dőlésgátló érzékelő/ Ütközésérzékelő
- LoRa®
- applikációval történő működtetés
- WIFI kapcsolat
- Bluetooth kapcsolat
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
- PIN-kódos zár
- OTA firmware frissítés
- Lebegő vágófedélzet
- Összkerékmeghajtás
- Kijelző
- Eső késleltetés
- Kerekek száma: 3 Darab(ok)
- Fényszóró
- Hordozó fogantyú
- Lopás elleni védelem
Alkalmazási területek
- Minden típusú gyep, legfeljebb 10 cm magas fűvel és legfeljebb 70 százalékos lejtéssel.
