Robotfűnyíró RCX 6

Az összkerékhajtású RCX 6 robotfűnyíró a nehéz terepet is könnyedén legyőzi, miközben óvja a gyepet. A vezeték nélküli, teljesen automatikus fűnyírás GPS, RTK és AI kamera segítségével valósul meg

A vezeték nélküli robotfűnyíró RCX 6 GPS, RTK és AI kamera segítségével navigál a kertben határoló vezeték nélkül, így precíz, párhuzamos vágást biztosít akár 3000 négyzetméteren is. A vágási magasság (2-10 cm) automatikusan állítható az applikációval, de az alapbeállítások az LCD kijelzőn is elérhetők. Intelligensen kerüli ki az akadályokat, védve a fákat és az állatokat. Az összkerékhajtás akár 70%-os emelkedőkkel is megbirkózik, kímélve a gyepet a kanyarodáskor. A munkaterület feltérképezése applikációval vagy AI alapú felületfelismeréssel történik, zónákra osztható és no-go zónák is beállíthatók. A menetrend és a vezetési beállítások az alkalmazáson keresztül személyre szabhatók.

Jellemzők és előnyök
Navigáció GPS és RTK segítségével
  • Nincs szükség határoló vezetékre, ami azt jelenti, hogy nincs szükség hosszadalmas telepítésre vagy időigényes vezetékbeállításra.
  • A műholdakkal való kommunikációnak és az RTK-antennának köszönhetően a pozíció centiméterre pontosan meghatározható a pontos munkaterületek kijelölése érdekében.
  • A nyírási terület feltérképezése nagyon egyszerűen, a robotfűnyíró közvetlen távvezérlésével történik.
AI kamera
  • A 3D sztereokamera felismeri az olyan felületeket, mint a fű vagy a kő, és így önállóan feltérképezheti a nyírási területet.
  • A mesterséges intelligenciával működő kamera intelligensen felismeri a tárgyakat, és az akadálytól függően módosítja a vezetési viselkedést. A robotfűnyíró megközelíti a fákat és bokrokat, de nagy távolságot tart az élőlényektől.
  • Ha a GPS-jel gyenge, a kamera segít a navigációban, így a robotfűnyíró hatékonyan és biztonságosan közlekedik.
Párhuzamos nyomtávú fűnyírás
  • A robotfűnyíró a maximális hatékonyság érdekében párhuzamos pályán nyír. A sávok közötti távolság testre szabható.
  • Ha el kell kerülni a nyomokat, a robotfűnyíró minden egyes fűnyírási művelet után irányt is tud változtatni, vagy egyéni szöget választhat a fűnyíráshoz.
Összkerékmeghajtás
  • Három meghajtott kerekével a robotfűnyíró akár 70 százalékos emelkedőkön is képes felmászni és nyírni.
  • Az egyenetlen felületeken a robotfűnyíró képes kiszabadulni a nehéz helyzetekből.
  • Magasabb küszöbökön is képes áthaladni, például két különböző magasságú terület között váltani.
Gyengéd fordulás
  • A kerekek és a 360°-ban rugalmas hátsó kerék kölcsönhatása lehetővé teszi, hogy a robotfűnyíró a fű védelme érdekében simán és kíméletesen forduljon.
Automatikus vágási magasság beállítása
  • A vágási magasság széles tartományban, 2 és 10 centiméter között választható.
  • A vágási magasság beállítása elektronikusan, az alkalmazásban történő módosítással történik.
  • Az egyes fűnyírási zónákhoz különböző vágási magasság választható ki, amelyet a robotfűnyíró ezután önállóan állít be.
Dupla fűnyírófedél
  • A két késtárcsának köszönhetően a robotfűnyíró nagy, 35 centiméteres vágási szélességgel rendelkezik a gyorsabb és hatékonyabb fűnyírás érdekében.
Esőérzékelő
  • A robotfűnyíró az érzékelője segítségével érzékeli az esőt, majd visszatér a töltőállomásra, amíg a gyep újra száraz nem lesz.
  • A beállítás testre szabható, ha esőben való működésre vagy egyéb időkiesésre van szükség.
LCD kijelző
  • A nagyméretű LCD kijelzőn bármikor leolvasható a robotfűnyíró állapota.
  • Az alapbeállítások a kijelzőn keresztül magán a készüléken is elvégezhetők.
Automatikus ütemezés több zónával
  • A robotfűnyíró a terület és az állapot függvényében testre szabott ütemtervet készít, amelyet az RCX 6 rendszeresen végrehajt.
  • Különböző zónák hozhatók létre, amelyek között a robotfűnyíró önállóan és szelektíven tud váltani.
  • A menetrend testre szabható, például úgy, hogy egy bizonyos napszakban ne hajtson be egy bizonyos kaszálási zónába.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény (m²) 3000
Fűnyíró típusa Szabadon lengő pengék
Pengék száma 6
Nyírásszélesség (cm) 35
Nyírásmagasság (cm) 2 / 10
Emelkedési képesség (%) max. 70
A fűnyírás alkalmazása Mulcsozás
Navigációs technológia GPS / RTK / AI kamera
Kamera típusa 3D sztereó
A fűnyírási terület meghatározása GPS lokalizáció / Fűfelismerés
Legkeskenyebb folyosószélesség (cm) 80
A fűnyírási zónák száma (Darab(ok)) max. 10
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 35
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorfeszültség (V) 18
Akkumulátorkapacitás (Ah) 5
Töltőáram (A) 5
Zajszint (dB (A)) 60
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín fekete
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 868 x 535 x 297
A robot méretei (H x SZ x K) (mm) 735 x 510 x 270
Robot súlya (kg) 14,4
Nyírás időtartama akkumulátor-töltöttségenként (min) 75
Súly kiegészítők nélkül (kg) 14,4
Csomagolási súly (kg) 29,8

A csomag tartalma

  • Töltőállomás
  • RTK antenna
  • Földelő cövekek a töltőállomás rögzítéséhez: 8 Darab(ok)
  • Földelő cövekek az RTK-antenna rögzítéséhez: 4 Darab(ok)
  • Csavarok az RTK-antenna felszereléséhez: 4 Darab(ok)
  • Penge és csavarok: 18 Darab(ok)

Felszereltség

  • Navigációs rendszer: Szisztematikus csíkok
  • No-go zónák
  • Élvágó funkció
  • Érzékelős technológia: Optikai érzékelő/ Esőérzékelő/ Emelésérzékelő/ dőlésgátló érzékelő/ Ütközésérzékelő
  • LoRa®
  • applikációval történő működtetés
  • WIFI kapcsolat
  • Bluetooth kapcsolat
  • intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
  • PIN-kódos zár
  • OTA firmware frissítés
  • Lebegő vágófedélzet
  • Összkerékmeghajtás
  • Kijelző
  • Eső késleltetés
  • Kerekek száma: 3 Darab(ok)
  • Fényszóró
  • Hordozó fogantyú
  • Lopás elleni védelem

Alkalmazási területek
  • Minden típusú gyep, legfeljebb 10 cm magas fűvel és legfeljebb 70 százalékos lejtéssel.
