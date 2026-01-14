A WRE 18-55 akkumulátoros gyomirtó egy innovatív és hátbarát eszköz a gyomok kihúzásához. Az erőteljes motor, a nagy kefefordulatszám és a rendkívül hatékony nejlon sörtékkel ellátott, állítható kefefej kombinálásával könnyedén eltávolítja a száraz mohát és a gyomokat, például a pitypangot a kemény felületekről. Ráadásul a sörtelánc könnydén cserélhető az új cserélőrendszerrel - szerszám nélkül. Az akkumulátoros gyomirtó ergonomikus kialakítása garantálja, hogy kényelmes vele dolgozni, anélkül, hogy a földön kellene kúsznia. Az akkumulátor és az akkumulátortöltő nem tartozéka.