Akkumulátoros gyomeltávolító WRE 18-55
Moha és gyom keményfelületekről történő felületi eltávolításához: akkumulátoros WRE 18-55 gyomeltávolító innovatív kefés fejjel és szerszám nélküli cserélőrendszerrel. A csomag az akkumulátort NEM tartalmazza.
A WRE 18-55 akkumulátoros gyomirtó egy innovatív és hátbarát eszköz a gyomok kihúzásához. Az erőteljes motor, a nagy kefefordulatszám és a rendkívül hatékony nejlon sörtékkel ellátott, állítható kefefej kombinálásával könnyedén eltávolítja a száraz mohát és a gyomokat, például a pitypangot a kemény felületekről. Ráadásul a sörtelánc könnydén cserélhető az új cserélőrendszerrel - szerszám nélkül. Az akkumulátoros gyomirtó ergonomikus kialakítása garantálja, hogy kényelmes vele dolgozni, anélkül, hogy a földön kellene kúsznia. Az akkumulátor és az akkumulátortöltő nem tartozéka.
Jellemzők és előnyök
Innovatív nejlonsörteSpeciális elrendezésű sörték és a kefe magas fordulatszáma a száraz moha és gyom felületi eltávolításához.
Vezetési segítségA 360 fokban elfordítható hajlásszög segítség a megfelelő munkapozíció megtalálásához.
Szerszám nélküli kefecsereEgyszerűen cserélhető sörtelánc
Billenthető tisztítófej
- A szög a különböző tisztítási helyzetekhez és testmagasságokhoz igazítható.
Teleszkópos alumínium nyél
- Egyenes testtartást biztosít munkavégzés közben különböző testmagasságok esetén is.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Kényelmes és hátkímélő testtartás munkavégzés során.
Integrált lyuk egy általános háztartási szerszám behelyezéséhez
- Az egyszerű tároláshoz/felakasztáshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Maximális mobilitást és flexibilitást garantál.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Kefefordulatszám (fordulat)
|2300 - 2800
|Kefe átmérője (mm)
|180
|Sörte anyaga
|Nejlon
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|kb. 15 (2,5 Ah) / kb. 30 (5,0 Ah)
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,9
|Csomagolási súly (kg)
|4,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1320 x 230 x 380
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Sörtelánc: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
- Parkolóállás
- Teleszkópos alumínium nyél
- Akasztó
- Biztonsági kapcsoló
Alkalmazási területek
- Moha
- Gyomok
- Kőfelületek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.