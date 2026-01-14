Akkumulátoros gyomeltávolító WRE 18-55

Moha és gyom keményfelületekről történő felületi eltávolításához: akkumulátoros WRE 18-55 gyomeltávolító innovatív kefés fejjel és szerszám nélküli cserélőrendszerrel. A csomag az akkumulátort NEM tartalmazza.

A WRE 18-55 akkumulátoros gyomirtó egy innovatív és hátbarát eszköz a gyomok kihúzásához. Az erőteljes motor, a nagy kefefordulatszám és a rendkívül hatékony nejlon sörtékkel ellátott, állítható kefefej kombinálásával könnyedén eltávolítja a száraz mohát és a gyomokat, például a pitypangot a kemény felületekről. Ráadásul a sörtelánc könnydén cserélhető az új cserélőrendszerrel - szerszám nélkül. Az akkumulátoros gyomirtó ergonomikus kialakítása garantálja, hogy kényelmes vele dolgozni, anélkül, hogy a földön kellene kúsznia. Az akkumulátor és az akkumulátortöltő nem tartozéka.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros gyomeltávolító WRE 18-55: Innovatív nejlonsörte
Innovatív nejlonsörte
Speciális elrendezésű sörték és a kefe magas fordulatszáma a száraz moha és gyom felületi eltávolításához.
Akkumulátoros gyomeltávolító WRE 18-55: Vezetési segítség
Vezetési segítség
A 360 fokban elfordítható hajlásszög segítség a megfelelő munkapozíció megtalálásához.
Akkumulátoros gyomeltávolító WRE 18-55: Szerszám nélküli kefecsere
Szerszám nélküli kefecsere
Egyszerűen cserélhető sörtelánc
Billenthető tisztítófej
  • A szög a különböző tisztítási helyzetekhez és testmagasságokhoz igazítható.
Teleszkópos alumínium nyél
  • Egyenes testtartást biztosít munkavégzés közben különböző testmagasságok esetén is.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • Kényelmes és hátkímélő testtartás munkavégzés során.
Integrált lyuk egy általános háztartási szerszám behelyezéséhez
  • Az egyszerű tároláshoz/felakasztáshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Maximális mobilitást és flexibilitást garantál.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Kefefordulatszám (fordulat) 2300 - 2800
Kefe átmérője (mm) 180
Sörte anyaga Nejlon
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) kb. 15 (2,5 Ah) / kb. 30 (5,0 Ah)
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,9
Csomagolási súly (kg) 4,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1320 x 230 x 380

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Sörtelánc: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
  • Parkolóállás
  • Teleszkópos alumínium nyél
  • Akasztó
  • Biztonsági kapcsoló
Videók

Alkalmazási területek
  • Moha
  • Gyomok
  • Kőfelületek
Tartozékok
