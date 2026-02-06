Akkumulátoros gyomeltávolító WRE 18-55 Battery Set

Akkumulátorral és töltővel: WRE 18-55 gyomeltávolító készlet innovatív kefekoncepcióval a moha és a gyom felületi eltávolításához. Kiválóan alkalmas utakhoz, teraszokhoz és autóbejárókhoz.

Az akkumulátoros WRE 18-55 gyomeltávolító készlet derék- és térdkímélő munkavégzést biztosít, míg az innovatív kefekoncepció a kellemetlen moha és gyom keményfelületekről történő felületi eltávolításáról gondoskodik. A készletben megtalálható az akkumulátor és a töltőkészülék is. A gyomeltávolító különösen ház körüli burkolt utakhoz és teraszokhoz alkalmas. A kefefej az új záró mechanizmusnak köszönhetően szerszám nélkül egyszerűen cserélhető. Az akkumulátoros WRE 18-55 gyomeltávolító ergonomikus formatervezése kényelmes munkavégzést biztosít anélkül, hogy a földön kellene mászni.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros gyomeltávolító WRE 18-55 Battery Set: Innovatív nejlonsörte
Innovatív nejlonsörte
Speciális elrendezésű sörték és a kefe magas fordulatszáma a száraz moha és gyom felületi eltávolításához.
Akkumulátoros gyomeltávolító WRE 18-55 Battery Set: Vezetési segítség
Vezetési segítség
A 360 fokban elfordítható hajlásszög segítség a megfelelő munkapozíció megtalálásához.
Akkumulátoros gyomeltávolító WRE 18-55 Battery Set: Szerszám nélküli kefecsere
Szerszám nélküli kefecsere
Egyszerűen cserélhető sörtelánc
Billenthető tisztítófej
  • A helyes szögbeállítás támogatja az ergonómikus munkahelyzetet.
Teleszkópos alumínium nyél
  • Egyenes testtartást biztosít munkavégzés közben különböző testmagasságok esetén is.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • Kényelmes és hátkímélő testtartás munkavégzés során.
Integrált lyuk egy általános háztartási szerszám behelyezéséhez
  • Az egyszerű tároláshoz/felakasztáshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Maximális mobilitást és flexibilitást garantál.
  • Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
  • A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Kefefordulatszám (fordulat) 2300 - 2800
Kefe átmérője (mm) 180
Sörte anyaga Nejlon
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2,5
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) max. 15 (2,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) kb. 15 (2,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 300
Töltőáram (A) 0,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,9
Csomagolási súly (kg) 4,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1320 x 230 x 380

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
  • Sörtelánc: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
  • Parkolóállás
  • Teleszkópos alumínium nyél
  • Akasztó
  • Biztonsági kapcsoló
Alkalmazási területek
  • Moha
  • Gyomok
  • Kőfelületek
