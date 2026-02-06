Az akkumulátoros WRE 18-55 gyomeltávolító készlet derék- és térdkímélő munkavégzést biztosít, míg az innovatív kefekoncepció a kellemetlen moha és gyom keményfelületekről történő felületi eltávolításáról gondoskodik. A készletben megtalálható az akkumulátor és a töltőkészülék is. A gyomeltávolító különösen ház körüli burkolt utakhoz és teraszokhoz alkalmas. A kefefej az új záró mechanizmusnak köszönhetően szerszám nélkül egyszerűen cserélhető. Az akkumulátoros WRE 18-55 gyomeltávolító ergonomikus formatervezése kényelmes munkavégzést biztosít anélkül, hogy a földön kellene mászni.