Akkumulátoros gyomeltávolító WRE 18-55 Battery Set
Akkumulátorral és töltővel: WRE 18-55 gyomeltávolító készlet innovatív kefekoncepcióval a moha és a gyom felületi eltávolításához. Kiválóan alkalmas utakhoz, teraszokhoz és autóbejárókhoz.
Az akkumulátoros WRE 18-55 gyomeltávolító készlet derék- és térdkímélő munkavégzést biztosít, míg az innovatív kefekoncepció a kellemetlen moha és gyom keményfelületekről történő felületi eltávolításáról gondoskodik. A készletben megtalálható az akkumulátor és a töltőkészülék is. A gyomeltávolító különösen ház körüli burkolt utakhoz és teraszokhoz alkalmas. A kefefej az új záró mechanizmusnak köszönhetően szerszám nélkül egyszerűen cserélhető. Az akkumulátoros WRE 18-55 gyomeltávolító ergonomikus formatervezése kényelmes munkavégzést biztosít anélkül, hogy a földön kellene mászni.
Jellemzők és előnyök
Innovatív nejlonsörteSpeciális elrendezésű sörték és a kefe magas fordulatszáma a száraz moha és gyom felületi eltávolításához.
Vezetési segítségA 360 fokban elfordítható hajlásszög segítség a megfelelő munkapozíció megtalálásához.
Szerszám nélküli kefecsereEgyszerűen cserélhető sörtelánc
Billenthető tisztítófej
- A helyes szögbeállítás támogatja az ergonómikus munkahelyzetet.
Teleszkópos alumínium nyél
- Egyenes testtartást biztosít munkavégzés közben különböző testmagasságok esetén is.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- Kényelmes és hátkímélő testtartás munkavégzés során.
Integrált lyuk egy általános háztartási szerszám behelyezéséhez
- Az egyszerű tároláshoz/felakasztáshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Maximális mobilitást és flexibilitást garantál.
- Hosszú élettartam és nagy teljesítmény a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
- A cserélhető akkumulátor minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Kefefordulatszám (fordulat)
|2300 - 2800
|Kefe átmérője (mm)
|180
|Sörte anyaga
|Nejlon
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|kb. 15 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|300
|Töltőáram (A)
|0,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,9
|Csomagolási súly (kg)
|4,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1320 x 230 x 380
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
- Sörtelánc: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Fröccsenés elleni védelemmel ellátott
- Parkolóállás
- Teleszkópos alumínium nyél
- Akasztó
- Biztonsági kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Moha
- Gyomok
- Kőfelületek
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.