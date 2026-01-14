A levelek nem csak ősszel hullanak. Tavasszal és nyáron is az elvirágzott gyümölcsfák, illetve más elhervadt növények szirmai és levelei a gyepre, az ösvényekre és a teraszra hullhatnak. Van egy eszköz, amely gyakorlatilag mindenféle feladatot megkönnyít: a BLV 18-200 akkumulátoros lombfúvó és lombszívó. Ez a praktikus eszköz, amely két kezes fogantyúval van felszerelve az optimális súlyeloszlás érdekében, még a nehezen elérhető sarkokból is összeszedi a nedves leveleket. A funkcionális, nagy gyűjtőzsák-térfogatú, 3-az-egyben eszköz egy választókarral vezérelhető, amely lehetővé teszi az egyszerre történő lombszívást és a lombfúvást is. A sebességszabályozással az ideális légsebesség a kívánt tisztítási hatékonysághoz képest állítható, ez az enyhe fuvallattól az ideiglenes Turbo Boost-így terjedhet. Emiatt az eszköz használata egyáltalán nem fárasztó még abban az esetben sem, ha megállás nélkül hosszú ideig dolgozunk vele, cserélhető vezetőgörgőkkel is fel van szerelve, ami hatékonyabbá és egyszerűbbé teszi a munkát, továbbá a tervezésnél az ergonómia és a súly szempontjából a hordozható kényelmen volt a hangsúly. Az akkumulátort a csomag nem tartalmazza.