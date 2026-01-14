Akkumulátoros lombszívó Lombszívó - fúvó BLV 18-200 Battery
Lombszívás, fúvás és talajtakarás - a BLV 18-200 Battery akkumulátoros lombfúvó és lombszívó minderre képes, emiatt nélkülözhetetlen egy rendezett kertben. Ez a Turbo Boost aktiválásakor kiderül.
A levelek nem csak ősszel hullanak. Tavasszal és nyáron is az elvirágzott gyümölcsfák, illetve más elhervadt növények szirmai és levelei a gyepre, az ösvényekre és a teraszra hullhatnak. Van egy eszköz, amely gyakorlatilag mindenféle feladatot megkönnyít: a BLV 18-200 akkumulátoros lombfúvó és lombszívó. Ez a praktikus eszköz, amely két kezes fogantyúval van felszerelve az optimális súlyeloszlás érdekében, még a nehezen elérhető sarkokból is összeszedi a nedves leveleket. A funkcionális, nagy gyűjtőzsák-térfogatú, 3-az-egyben eszköz egy választókarral vezérelhető, amely lehetővé teszi az egyszerre történő lombszívást és a lombfúvást is. A sebességszabályozással az ideális légsebesség a kívánt tisztítási hatékonysághoz képest állítható, ez az enyhe fuvallattól az ideiglenes Turbo Boost-így terjedhet. Emiatt az eszköz használata egyáltalán nem fárasztó még abban az esetben sem, ha megállás nélkül hosszú ideig dolgozunk vele, cserélhető vezetőgörgőkkel is fel van szerelve, ami hatékonyabbá és egyszerűbbé teszi a munkát, továbbá a tervezésnél az ergonómia és a súly szempontjából a hordozható kényelmen volt a hangsúly. Az akkumulátort a csomag nem tartalmazza.
Jellemzők és előnyök
Turbo BoostIdeiglenes teljesítménynövelést biztosít a lombszíváshoz és a fúváshoz
Változtatható sebességszabályozásLehetővé teszi a feladattól függően a sebesség folyamatos beállítását
Választókar a funkciók beállításáhozFolyamatos beállíthatóság a lombszívás és a fúvás között, választható kombinált funkcióval is
Kétkezes fogás
- Ideális súlyeloszlást és könnyű kezelhetőséget biztosít
Levehető vezetőhengerek
- Egyszerűbbé és egyúttal hatékonyabbá teszi a munkát
45 literes zsák-térfogat
- Garantálja a hosszú időn át tartó folyamatos munkát
Kefe nélküli motor
- A készülék hosszabb működési ideje és jobb élettartamáért
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Meghajtás
|Kefe nélküli motor
|Turbo Boost gomb
|igen
|Sebességszabályozás
|igen
|Működési zajszint (dB (A))
|107
|Fúvó mód sebesség (km/h)
|max. 200
|Szívó mód sebesség (km/h)
|max. 130
|Zsák térfogata (l)
|45
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Töltésenkénti teljesítmény - fúvó mód (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Töltésenkénti teljesítmény - szívó mód (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,5
|Csomagolási súly (kg)
|5,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1243 x 171 x 376
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Fűgyűjtő doboz
- Levehető vezetőhengerek
- Vállöv
Videók
Alkalmazási területek
- Levelek
- Zöldhulladék
- Utak a ház körül
- A ház és a kert körüli területek
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.