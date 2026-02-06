Akkumulátoros szegélyvágó LTR 3-18 Dual Battery Set
Mindenes és erőgép - a 36 V-os erős motorral hatékonyan nyírja a hosszú füvet, és levágja azokat a nehézkes helyeket, ahová a fűnyíró nem jut el. Két 18 V-os akkumulátor és akkumulátortöltő tartozék.
Hatékonyság, pontosság és kényelem - mindez egyetlen készülékben egyesítve. Az LTR 3-18 Dual Battery Set akkumulátoros fűnyíróval a kertészkedés élvezetessé válik. Az erőteljes 36 voltos motor a szükséges energiát két 18 voltos lítium-ion akkumulátorból nyeri, és lenyűgöző teljesítményt nyújt. Az állítható, kétrészes fogantyú és a teleszkópos kialakítású szár kényelmes kezelést tesz lehetővé, mivel a készülék mindig függőleges, hátkímélő helyzetben használható. Legyen szó nagy területekről vagy nehezen elérhető zugokról, ez az akkumulátoros fűnyíró mindezt könnyedén elvégzi. A forgó vágószál precíz vágást biztosít a gyepen, a lehajtható növényvédő pedig gondoskodik arról, hogy a növények és fák használat közben is védve maradjanak. A nyírófej szöge szükség szerint állítható, hogy akadályok alatt vagy lejtőkön is nyírni lehessen. Két újratölthető akkumulátor és egy gyorstöltő tartozik a tartozékhoz.
Jellemzők és előnyök
36 V teljesítményErőteljes 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os lítium-ion akkumulátor táplál.
Hatékony vágórendszerA vágási funkció megkönnyíti a kertben a sarkok és a szűk helyek nyírását. A csavart vágóvonal garantálja a maximális pontosságot és halk működést.
ÉlvágásA forgó vágófej ideális a gyepszéleken, teraszoknál és utak mentén.
Állítható vágófej
- Kényelmes vágási lehetőség még a szűkebb helyeken is, mint például kerti padok alatt.
Kihajtható növényvédő
- Virágágyások és fák közelében történő nyírás esetén védi a növényeket a sérüléstől.
Teleszkópos fogantyú
- Minden magassággal könnyedén használható: A helyes testtartásban végzett munkával megelőzheted a hátfájást és a sérüléseket.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
- A gumírozott markolat biztos fogást és extra kényelmet nyújt.
- A kétrészes fogantyú szöge állítható az ergonomikus és nyugodt testtartás érdekében.
Automatikus damilhosszabbító
- Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes fűhosszúságot.
A vágószálak optimális használata
- Ideális az intenzív munkavégzésekhez, például gyomláláshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
- Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
- A két cserélhető akkumulátor a 18 V-os Kärcher Battery Power platform összes többi készülékével használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Elektromos motor feszültsége (V)
|36
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Vágási kör átmérő (cm)
|30
|Vágószerszám
|Szálfej
|Damil utánpótlás
|automatikus
|Szálméret
|fordított
|Szálátmérő (mm)
|2
|Sebességszabályozás
|nem
|Fordulatszám (fordulat)
|8000
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|2
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Töltőáram (A)
|2,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,4
|Csomagolási súly (kg)
|6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|345 x 350 x 1285
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltővel felszerelve
- Akkumulátor: 18 V / 2,0 Ah akkumulátor Teljesítmény akkumulátor (2 db)
- Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power gyorstöltő (2 db)
- Vállöv
Felszereltség
- Tekercs
- növényvédő
- Dőlésszög állítás
- Kiegészítő markolat
- Forgatható trimmelőfej
Alkalmazási területek
- Pázsit
- Gyepszélek
