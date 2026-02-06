Hatékonyság, pontosság és kényelem - mindez egyetlen készülékben egyesítve. Az LTR 3-18 Dual Battery Set akkumulátoros fűnyíróval a kertészkedés élvezetessé válik. Az erőteljes 36 voltos motor a szükséges energiát két 18 voltos lítium-ion akkumulátorból nyeri, és lenyűgöző teljesítményt nyújt. Az állítható, kétrészes fogantyú és a teleszkópos kialakítású szár kényelmes kezelést tesz lehetővé, mivel a készülék mindig függőleges, hátkímélő helyzetben használható. Legyen szó nagy területekről vagy nehezen elérhető zugokról, ez az akkumulátoros fűnyíró mindezt könnyedén elvégzi. A forgó vágószál precíz vágást biztosít a gyepen, a lehajtható növényvédő pedig gondoskodik arról, hogy a növények és fák használat közben is védve maradjanak. A nyírófej szöge szükség szerint állítható, hogy akadályok alatt vagy lejtőkön is nyírni lehessen. Két újratölthető akkumulátor és egy gyorstöltő tartozik a tartozékhoz.