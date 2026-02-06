Akkumulátoros szegélyvágó LTR 3-18 Dual Battery Set

Mindenes és erőgép - a 36 V-os erős motorral hatékonyan nyírja a hosszú füvet, és levágja azokat a nehézkes helyeket, ahová a fűnyíró nem jut el. Két 18 V-os akkumulátor és akkumulátortöltő tartozék.

Hatékonyság, pontosság és kényelem - mindez egyetlen készülékben egyesítve. Az LTR 3-18 Dual Battery Set akkumulátoros fűnyíróval a kertészkedés élvezetessé válik. Az erőteljes 36 voltos motor a szükséges energiát két 18 voltos lítium-ion akkumulátorból nyeri, és lenyűgöző teljesítményt nyújt. Az állítható, kétrészes fogantyú és a teleszkópos kialakítású szár kényelmes kezelést tesz lehetővé, mivel a készülék mindig függőleges, hátkímélő helyzetben használható. Legyen szó nagy területekről vagy nehezen elérhető zugokról, ez az akkumulátoros fűnyíró mindezt könnyedén elvégzi. A forgó vágószál precíz vágást biztosít a gyepen, a lehajtható növényvédő pedig gondoskodik arról, hogy a növények és fák használat közben is védve maradjanak. A nyírófej szöge szükség szerint állítható, hogy akadályok alatt vagy lejtőkön is nyírni lehessen. Két újratölthető akkumulátor és egy gyorstöltő tartozik a tartozékhoz.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros szegélyvágó LTR 3-18 Dual Battery Set: 36 V teljesítmény
36 V teljesítmény
Erőteljes 36 V-os motor, amelyet két 18 V-os lítium-ion akkumulátor táplál.
Akkumulátoros szegélyvágó LTR 3-18 Dual Battery Set: Hatékony vágórendszer
Hatékony vágórendszer
A vágási funkció megkönnyíti a kertben a sarkok és a szűk helyek nyírását. A csavart vágóvonal garantálja a maximális pontosságot és halk működést.
Akkumulátoros szegélyvágó LTR 3-18 Dual Battery Set: Élvágás
Élvágás
A forgó vágófej ideális a gyepszéleken, teraszoknál és utak mentén.
Állítható vágófej
  • Kényelmes vágási lehetőség még a szűkebb helyeken is, mint például kerti padok alatt.
Kihajtható növényvédő
  • Virágágyások és fák közelében történő nyírás esetén védi a növényeket a sérüléstől.
Teleszkópos fogantyú
  • Minden magassággal könnyedén használható: A helyes testtartásban végzett munkával megelőzheted a hátfájást és a sérüléseket.
Ergonomikus fogantyú kialakítás
  • A gumírozott markolat biztos fogást és extra kényelmet nyújt.
  • A kétrészes fogantyú szöge állítható az ergonomikus és nyugodt testtartás érdekében.
Automatikus damilhosszabbító
  • Az automatikus vonalbeállítás funkció garantálja a mindig tökéletes fűhosszúságot.
A vágószálak optimális használata
  • Ideális az intenzív munkavégzésekhez, például gyomláláshoz.
18 V-os Kärcher akkumulátoros akkumulátorplatform
  • Valós idejű technológia LCD akkumulátor kijelzővel: mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását.
  • A két cserélhető akkumulátor a 18 V-os Kärcher Battery Power platform összes többi készülékével használható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Elektromos motor feszültsége (V) 36
Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Vágási kör átmérő (cm) 30
Vágószerszám Szálfej
Damil utánpótlás automatikus
Szálméret fordított
Szálátmérő (mm) 2
Sebességszabályozás nem
Fordulatszám (fordulat) 8000
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 2
Teljesítmény akkumulátortöltésenként* (m) max. 480 (2,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 28 (2,0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 44 / 83
Töltőáram (A) 2,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,4
Csomagolási súly (kg) 6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 345 x 350 x 1285

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltővel felszerelve
  • Akkumulátor: 18 V / 2,0 Ah akkumulátor Teljesítmény akkumulátor (2 db)
  • Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power gyorstöltő (2 db)
  • Vállöv

Felszereltség

  • Tekercs
  • növényvédő
  • Dőlésszög állítás
  • Kiegészítő markolat
  • Forgatható trimmelőfej
Akkumulátoros szegélyvágó LTR 3-18 Dual Battery Set
Videók

Alkalmazási területek
  • Pázsit
  • Gyepszélek
