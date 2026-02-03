Gőzfelmosó SC 2 Upright

A Kärcher SC 2 Upright egy karcsú kialakítású gőzfelmosó, amely minden szigetelt keménypadló, beleértve a fa felületek vegyszermentes tisztítására is alkalmas. A készülék azonnal felfűt, a kivehető és utántölthető tartály pedig folyamatos használatot tesz lehetővé.

A Kärcher SC 2 Upright gőztisztító vegyszermentesen tisztít minden szigetelt keménypadlót, még a fát is. Azonnal felfűt és használatra kész a kivehető, utántölthető víztartályának köszönhetően. A modell technikai sajátossága az előre beállított, egyszerűen használható, kétfokozatú gőzszabályozás, amely optimális gőzmennyiséget biztosít a különböző padlótípusokhoz. A gőztisztító működési állapotát a fogantyún lévő színes LED-ek egyértelműen jelzik. A karcsú kialakításnak köszönhetően a gőztisztító könnyen manőverezhető a bútorok körül, és kis helyen is tárolható. A beépített vízkőmentesítő patron pedig automatikusan gondoskodik a hosszú élettartamról. A mikroszálas kendőkkel kombinálva az EasyFix fej alaposabb tisztítást és érintésmentes, higiénikus kendőcserét biztosít a hagyományos felmosáshoz képest.

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.9% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 50
Fűtési teljesítmény (W) 1600
Kábelhossz (m) 5
Felfűtési idő (min) 0,5
Tartálytérfogat (l) 0,4
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,5
Csomagolási súly (kg) 4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 314 x 168 x 1185

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.

