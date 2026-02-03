A Kärcher SC 2 Upright gőztisztító vegyszermentesen tisztít minden szigetelt keménypadlót, még a fát is. Azonnal felfűt és használatra kész a kivehető, utántölthető víztartályának köszönhetően. A modell technikai sajátossága az előre beállított, egyszerűen használható, kétfokozatú gőzszabályozás, amely optimális gőzmennyiséget biztosít a különböző padlótípusokhoz. A gőztisztító működési állapotát a fogantyún lévő színes LED-ek egyértelműen jelzik. A karcsú kialakításnak köszönhetően a gőztisztító könnyen manőverezhető a bútorok körül, és kis helyen is tárolható. A beépített vízkőmentesítő patron pedig automatikusan gondoskodik a hosszú élettartamról. A mikroszálas kendőkkel kombinálva az EasyFix fej alaposabb tisztítást és érintésmentes, higiénikus kendőcserét biztosít a hagyományos felmosáshoz képest.