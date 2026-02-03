Gőzfelmosó SC 2 Upright
A Kärcher SC 2 Upright egy karcsú kialakítású gőzfelmosó, amely minden szigetelt keménypadló, beleértve a fa felületek vegyszermentes tisztítására is alkalmas. A készülék azonnal felfűt, a kivehető és utántölthető tartály pedig folyamatos használatot tesz lehetővé.
A Kärcher SC 2 Upright gőztisztító vegyszermentesen tisztít minden szigetelt keménypadlót, még a fát is. Azonnal felfűt és használatra kész a kivehető, utántölthető víztartályának köszönhetően. A modell technikai sajátossága az előre beállított, egyszerűen használható, kétfokozatú gőzszabályozás, amely optimális gőzmennyiséget biztosít a különböző padlótípusokhoz. A gőztisztító működési állapotát a fogantyún lévő színes LED-ek egyértelműen jelzik. A karcsú kialakításnak köszönhetően a gőztisztító könnyen manőverezhető a bútorok körül, és kis helyen is tárolható. A beépített vízkőmentesítő patron pedig automatikusan gondoskodik a hosszú élettartamról. A mikroszálas kendőkkel kombinálva az EasyFix fej alaposabb tisztítást és érintésmentes, higiénikus kendőcserét biztosít a hagyományos felmosáshoz képest.
Jellemzők és előnyök
Beállítható 2-fokozatú gőzmennyiség-szabályozás különböző felületekenFelhasználási lehetőség a padló típusától függően (fa, járólap) az ideális gőzmennyiség adagolásával
Karcsú formatervezés és padlófej forgócsuklóvalA flexibilis csuklónak köszönhetően ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó magasságától.
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patronAz intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát. A kivehető tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzért munkamegszakítás nélkül.
Rövid felfűtési idő
- Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
EasyFix padlótisztító fej flexibilis csuklóval és tépőzáras padlótisztító kendővel
- Optimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően.
- Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.9% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 50
|Fűtési teljesítmény (W)
|1600
|Kábelhossz (m)
|5
|Felfűtési idő (min)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|0,4
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,5
|Csomagolási súly (kg)
|4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Padlótisztító fej: EasyFix
Felszereltség
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (kétlépcsős)
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
Videók
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.