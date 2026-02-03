Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.9% -át²⁾ Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 60 Fűtési teljesítmény (W) 1600 Kábelhossz (m) 5 Felfűtési idő (min) 0,5 Tartálytérfogat (l) 0,5 Fázisok száma (Ph) 1 Tápfeszültség (V) 220 / 240 Frekvencia ( Hz ) 50 / 60 Szín Fehér Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,1 Csomagolási súly (kg) 4,2 Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 314 x 207 x 1185

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.