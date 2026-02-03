Gőzfelmosó SC 3 Upright
A Kärcher SC 3 Upright gőzfelmosó másodpercek alatt kész a használatra. Intelligens, 3-fokozatú gőzszabályozása automatikusan alkalmazkodik a különböző felületekhez (csempe, fa, szőnyeg). A szőnyegsimítóval a szőnyegeket is felfrissíti.
A Kärcher SC 3 Upright gőztisztító mélyreható tisztaságot biztosít minden keménypadlón. Másodpercek alatt felmelegszik és a kivehető víztartálynak köszönhetően azonnal használatra kész. A kategóriájában kiemelkedővé teszi az intelligens, előre beállított háromfokozatú gőzszabályozás, amely automatikusan a padló típusának (pl. csempe, fa, szőnyeg) megfelelő gőzmennyiséget alkalmazza. A működési állapotot a LED-szalag színkódjai jelzik, így a használata rendkívül intuitív. A mellékelt szőnyegsimítóval még a szőnyegpadlók is könnyedén felfrissíthetők. A kendőcsere az EasyFix rendszernek köszönhetően érintésmentes és higiénikus.
Jellemzők és előnyök
Előre beállított gőzmennyiség-szabályozó 3 fokozatban a különböző felületek tisztításáhozFa, csempe és szőnyeg padlóburkolati szimbólumok kiválaszthatósága a megfelelő gőzmennyiséghez.
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patronA kivehető tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzért munkamegszakítás nélkül. Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát.
Rövid felfűtési időCsupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
A készüléken lévő LED-csík jelzi a felfűtést és az üzemkész állapotot
- Játszi könnyedségű használat a készülék üzemkész állapotát mutató, folyamatos visszajelzésének köszönhetően.
- A piros villogás a felfűtést jelzi, míg a folyamatos zöld világítás az üzemi készenlétet jelenti.
EasyFix padlótisztító fej flexibilis csuklóval és tépőzáras padlótisztító kendővel
- Optimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően.
- Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
- Ergonómiailag hatékony tisztítás a padló teljes érintésével testmagasságtól függetlenül a flexibilis fejcsuklónak köszönhetően.
Vízkeménység intelligens beállítása
- A víz keménysége a puhától a nagyon keményig egyedien beállítható.
- A készülék hosszú élettartama a vízkövesedés elleni optimális védelemnek.
Szőnyegsimító a szőnyegpadlók felfrissítéséhez
- A szőnyegsimítóval a szőnyegpadlók egyszerűen és kényelmesen felfrissíthetők.
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
- A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.9% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 60
|Fűtési teljesítmény (W)
|1600
|Kábelhossz (m)
|5
|Felfűtési idő (min)
|0,5
|Tartálytérfogat (l)
|0,5
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,1
|Csomagolási súly (kg)
|4,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Szőnyegsimító
- Padlótisztító fej: EasyFix
Felszereltség
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (háromlépcsős)
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
- Beépített ki-/be kapcsoló
Videók
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Felfrissíti a szőnyeggel fedett padlót
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.