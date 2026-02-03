Gőzfelmosó SC 3 Upright

A Kärcher SC 3 Upright gőzfelmosó másodpercek alatt kész a használatra. Intelligens, 3-fokozatú gőzszabályozása automatikusan alkalmazkodik a különböző felületekhez (csempe, fa, szőnyeg). A szőnyegsimítóval a szőnyegeket is felfrissíti.

A Kärcher SC 3 Upright gőztisztító mélyreható tisztaságot biztosít minden keménypadlón. Másodpercek alatt felmelegszik és a kivehető víztartálynak köszönhetően azonnal használatra kész. A kategóriájában kiemelkedővé teszi az intelligens, előre beállított háromfokozatú gőzszabályozás, amely automatikusan a padló típusának (pl. csempe, fa, szőnyeg) megfelelő gőzmennyiséget alkalmazza. A működési állapotot a LED-szalag színkódjai jelzik, így a használata rendkívül intuitív. A mellékelt szőnyegsimítóval még a szőnyegpadlók is könnyedén felfrissíthetők. A kendőcsere az EasyFix rendszernek köszönhetően érintésmentes és higiénikus.

Jellemzők és előnyök
Gőzfelmosó SC 3 Upright: Előre beállított gőzmennyiség-szabályozó 3 fokozatban a különböző felületek tisztításához
Fa, csempe és szőnyeg padlóburkolati szimbólumok kiválaszthatósága a megfelelő gőzmennyiséghez.
Gőzfelmosó SC 3 Upright: Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
A kivehető tartály bármikor gond nélkül megtölthető – az állandó gőzért munkamegszakítás nélkül. Az intelligens vízkőmentesítő patron automatikusan eltávolítja a vízből a vízkövet, jelentősen meghosszabbítva ezzel a készülék élettartamát.
Gőzfelmosó SC 3 Upright: Rövid felfűtési idő
Csupán 30 másodperc felfűtési idő, és a készülék használatra kész.
A készüléken lévő LED-csík jelzi a felfűtést és az üzemkész állapotot
  • Játszi könnyedségű használat a készülék üzemkész állapotát mutató, folyamatos visszajelzésének köszönhetően.
  • A piros villogás a felfűtést jelzi, míg a folyamatos zöld világítás az üzemi készenlétet jelenti.
EasyFix padlótisztító fej flexibilis csuklóval és tépőzáras padlótisztító kendővel
  • Optimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően.
  • Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek köszönhetően.
  • Ergonómiailag hatékony tisztítás a padló teljes érintésével testmagasságtól függetlenül a flexibilis fejcsuklónak köszönhetően.
Vízkeménység intelligens beállítása
  • A víz keménysége a puhától a nagyon keményig egyedien beállítható.
  • A készülék hosszú élettartama a vízkövesedés elleni optimális védelemnek.
Szőnyegsimító a szőnyegpadlók felfrissítéséhez
  • A szőnyegsimítóval a szőnyegpadlók egyszerűen és kényelmesen felfrissíthetők.
Ki-/bekapcsoló gomb a készüléken
  • A készülék kezelőbarát be- és kikapcsolása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.9% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 60
Fűtési teljesítmény (W) 1600
Kábelhossz (m) 5
Felfűtési idő (min) 0,5
Tartálytérfogat (l) 0,5
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,1
Csomagolási súly (kg) 4,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 314 x 207 x 1185

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Szőnyegsimító
  • Padlótisztító fej: EasyFix

Felszereltség

  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: a fogantyún (háromlépcsős)
  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
  • Beépített ki-/be kapcsoló
Gőzfelmosó SC 3 Upright
Videók

Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Felfrissíti a szőnyeggel fedett padlót
Tartozékok
