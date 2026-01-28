A Kärcher SE 3-18 Compact Battery Set akkumulátoros kárpittisztító szálmélységig hatoló, maradéktalan tisztaságot biztosít, teljes mozgásszabadság mellett. A gép ideális az autó belső terének vagy a kerti bútoroknak a gyors és hatékony tisztítására. A kárpittisztító legfőbb előnye, hogy a csomag tartalmazza a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátort és a hozzá tartozó töltőt, így a készülék kicsomagolás után azonnal használatra kész. Emellett a gép egyedülálló higiénikus rendszer-tisztító funkcióval is rendelkezik, amely használat után kiöblíti a készüléket és a tömlőt, megelőzve a baktériumok és a kellemetlen szagok kialakulását.