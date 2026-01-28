SE 3-18 Compact Battery Set
A Kärcher SE 3-18 Compact Battery Set egy komplett, azonnal használatra kész csomag a vezeték nélküli kárpittisztításhoz. Mivel a szett az akkumulátort és a töltőt is tartalmazza, kicsomagolás után rögtön nekiláthat az autó vagy a kerti bútorok mélytisztításának.
A Kärcher SE 3-18 Compact Battery Set akkumulátoros kárpittisztító szálmélységig hatoló, maradéktalan tisztaságot biztosít, teljes mozgásszabadság mellett. A gép ideális az autó belső terének vagy a kerti bútoroknak a gyors és hatékony tisztítására. A kárpittisztító legfőbb előnye, hogy a csomag tartalmazza a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátort és a hozzá tartozó töltőt, így a készülék kicsomagolás után azonnal használatra kész. Emellett a gép egyedülálló higiénikus rendszer-tisztító funkcióval is rendelkezik, amely használat után kiöblíti a készüléket és a tömlőt, megelőzve a baktériumok és a kellemetlen szagok kialakulását.
Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia kárpit- és réstisztító fúvókákkal az optimális tisztítási eredményekért
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
Higiénikus öblítő funkció
Kényelmes 2 az 1-ben tömlő
2 tartályos rendszer
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
Kompakt kialakítás.
Tárolóhely a kisebb tartozékok számára
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|mért felvett teljesítményt (W)
|184
|Munkaszélesség (mm)
|75
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|1,7
|Szennyvíztartály kapacitása (l)
|2,9
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|kb. 12 (2,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|116
|Töltőáram (A)
|1,5
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,6
|Csomagolási súly (kg)
|6,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|446 x 225 x 261
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
- Szívótömlő hossza: 1.9 m
- Permetező fej kárpittisztításhoz
- Résfúvóka permetextrakciós tisztításhoz
- Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
- 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező tömlővel
Felszereltség
- Rendszertisztító funkció
- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
Videók
Alkalmazási területek
- Autósülés
- Kárpitozott bútorok
- Kárpit
- Szőnyegek
Tartozékok
Tisztítószerek
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.