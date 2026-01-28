SE 3-18 Compact Battery Set

A Kärcher SE 3-18 Compact Battery Set egy komplett, azonnal használatra kész csomag a vezeték nélküli kárpittisztításhoz. Mivel a szett az akkumulátort és a töltőt is tartalmazza, kicsomagolás után rögtön nekiláthat az autó vagy a kerti bútorok mélytisztításának.

A Kärcher SE 3-18 Compact Battery Set akkumulátoros kárpittisztító szálmélységig hatoló, maradéktalan tisztaságot biztosít, teljes mozgásszabadság mellett. A gép ideális az autó belső terének vagy a kerti bútoroknak a gyors és hatékony tisztítására. A kárpittisztító legfőbb előnye, hogy a csomag tartalmazza a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátort és a hozzá tartozó töltőt, így a készülék kicsomagolás után azonnal használatra kész. Emellett a gép egyedülálló higiénikus rendszer-tisztító funkcióval is rendelkezik, amely használat után kiöblíti a készüléket és a tömlőt, megelőzve a baktériumok és a kellemetlen szagok kialakulását.

Jellemzők és előnyök
SE 3-18 Compact Battery Set: Bevált Kärcher technológia kárpit- és réstisztító fúvókákkal az optimális tisztítási eredményekért
Bevált Kärcher technológia kárpit- és réstisztító fúvókákkal az optimális tisztítási eredményekért
SE 3-18 Compact Battery Set: 18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
SE 3-18 Compact Battery Set: Higiénikus öblítő funkció
Higiénikus öblítő funkció
Kényelmes 2 az 1-ben tömlő
2 tartályos rendszer
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
Kompakt kialakítás.
Tárolóhely a kisebb tartozékok számára
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
mért felvett teljesítményt (W) 184
Munkaszélesség (mm) 75
Frissvíztartály kapacitása (l) 1,7
Szennyvíztartály kapacitása (l) 2,9
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 2,5
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) kb. 12 (2,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min) 116
Töltőáram (A) 1,5
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,6
Csomagolási súly (kg) 6,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 446 x 225 x 261

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 18 V-os Battery Power standard töltő (1 db)
  • Szívótömlő hossza: 1.9 m
  • Permetező fej kárpittisztításhoz
  • Résfúvóka permetextrakciós tisztításhoz
  • Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
  • 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező tömlővel

Felszereltség

  • Rendszertisztító funkció
  • Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
Videók

Alkalmazási területek
  • Autósülés
  • Kárpitozott bútorok
  • Kárpit
  • Szőnyegek
