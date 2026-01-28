SE 3-18 Compact Home
A Kärcher SE 3-18 Compact Home kárpittisztító a vezeték nélküli szabadságot hozza el otthonába. Ideális kárpitok, matracok és szőnyegek mélytisztítására. A csomag az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza, ezeket külön kell megvásárolni.
A Kärcher SE 3-18 Compact Home akkumulátoros kárpittisztító a mélytisztítást kombinálja a maximális mozgásszabadsággal, így ideális otthoni használatra. Maradéktalanul távolítja el a szennyeződéseket kárpitokból, matracokból és szőnyegekből, anélkül, hogy konnektorhoz lenne kötve (az akkumulátor nem tartozék). A készülék innovációja a higiénikus rendszer-tisztító funkcióban rejlik, amely a használat után eltávolítja a készülék belsejéből a szennyeződéseket és a baktériumokat. Ez megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását, biztosítva, hogy a gép mindig higiénikusan tiszta maradjon. A kompakt kialakítás és a rugalmas tömlő a szűk helyeken is könnyű használatot garantál.
Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia kárpit- és réstisztító fúvókákkal az optimális tisztítási eredményekért
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
Higiénikus öblítő funkció
Kényelmes 2 az 1-ben tömlő
2 tartályos rendszer
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
Kompakt kialakítás.
Tárolóhely a kisebb tartozékok számára
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|mért felvett teljesítményt (W)
|184
|Munkaszélesség (mm)
|75
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|1,7
|Szennyvíztartály kapacitása (l)
|2,9
|Tápfeszültség (V)
|18
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|kb. 12 (2,5 Ah) / kb. 24 (5,0 Ah)
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,6
|Csomagolási súly (kg)
|5,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|414 x 225 x 261
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Szívótömlő hossza: 1.9 m
- Permetező fej kárpittisztításhoz
- Résfúvóka permetextrakciós tisztításhoz
- Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
- 2 az 1-ben kényelmi rendszer beépített permetező tömlővel
Felszereltség
- Rendszertisztító funkció
- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
Videók
Alkalmazási területek
- Kárpitozott bútorok
- Kárpit
- Autósülés
- Szőnyegek
