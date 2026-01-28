A Kärcher SE 3-18 Compact Home akkumulátoros kárpittisztító a mélytisztítást kombinálja a maximális mozgásszabadsággal, így ideális otthoni használatra. Maradéktalanul távolítja el a szennyeződéseket kárpitokból, matracokból és szőnyegekből, anélkül, hogy konnektorhoz lenne kötve (az akkumulátor nem tartozék). A készülék innovációja a higiénikus rendszer-tisztító funkcióban rejlik, amely a használat után eltávolítja a készülék belsejéből a szennyeződéseket és a baktériumokat. Ez megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását, biztosítva, hogy a gép mindig higiénikusan tiszta maradjon. A kompakt kialakítás és a rugalmas tömlő a szűk helyeken is könnyű használatot garantál.