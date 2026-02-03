A Kärcher SE 3 Compact kárpittisztító egy erőteljes, mégis kompakt megoldás a textilfelületek szálmélységig hatoló, maradéktalan tisztítására. Helytakarékos kialakításának köszönhetően könnyen tárolható, így mindig kéznél van, ha egy váratlan szennyeződést kell gyorsan és alaposan eltávolítani kárpitozott bútorokról vagy kisebb szőnyegekről. A modell legfőbb előnye a kompakt, mindig bevetésre kész kialakítás és a higiénikus funkciók egyedülálló kombinációja. A 2 az 1-ben tartályrendszer biztosítja, hogy ne érintkezzen a szennyezett vízzel, a használat utáni higiénikus rendszer-tisztító funkció pedig megakadályozza a baktériumok és a kellemetlen szagok kialakulását a készülékben. A hosszú kábel és a rugalmas gégecső maximális mozgásteret és kényelmet nyújt a takarítás során.