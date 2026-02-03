Kézi seprőgép S 4 Twin 2in1
A Kärcher S 4 Twin 2in1 kézi seprőgép nedves és száraz hulladékhoz egyaránt használható. Különleges oldalkeféi és 20 literes tartálya hatékony, higiénikus takarítást biztosít kisebb területeken.
A Kärcher S 4 Twin 2in1 kézi seprőgép egész éves kültéri takarításra készült kisebb és szűkebb területeken. A seprőgép előnye, hogy kétféle oldalkefével rendelkezik: a hagyományos száraz hulladékhoz való kefék mellett keményebb sörtéjű kefék is tartoznak, amelyek a nedves szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítják. Az erőteljes hengerkefe és a 680 mm-es seprési szélesség óránként akár 2400 m² tisztítását teszi lehetővé. A 20 literes hulladéktartály közvetlenül gyűjti össze a szemetet, a hosszú sörtéjű kefék pedig a szélek mentén is makulátlan tisztaságot biztosítanak. Az állítható tolókar ergonomikus használatot nyújt minden felhasználónak, a pedálos összecsukás és a szerszám nélküli oldalkefe-rögzítés pedig gyors, kényelmes és higiénikus működést garantál. A Kärcher S 4 Twin 2in1 ideális választás, ha nedves és száraz hulladékot egyaránt szeretne gyorsan és hatékonyan eltávolítani.
Jellemzők és előnyök
Két pár oldalkefeStandard oldalkefék a száraz szennyeződéshez, plusz oldalkefék keményebb sörtékkel a nedves hulladékhoz.
Praktikus zárókupak oldalkeféhezSzerszám nélküli oldalkefecsere a gyors felszerelés érdekében.
Kényelmes talplemezA seprőgép előrehajlás nélkül, egyszerűen összecsukható, ezáltal helytakarékosan tárolható.
Magasságállítás a bajonettzárral
- Hátkímélő seprés az egyedileg beállítható magasságnak köszönhetően.
Nagy szennyeződéstartály
- A seprőtartályt nem szükséges sűrűn üríteni.
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető
- A seprőtartály egyszerűen üríthető.
Önmagában megálló seprőtartály
- A seprőtartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül üríthető.
Nagy seprési szélesség
- Kiváló tisztítási teljesítmény.
Szegélyközeli tisztítás
- Sarkok, szegélyek és rések alapos tisztítása.
Praktikus fogantyú
- A hordozófogantyúval a seprőgép könnyedén hordozható és tárolható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Munkaszélesség oldalkefével (mm)
|680
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|2400
|Burkolat/Keret
|Műanyag
|Hulladéktartály (l)
|20
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|10,5
|Súly, üzemkész (kg)
|10,2
|Csomagolási súly (kg)
|11,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|760 x 668 x 940
A csomag tartalma
- Oldalkefe: 2 Darab(ok)
- Oldalkefe nedves szennyeződéshez: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Ergonómikus markolat
- Fokozatmentesen állítható tolókar
- Parkolóállás
- Láblap a helytakarékos tároláshoz
- Szerszám nélküli oldalkefe-csere
- Önmagában megálló seprőtartály
Videók
Alkalmazási területek
- A ház és a kert körüli területek
- Utak a ház körül
- Utak
- Autófeljárók
- Pince
Tartozékok
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.