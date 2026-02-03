A Kärcher S 4 Twin 2in1 kézi seprőgép egész éves kültéri takarításra készült kisebb és szűkebb területeken. A seprőgép előnye, hogy kétféle oldalkefével rendelkezik: a hagyományos száraz hulladékhoz való kefék mellett keményebb sörtéjű kefék is tartoznak, amelyek a nedves szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítják. Az erőteljes hengerkefe és a 680 mm-es seprési szélesség óránként akár 2400 m² tisztítását teszi lehetővé. A 20 literes hulladéktartály közvetlenül gyűjti össze a szemetet, a hosszú sörtéjű kefék pedig a szélek mentén is makulátlan tisztaságot biztosítanak. Az állítható tolókar ergonomikus használatot nyújt minden felhasználónak, a pedálos összecsukás és a szerszám nélküli oldalkefe-rögzítés pedig gyors, kényelmes és higiénikus működést garantál. A Kärcher S 4 Twin 2in1 ideális választás, ha nedves és száraz hulladékot egyaránt szeretne gyorsan és hatékonyan eltávolítani.