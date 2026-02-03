Csomagban most -20% kedvezmény a teljes szettre

Kézi seprőgép S 4 Twin 2in1

A Kärcher S 4 Twin 2in1 kézi seprőgép nedves és száraz hulladékhoz egyaránt használható. Különleges oldalkeféi és 20 literes tartálya hatékony, higiénikus takarítást biztosít kisebb területeken.

A Kärcher S 4 Twin 2in1 kézi seprőgép egész éves kültéri takarításra készült kisebb és szűkebb területeken. A seprőgép előnye, hogy kétféle oldalkefével rendelkezik: a hagyományos száraz hulladékhoz való kefék mellett keményebb sörtéjű kefék is tartoznak, amelyek a nedves szennyeződéseket is hatékonyan eltávolítják. Az erőteljes hengerkefe és a 680 mm-es seprési szélesség óránként akár 2400 m² tisztítását teszi lehetővé. A 20 literes hulladéktartály közvetlenül gyűjti össze a szemetet, a hosszú sörtéjű kefék pedig a szélek mentén is makulátlan tisztaságot biztosítanak. Az állítható tolókar ergonomikus használatot nyújt minden felhasználónak, a pedálos összecsukás és a szerszám nélküli oldalkefe-rögzítés pedig gyors, kényelmes és higiénikus működést garantál. A Kärcher S 4 Twin 2in1 ideális választás, ha nedves és száraz hulladékot egyaránt szeretne gyorsan és hatékonyan eltávolítani.

Jellemzők és előnyök
Kézi seprőgép S 4 Twin 2in1: Két pár oldalkefe
Két pár oldalkefe
Standard oldalkefék a száraz szennyeződéshez, plusz oldalkefék keményebb sörtékkel a nedves hulladékhoz.
Kézi seprőgép S 4 Twin 2in1: Praktikus zárókupak oldalkeféhez
Praktikus zárókupak oldalkeféhez
Szerszám nélküli oldalkefecsere a gyors felszerelés érdekében.
Kézi seprőgép S 4 Twin 2in1: Kényelmes talplemez
Kényelmes talplemez
A seprőgép előrehajlás nélkül, egyszerűen összecsukható, ezáltal helytakarékosan tárolható.
Magasságállítás a bajonettzárral
  • Hátkímélő seprés az egyedileg beállítható magasságnak köszönhetően.
Nagy szennyeződéstartály
  • A seprőtartályt nem szükséges sűrűn üríteni.
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető
  • A seprőtartály egyszerűen üríthető.
Önmagában megálló seprőtartály
  • A seprőtartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül üríthető.
Nagy seprési szélesség
  • Kiváló tisztítási teljesítmény.
Szegélyközeli tisztítás
  • Sarkok, szegélyek és rések alapos tisztítása.
Praktikus fogantyú
  • A hordozófogantyúval a seprőgép könnyedén hordozható és tárolható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Munkaszélesség oldalkefével (mm) 680
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 2400
Burkolat/Keret Műanyag
Hulladéktartály (l) 20
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 10,5
Súly, üzemkész (kg) 10,2
Csomagolási súly (kg) 11,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 760 x 668 x 940

A csomag tartalma

  • Oldalkefe: 2 Darab(ok)
  • Oldalkefe nedves szennyeződéshez: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Ergonómikus markolat
  • Fokozatmentesen állítható tolókar
  • Parkolóállás
  • Láblap a helytakarékos tároláshoz
  • Szerszám nélküli oldalkefe-csere
  • Önmagában megálló seprőtartály

Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Utak a ház körül
  • Utak
  • Autófeljárók
  • Pince
