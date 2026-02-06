A standard és a 3-szor keményebb sörtékből álló oldalseprűk tökéletesen alkalmasak a nedves szennyeződés fellazításához és összesepréséhez. Ajánlottak például az esőáztatta és talajra tapadt lomb eltávolítására. Az oldalseprűk az S 4 - S 4 Twin seprőgépekkel használhatók.