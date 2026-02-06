S4 kefe nedves felületre

Két, seprőgéphez való oldalseprű nedves szennyeződés eltávolítására alkalmas speciális sörtézettel. S 4 - S 4 Twin seprőgépekhez.

A standard és a 3-szor keményebb sörtékből álló oldalseprűk tökéletesen alkalmasak a nedves szennyeződés fellazításához és összesepréséhez. Ajánlottak például az esőáztatta és talajra tapadt lomb eltávolítására. Az oldalseprűk az S 4 - S 4 Twin seprőgépekkel használhatók.

Jellemzők és előnyök
Speciális sörtézet kialakítás standard és 3-szor keményebb sörték keverékéből
  • Magasabb fokú dörzshatás a nedves piszok fellazításához és felsepréséhez.
  • A finom szemcséket is megbízhatóan összegyűjti.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 250 x 250 x 50
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Utak
  • Nedves szennyeződés