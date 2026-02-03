A Kärcher K 3 Home magasnyomású mosóval a makacs szennyeződések könnyedén eltűnnek. Előnye, hogy a Home Kit segítségével nagyobb területek is fröccsenésmentesen tisztíthatók, mely tartalmazza a T 1 felülettisztítót és 500 ml „Patio & Deck” tisztítószert. A 6 méteres tömlő kényelmes mozgást biztosít a ház körüli alkalmi tisztítás során, legyen szó kisebb kerti felületekről, teraszról, kerti bútorokról vagy akár autókról. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű csavarásával könnyen állítható a víznyomás a különböző felületekhez, míg a forgó pontsugaras Dirt Blaster még a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja. A vízszűrő védi a szivattyút a káros részecskéktől, így hosszú élettartamot biztosít. A gördülő kerekek megkönnyítik a készülék szállítását és mozgatását.