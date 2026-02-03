Magasnyomású mosó K 3 Home
A Kärcher K 3 Home magasnyomású mosó egy megbízható segítőtárs, amely ideális az enyhe szennyeződések eltávolítására kisebb kerti felületekről, teraszokról, kerti bútorokról, autókról is akár.
A Kärcher K 3 Home magasnyomású mosóval a makacs szennyeződések könnyedén eltűnnek. Előnye, hogy a Home Kit segítségével nagyobb területek is fröccsenésmentesen tisztíthatók, mely tartalmazza a T 1 felülettisztítót és 500 ml „Patio & Deck” tisztítószert. A 6 méteres tömlő kényelmes mozgást biztosít a ház körüli alkalmi tisztítás során, legyen szó kisebb kerti felületekről, teraszról, kerti bútorokról vagy akár autókról. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű csavarásával könnyen állítható a víznyomás a különböző felületekhez, míg a forgó pontsugaras Dirt Blaster még a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja. A vízszűrő védi a szivattyút a káros részecskéktől, így hosszú élettartamot biztosít. A gördülő kerekek megkönnyítik a készülék szállítását és mozgatását.
Jellemzők és előnyök
Beépített tisztítószer-felszívócsőKényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Rendezett tárolásTárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Nagy kerekekA biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon. Könnyen irányítható.
Quick Connect rendszer
- A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Nyomás (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Átfolyási sebesség (l / h)
|max. 380
|Felületi teljesítmény (m² / h)
|25
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|7,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|242 x 285 x 805
A csomag tartalma
- Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
- Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
- Vario Power Jet szórószár
- Szennymaró
- Magasnyomású tömlő: 6 m
- Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"
Felszereltség
- Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
- Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
- Beépített vízszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- A ház és a kert körüli területek
- Teraszok
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Autók
- Motorkerékpárok és robogók
- Kerékpárok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.