Magasnyomású mosó K 3 Home

A Kärcher K 3 Home magasnyomású mosó egy megbízható segítőtárs, amely ideális az enyhe szennyeződések eltávolítására kisebb kerti felületekről, teraszokról, kerti bútorokról, autókról is akár.

A Kärcher K 3 Home magasnyomású mosóval a makacs szennyeződések könnyedén eltűnnek. Előnye, hogy a Home Kit segítségével nagyobb területek is fröccsenésmentesen tisztíthatók, mely tartalmazza a T 1 felülettisztítót és 500 ml „Patio & Deck” tisztítószert. A 6 méteres tömlő kényelmes mozgást biztosít a ház körüli alkalmi tisztítás során, legyen szó kisebb kerti felületekről, teraszról, kerti bútorokról vagy akár autókról. A Vario Power szórószár (VPS) egyszerű csavarásával könnyen állítható a víznyomás a különböző felületekhez, míg a forgó pontsugaras Dirt Blaster még a legmakacsabb szennyeződéseket is fellazítja. A vízszűrő védi a szivattyút a káros részecskéktől, így hosszú élettartamot biztosít. A gördülő kerekek megkönnyítik a készülék szállítását és mozgatását.

Jellemzők és előnyök
Beépített tisztítószer-felszívócső
Beépített tisztítószer-felszívócső
Kényelmes és egyszerű tisztítószerhasználat A Kärcher tisztítószerek (opcionálisan kaphatók) nemcsak védik és ápolják a tisztítandó felületet, de hatékonyabb és tartósabb eredményt is produkálnak.
Rendezett tárolás
Rendezett tárolás
Tárolja a tömlőt, a szórószárakat, a szórópisztolyt és a kábelt helytakarékos és rendezett módon.
Nagy kerekek
Nagy kerekek
A biztonságos és kényelmes szállítás érdekében, még egyenetlen területen is, például kerti utakon. Könnyen irányítható.
Quick Connect rendszer
  • A magasnyomású tömlő könnyen irányítható, gyorsan be- és kipattintható a készülékbe és a pisztolyba. Ezzel időt és munkát takarít meg.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Nyomás (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Átfolyási sebesség (l / h) max. 380
Felületi teljesítmény (m² / h) 25
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,6
Tápkábel (m) 5
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 7,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 242 x 285 x 805

A csomag tartalma

  • Home készlet: K 3 Power: T 1 Felület tisztító, kő- és homlokzattisztító, 0,5 l
  • Magasnyomású pisztoly: G 120 Q
  • Vario Power Jet szórószár
  • Szennymaró
  • Magasnyomású tömlő: 6 m
  • Adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4"

Felszereltség

  • Készülékoldali Quick Connect csatlakozás
  • Tisztítószer adagolása: Szívótömlő
  • Beépített vízszűrő
Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Teraszok
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Autók
  • Motorkerékpárok és robogók
  • Kerékpárok
