Mobil kültéri tisztító OC 3 Foldable

A Kärcher OC 3 Foldable mobil kültéri tisztító összecsukható víztartállyal rendelkezik, könnyen szállítható és tárolható, lítium-ion akkumulátorával gyors, rugalmas és mobil tisztítást tesz lehetővé bárhol, ahol szükség van rá.

A Kärcher OC 3 Foldable akkumulátoros mobil kültéri tisztító a legkompaktabb és legkönnyebb megoldás gyors kültéri tisztításra bárhol. Az összecsukható víztartály helytakarékos tárolást tesz lehetővé, a beépített lítium-ion akkumulátor pedig azonnali, bárhol használható üzembe helyezést biztosít. A 1,8 méteres rugalmas tömlő és a lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésről és kertibútorokról. Az LED kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségét, a külön kapható kiegészítők pedig tovább növelik a készülék felhasználhatóságát. Ideális megoldás, ha gyors, mobil tisztításra van szükség kis helyen.

Jellemzők és előnyök
Hatékony és kíméletes alacsony nyomás
Az alacsony nyomás előnye: hatékony és ugyanakkor nagyon kíméletes tisztítás, ideális az érzékeny felületekhez. A lapos fúvókával ellátott standard fúvóka még a nehezen hozzáférhető helyeket is megbízhatóan és pontosan tisztítja. A kúpos szórófej még érzékenyebb tisztításhoz, például kutyamancsok tisztításához alkalmas.
Innovatív, összecsukható tartály
A rugalmas víztartály nagy kapacitása (8 l), amely a könnyű szállítás és a helytakarékos tárolás érdekében minimális csomagméretre összehajtható. Csökkentett helyigény: a tömlő és a kioldópisztoly a kompaktra összehajtott készülékben tárolható.
Integrált lítium-ion akkumulátor
Mobil tisztítás bármikor, áramcsatlakozás nélkül. Hosszú akkumulátor-üzemidő az ismételt használathoz, közbenső töltés nélkül. A LED kijelző jelzi, ha az akkumulátort fel kell tölteni. A készüléken található USB C típusú töltőcsatlakozó lehetővé teszi a rugalmas töltést akár útközben is, pl. az autóban vagy a powerbanknál.
Egyszerű és kényelmes kezelés
  • Bárhol, bármikor és időigényes előkészítés nélkül használható, egyszerűen töltse fel vízzel, és máris indulhat.
  • Ergonomikus hordozófogantyú tömlőrögzítéssel a könnyű hordozás érdekében.
  • A víztartály a nagy nyílásnak köszönhetően könnyen és kényelmesen feltölthető.
Tartozékok nagy választéka
  • A felhasználási területek bővítéséhez széleskörű tartozékok opcionálisan kaphatók.
  • Minden tisztítási feladathoz (legyen szó kerékpárról, kültéri felszerelésről, kerti bútorról, a kutyáról vagy sok másról) a megfelelő tartozék.
Specifikációk

Műszaki adatok

Nyomástartomány Alacsony nyomás
Átfolyási sebesség (l/min) max. 2
Akkumulátoros készülék
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor-menetidő (min) max. 15
Akkumulátor feltöltési ideje (h) 2,25
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,2
Csomagolási súly (kg) 3,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 305 x 298 x 271

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB-C töltőkábel + adapter (1 darab)
  • Lítiumion-akkumulátor
  • Lapos fúvóka

Felszereltség

  • Víztartály űrtartalma: 8 l
  • Tömlőhossz: 1.8 m
  • Tömlő típusa: Alacsony nyomású rugalmas tömlő
  • Beépített vízszűrő
  • Nyomáskioldó pisztoly: Alacsony nyomású kioldópisztoly
  • Készülékszűrő

Videók

Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
  • Kisállatok / kutyák
  • Babakocsik
  • Cipők / túrabakancsok
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Virágládák
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

