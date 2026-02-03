A Kärcher OC 3 Foldable akkumulátoros mobil kültéri tisztító a legkompaktabb és legkönnyebb megoldás gyors kültéri tisztításra bárhol. Az összecsukható víztartály helytakarékos tárolást tesz lehetővé, a beépített lítium-ion akkumulátor pedig azonnali, bárhol használható üzembe helyezést biztosít. A 1,8 méteres rugalmas tömlő és a lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésről és kertibútorokról. Az LED kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségét, a külön kapható kiegészítők pedig tovább növelik a készülék felhasználhatóságát. Ideális megoldás, ha gyors, mobil tisztításra van szükség kis helyen.