Mobil kültéri tisztító OC 3 Foldable
A Kärcher OC 3 Foldable mobil kültéri tisztító összecsukható víztartállyal rendelkezik, könnyen szállítható és tárolható, lítium-ion akkumulátorával gyors, rugalmas és mobil tisztítást tesz lehetővé bárhol, ahol szükség van rá.
A Kärcher OC 3 Foldable akkumulátoros mobil kültéri tisztító a legkompaktabb és legkönnyebb megoldás gyors kültéri tisztításra bárhol. Az összecsukható víztartály helytakarékos tárolást tesz lehetővé, a beépített lítium-ion akkumulátor pedig azonnali, bárhol használható üzembe helyezést biztosít. A 1,8 méteres rugalmas tömlő és a lapos sugárfúvóka gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket kerékpárokról, kempingfelszerelésről és kertibútorokról. Az LED kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségét, a külön kapható kiegészítők pedig tovább növelik a készülék felhasználhatóságát. Ideális megoldás, ha gyors, mobil tisztításra van szükség kis helyen.
Jellemzők és előnyök
Hatékony és kíméletes alacsony nyomásAz alacsony nyomás előnye: hatékony és ugyanakkor nagyon kíméletes tisztítás, ideális az érzékeny felületekhez. A lapos fúvókával ellátott standard fúvóka még a nehezen hozzáférhető helyeket is megbízhatóan és pontosan tisztítja. A kúpos szórófej még érzékenyebb tisztításhoz, például kutyamancsok tisztításához alkalmas.
Innovatív, összecsukható tartályA rugalmas víztartály nagy kapacitása (8 l), amely a könnyű szállítás és a helytakarékos tárolás érdekében minimális csomagméretre összehajtható. Csökkentett helyigény: a tömlő és a kioldópisztoly a kompaktra összehajtott készülékben tárolható.
Integrált lítium-ion akkumulátorMobil tisztítás bármikor, áramcsatlakozás nélkül. Hosszú akkumulátor-üzemidő az ismételt használathoz, közbenső töltés nélkül. A LED kijelző jelzi, ha az akkumulátort fel kell tölteni. A készüléken található USB C típusú töltőcsatlakozó lehetővé teszi a rugalmas töltést akár útközben is, pl. az autóban vagy a powerbanknál.
Egyszerű és kényelmes kezelés
- Bárhol, bármikor és időigényes előkészítés nélkül használható, egyszerűen töltse fel vízzel, és máris indulhat.
- Ergonomikus hordozófogantyú tömlőrögzítéssel a könnyű hordozás érdekében.
- A víztartály a nagy nyílásnak köszönhetően könnyen és kényelmesen feltölthető.
Tartozékok nagy választéka
- A felhasználási területek bővítéséhez széleskörű tartozékok opcionálisan kaphatók.
- Minden tisztítási feladathoz (legyen szó kerékpárról, kültéri felszerelésről, kerti bútorról, a kutyáról vagy sok másról) a megfelelő tartozék.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomástartomány
|Alacsony nyomás
|Átfolyási sebesség (l/min)
|max. 2
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátor-menetidő (min)
|max. 15
|Akkumulátor feltöltési ideje (h)
|2,25
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,2
|Csomagolási súly (kg)
|3,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|305 x 298 x 271
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB-C töltőkábel + adapter (1 darab)
- Lítiumion-akkumulátor
- Lapos fúvóka
Felszereltség
- Víztartály űrtartalma: 8 l
- Tömlőhossz: 1.8 m
- Tömlő típusa: Alacsony nyomású rugalmas tömlő
- Beépített vízszűrő
- Nyomáskioldó pisztoly: Alacsony nyomású kioldópisztoly
- Készülékszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Kisállatok / kutyák
- Babakocsik
- Cipők / túrabakancsok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Virágládák
