Mobil kültéri tisztító OC 4
A Kärcher OC 4 mobil kültéri tisztító kompakt és hordozható kialakítású, beépített lítium-ion akkumulátorral és 8 literes víztartállyal, így áram- és vízcsatlakozás nélkül is gyorsan és hatékonyan tisztíthatók kerékpárok, kertibútorok vagy játékok.
A Kärcher OC 4 akkumulátoros mobil kültéri tisztító kompakt és hordozható, áram- és vízcsatlakozás nélkül is használható. A beépített lítium-ion akkumulátor és az 8 literes víztartály lehetővé teszi az azonnali üzembe helyezést. A lapos sugárfúvóka hatékonyan, mégis kíméletesen tisztítja a kertibútorokat, játékokat vagy kerékpárokat. A 2,8 méteres spirál tömlő nagy mozgásteret biztosít, a gyorscsatlakozós pisztoly pedig kényelmes kezelést tesz lehetővé. A Battery Set tartalmazza az akkumulátort és töltőt, míg az Adventure Kit, Bike Kit vagy Pet Kit külön vásárolható, a tisztítási feladatokhoz optimalizálva.
Jellemzők és előnyök
Tisztítás útközbenA 8 literes víztartály és a beépített újratölthető akkumulátor megkönnyíti az útközbeni tisztítást – még vízellátás vagy tápcsatlakozás nélkül is. A tartály feltöltéshez csapból vagy más vízforrásból eltávolítható és a szivárgásmentes kupaknak köszönhetően gond nélkül szállítható pl. az autó csomagtartójában. Rugalmasan használható számos különböző tisztítási feladathoz, pl. kerékpárokhoz, kerti és kempingfelszerelésekhez, kutyákhoz vagy babakocsikhoz.
Integrált lítium-ion akkumulátorEgy akkumulátortöltés akár 22 perc üzemidőt biztosít, ami elég hosszú ahhoz, hogy alaposan megtisztítson több szennyezett tárgyat, például kerékpárokat vagy kerti bútorokat. A LED lámpa az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról ad információt. Az USB típusú C töltőaljzat rugalmas töltést tesz lehetővé, akár külföldön is, pl. az autóban vagy egy powerbank-ból.
Kifinomult tárolási koncepcióSzállításkor és tároláskor minimális helyet foglal – a készüléket, a tömlőt és a pisztolyt az üres víztartályba lehet csomagolni. Az opcionális extrákként kapható kiegészítő táskák a tartályban is tárolhatók. Könnyen szállítható, és helyet takaríthat meg a raktárban.
Hatékony és gyengéd alacsony nyomás
- A Kärcher hatékony fúvókatechnológiájának köszönhetően a magasnyomású mosó kíméletesen tisztít és egyben vizet takarít meg. Nagyon hatékonyan távolítják el a szennyeződéseket.
- Ideális választás a kerékpárok kényes alkatrészeinek, például csapágyak, tömítések vagy agyak védelmére.
- Megbízható és precíz tisztítás még a nehezen elérhető helyeken is.
Egyszerű és kényelmes kezelés
- Nincs szükség bonyolult beállításra. Egyszerűen töltse fel vízzel, és máris használható.
- Az indítópisztoly reteszelő funkcióval rendelkezik a könnyed, megállás nélküli permetezés érdekében.
- A 2,8 m hosszú spiráltömlő nagy munkasugarat kínál.
Tartozékok nagy választéka
- A felhasználási területek bővítéséhez széleskörű tartozékok opcionálisan kaphatók.
- Minden tisztítási feladathoz (legyen szó kerékpárról, kültéri felszerelésről, kerti bútorról, a kutyáról vagy sok másról) a megfelelő tartozék.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomástartomány
|Alacsony nyomás
|Átfolyási sebesség (l/min)
|max. 2
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátor-menetidő (min)
|max. 22
|Akkumulátor feltöltési ideje (h)
|3,5
|Szín
|szürke
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,1
|Csomagolási súly (kg)
|4,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|296 x 291 x 240
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB-C töltőkábel + adapter (1 darab)
- Lapos fúvóka
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Víztartály űrtartalma: 8 l
- Tömlőhossz: 2.8 m
- Tömlő típusa: Alacsony nyomású spiráltömlő
- Beépített vízszűrő
- Nyomáskioldó pisztoly: Alacsony nyomású kioldópisztoly
- Készülékszűrő
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kisállatok / kutyák
- Cipők / túrabakancsok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Virágládák
