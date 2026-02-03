Mobil kültéri tisztító OC 4

A Kärcher OC 4 mobil kültéri tisztító kompakt és hordozható kialakítású, beépített lítium-ion akkumulátorral és 8 literes víztartállyal, így áram- és vízcsatlakozás nélkül is gyorsan és hatékonyan tisztíthatók kerékpárok, kertibútorok vagy játékok.

A Kärcher OC 4 akkumulátoros mobil kültéri tisztító kompakt és hordozható, áram- és vízcsatlakozás nélkül is használható. A beépített lítium-ion akkumulátor és az 8 literes víztartály lehetővé teszi az azonnali üzembe helyezést. A lapos sugárfúvóka hatékonyan, mégis kíméletesen tisztítja a kertibútorokat, játékokat vagy kerékpárokat. A 2,8 méteres spirál tömlő nagy mozgásteret biztosít, a gyorscsatlakozós pisztoly pedig kényelmes kezelést tesz lehetővé. A Battery Set tartalmazza az akkumulátort és töltőt, míg az Adventure Kit, Bike Kit vagy Pet Kit külön vásárolható, a tisztítási feladatokhoz optimalizálva.

Jellemzők és előnyök
Mobil kültéri tisztító OC 4: Tisztítás útközben
A 8 literes víztartály és a beépített újratölthető akkumulátor megkönnyíti az útközbeni tisztítást – még vízellátás vagy tápcsatlakozás nélkül is. A tartály feltöltéshez csapból vagy más vízforrásból eltávolítható és a szivárgásmentes kupaknak köszönhetően gond nélkül szállítható pl. az autó csomagtartójában. Rugalmasan használható számos különböző tisztítási feladathoz, pl. kerékpárokhoz, kerti és kempingfelszerelésekhez, kutyákhoz vagy babakocsikhoz.
Mobil kültéri tisztító OC 4: Integrált lítium-ion akkumulátor
Egy akkumulátortöltés akár 22 perc üzemidőt biztosít, ami elég hosszú ahhoz, hogy alaposan megtisztítson több szennyezett tárgyat, például kerékpárokat vagy kerti bútorokat. A LED lámpa az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról ad információt. Az USB típusú C töltőaljzat rugalmas töltést tesz lehetővé, akár külföldön is, pl. az autóban vagy egy powerbank-ból.
Mobil kültéri tisztító OC 4: Kifinomult tárolási koncepció
Szállításkor és tároláskor minimális helyet foglal – a készüléket, a tömlőt és a pisztolyt az üres víztartályba lehet csomagolni. Az opcionális extrákként kapható kiegészítő táskák a tartályban is tárolhatók. Könnyen szállítható, és helyet takaríthat meg a raktárban.
Hatékony és gyengéd alacsony nyomás
  • A Kärcher hatékony fúvókatechnológiájának köszönhetően a magasnyomású mosó kíméletesen tisztít és egyben vizet takarít meg. Nagyon hatékonyan távolítják el a szennyeződéseket.
  • Ideális választás a kerékpárok kényes alkatrészeinek, például csapágyak, tömítések vagy agyak védelmére.
  • Megbízható és precíz tisztítás még a nehezen elérhető helyeken is.
Egyszerű és kényelmes kezelés
  • Nincs szükség bonyolult beállításra. Egyszerűen töltse fel vízzel, és máris használható.
  • Az indítópisztoly reteszelő funkcióval rendelkezik a könnyed, megállás nélküli permetezés érdekében.
  • A 2,8 m hosszú spiráltömlő nagy munkasugarat kínál.
Tartozékok nagy választéka
  • A felhasználási területek bővítéséhez széleskörű tartozékok opcionálisan kaphatók.
  • Minden tisztítási feladathoz (legyen szó kerékpárról, kültéri felszerelésről, kerti bútorról, a kutyáról vagy sok másról) a megfelelő tartozék.
Specifikációk

Műszaki adatok

Nyomástartomány Alacsony nyomás
Átfolyási sebesség (l/min) max. 2
Akkumulátoros készülék
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor-menetidő (min) max. 22
Akkumulátor feltöltési ideje (h) 3,5
Szín szürke
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,1
Csomagolási súly (kg) 4,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 296 x 291 x 240

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB-C töltőkábel + adapter (1 darab)
  • Lapos fúvóka

Felszereltség

  • Vízfelszívás
  • Víztartály űrtartalma: 8 l
  • Tömlőhossz: 2.8 m
  • Tömlő típusa: Alacsony nyomású spiráltömlő
  • Beépített vízszűrő
  • Nyomáskioldó pisztoly: Alacsony nyomású kioldópisztoly
  • Készülékszűrő

Videók

Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Kisállatok / kutyák
  • Cipők / túrabakancsok
  • Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
  • Babakocsik
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Virágládák
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.