A Kärcher OC 4 akkumulátoros mobil kültéri tisztító kompakt és hordozható, áram- és vízcsatlakozás nélkül is használható. A beépített lítium-ion akkumulátor és az 8 literes víztartály lehetővé teszi az azonnali üzembe helyezést. A lapos sugárfúvóka hatékonyan, mégis kíméletesen tisztítja a kertibútorokat, játékokat vagy kerékpárokat. A 2,8 méteres spirál tömlő nagy mozgásteret biztosít, a gyorscsatlakozós pisztoly pedig kényelmes kezelést tesz lehetővé. A Battery Set tartalmazza az akkumulátort és töltőt, míg az Adventure Kit, Bike Kit vagy Pet Kit külön vásárolható, a tisztítási feladatokhoz optimalizálva.