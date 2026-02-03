Mobil kültéri tisztító OC 4 + Adventure
A Kärcher OC 4 + Adventure Kit mobil kültéri tisztító hordozható készülék integrált akkumulátorral és 8 literes víztartállyal, kiegészítő táskájában pedig praktikus outdoor eszközökkel, így ideális kültéri tisztításra kirándulások, kempingezés vagy szabadtéri tevékenységek során.
A Kärcher OC 4 akkumulátoros mobil kültéri tisztító az ideális megoldás gyors és hatékony tisztításhoz bárhol, teljesen függetlenül az áramforrástól. Az integrált lítium-ion akkumulátornak és a nagy, 8 literes víztartálynak köszönhetően azonnal használatra kész, csatlakoztatott víz nélkül is. A Kärcher fúvókatechnológia biztosítja a kíméletes, mégis hatékony tisztítást. A 2,8 méter hosszú spiráltömlő nagy mozgásszabadságot ad, a permetpisztoly snap-in funkcióval kényelmesen rögzíthető. Az Adventure Kit tartalmaz egy praktikus kiegészítő táskát, amely az outdoor tevékenységeket kedvelők számára optimalizált eszközöket rejt. Táborozásnál, kerékpározás után, sáros séta vagy kertben végzett gyors tisztítás esetén a készülék ideális. Kompakt mérete lehetővé teszi a könnyű tárolást: a készülék és a kiegészítők a víztartályban elférnek.
Jellemzők és előnyök
Tisztítás útközbenA nagy, 8 literes víztartállyal és a beépített újratölthető akkumulátorral könnyedén tisztíthat útközben, függetlenül a vízcsatlakozásoktól vagy a hálózati tápegységtől. A tartály bármely csapból kivehető tölthető, majd a szivárgásmentes kupaknak köszönhetően gondtalanul szállítható pl. a csomagtartóban. Rugalmasan használható számos különböző tisztítási feladathoz, pl. kerékpárokhoz, kerti és kempingfelszerelésekhez, kutyákhoz vagy babakocsikhoz.
Hatékony, mégis gyengéd alacsony nyomásA Kärcher hatékony fúvókatechnológiája azt jelenti, hogy a magasnyomású mosó gyengéden tisztít és vizet takarít meg, miközben nagyon hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket. Ideális választás a kerékpárok kényes alkatrészeinek védelmére, pl. csapágyak, tömítések vagy agyak. Megbízható és precíz tisztítási teljesítmény még a nehezen elérhető helyeken is.
Adventure Kit – az optimális tisztítási eredményért minden kalandnálA Multi Jet négy permettípust egyesít egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be. A szívótömlő lehetővé teszi alternatív vízforrásokból, például tartályból, vödörből vagy patakból származó víz használatát. A sokoldalú súrolókefe magára az indítópisztolyra szerelhető, és gyorsan és alaposan eltávolítja a makacs szennyeződéseket.
Kifinomult tárolási koncepció
- Minimális helyet foglal – a készülék a tömlővel és a kioldópisztollyal együtt az üres víztartályban tárolható.
- A praktikus tartozéktáska a tartályban is tárolható.
- Könnyen szállítható, helytakarékosan tárolható.
Egyszerű és kényelmes kezelés
- Gyorsan és egyszerűen beállítható és használható. Egyszerűen töltse fel vízzel, és máris használható.
- Az indítópisztoly reteszelő funkcióval rendelkezik a könnyed, megállás nélküli permetezés érdekében.
- A 2,8 m hosszú spiráltömlő nagy munkasugarat kínál.
Tartozékok széles skálája
- A felhasználási területek bővítéséhez széleskörű tartozékok opcionálisan kaphatók.
- Minden takarítási feladathoz a megfelelő kiegészítők (kerékpárok, kültéri felszerelések, kerti bútorok, kutyák és még sok más ezen kívül).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomástartomány
|Alacsony nyomás
|Átfolyási sebesség (l/min)
|max. 2
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátor-menetidő (min)
|max. 22
|Akkumulátor feltöltési ideje (h)
|3,5
|Szín
|szürke
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,7
|Csomagolási súly (kg)
|5,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|296 x 291 x 240
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB-C töltőkábel + adapter (1 darab)
- 4 az 1-ben Multi Jet
- Súrolókefe
- Vízfelszívó tömlő
- Tároló táska
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Víztartály űrtartalma: 8 l
- Tömlőhossz: 2.8 m
- Tömlő típusa: Alacsony nyomású spiráltömlő
- Beépített vízszűrő
- Nyomáskioldó pisztoly: Alacsony nyomású kioldópisztoly
- Készülékszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kerékpárok
- Kisállatok / kutyák
- Cipők / túrabakancsok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Virágládák
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.