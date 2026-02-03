A Kärcher OC 4 akkumulátoros mobil kültéri tisztító az ideális megoldás gyors és hatékony tisztításhoz bárhol, teljesen függetlenül az áramforrástól. Az integrált lítium-ion akkumulátornak és a nagy, 8 literes víztartálynak köszönhetően azonnal használatra kész, csatlakoztatott víz nélkül is. A Kärcher fúvókatechnológia biztosítja a kíméletes, mégis hatékony tisztítást. A 2,8 méter hosszú spiráltömlő nagy mozgásszabadságot ad, a permetpisztoly snap-in funkcióval kényelmesen rögzíthető. Az Adventure Kit tartalmaz egy praktikus kiegészítő táskát, amely az outdoor tevékenységeket kedvelők számára optimalizált eszközöket rejt. Táborozásnál, kerékpározás után, sáros séta vagy kertben végzett gyors tisztítás esetén a készülék ideális. Kompakt mérete lehetővé teszi a könnyű tárolást: a készülék és a kiegészítők a víztartályban elférnek.