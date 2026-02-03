Mobil kültéri tisztító OC 4 + Bike Kit

A Kärcher OC 4 + Bike Kit mobil kültéri tisztító hordozható készülék, amely integrált akkumulátorral és 8 literes víztartállyal működik, a Bike Kit tartozékok pedig különösen a kerékpárok gyors, alacsony nyomású és finom alkatrészeket kímélő tisztítására lettek optimalizálva.

A Kärcher OC 4 + Bike Kit akkumulátoros mobil kültéri tisztító kifejezetten a kerékpárok gyors és kíméletes tisztítására lett optimalizálva. Az integrált lítium-ion akkumulátor és a nagy, 8 literes víztartály lehetővé teszi az áram- és vízcsatlakozás nélküli használatot, így bárhol gyorsan munkához láthatsz. A Kärcher fúvókatechnológia biztosítja, hogy a tisztítás kíméletes, de hatékony legyen, a 2,8 méteres spirál tömlő pedig nagy mozgásteret biztosít, a permetpisztoly snap-in funkcióval rögzíthető a biztonságos kezeléshez. A Bike Kit tartozékai különösen a kerékpárok tisztítására lettek kifejlesztve. Speciális kefék és fúvókák segítik a lánc, fogaskerék, váltó és agyak alapos tisztítását. A generált alacsony nyomás biztosítja, hogy a finom alkatrészek, például csapágyak, tömítések és agyak ne sérüljenek, miközben a sár, por és kosz könnyen eltávolítható.

Jellemzők és előnyök
Mobil kültéri tisztító OC 4 + Bike Kit: Tisztítás útközben
Tisztítás útközben
A nagy, 8 literes víztartállyal és a beépített újratölthető akkumulátorral könnyedén tisztíthat útközben, függetlenül a vízcsatlakozásoktól vagy a hálózati tápegységtől. A tartály bármely csapból kivehető tölthető, majd a szivárgásmentes kupaknak köszönhetően gondtalanul szállítható pl. a csomagtartóban. Rugalmas lehetőség kerékpártisztításhoz és sok egyéb tisztítási feladathoz, pl. kerti és kempingfelszerelésekhez, kutyákhoz, túrabakancsokhoz vagy babakocsikhoz.
Mobil kültéri tisztító OC 4 + Bike Kit: Hatékony, mégis gyengéd alacsony nyomás
Hatékony, mégis gyengéd alacsony nyomás
A Kärcher hatékony fúvókatechnológiája azt jelenti, hogy a magasnyomású mosó gyengéden tisztít és vizet takarít meg, miközben nagyon hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket. Ideális választás a kerékpárok kényes alkatrészeinek védelmére, pl. csapágyak, tömítések vagy agyak. Megbízható és precíz tisztítási teljesítmény még a nehezen elérhető helyeken is.
Mobil kültéri tisztító OC 4 + Bike Kit: Bike Kit – ideális kerékpár tisztításhoz
Bike Kit – ideális kerékpár tisztításhoz
A Multi Jet négy permettípust egyesít egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be. A speciálisan kialakított, puha sörtéjű kefe eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a nehezen elérhető helyekről anélkül, hogy megkarcolná a fényezést. Habsugár és Natural Bike Cleaner a gyengéd, de hatékony tisztításért, mikroszálas kendő pedig a végső fényért.
Integrált lítium-ion akkumulátor
  • Az akkumulátor hosszú, akár 22 perces üzemideje elegendő több szennyezett tárgy (pl. kerékpárok vagy kerti bútorok) alapos megtisztításához.
  • A LED információt nyújt az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról.
  • Az USB típusú C töltőaljzat rugalmas töltést tesz lehetővé, akár külföldön is, pl. az autóban vagy egy powerbank-ból.
Kifinomult tárolási koncepció
  • Minimális helyet foglal – a készülék a tömlővel és a kioldópisztollyal együtt az üres víztartályban tárolható.
  • A praktikus tartozéktáska a tartályban is tárolható.
  • Könnyen szállítható, helytakarékosan tárolható.
Egyszerű és kényelmes kezelés
  • Gyorsan és egyszerűen beállítható és használható. Egyszerűen töltse fel vízzel, és máris használható.
  • Az indítópisztoly reteszelő funkcióval rendelkezik a könnyed, megállás nélküli permetezés érdekében.
  • A 2,8 m hosszú spiráltömlő nagy munkasugarat kínál.
Tartozékok széles skálája
  • A felhasználási területek bővítéséhez széleskörű tartozékok opcionálisan kaphatók.
  • Minden takarítási feladathoz a megfelelő kiegészítők (kerékpárok, kültéri felszerelések, kerti bútorok, kutyák és még sok más ezen kívül).
Specifikációk

Műszaki adatok

Nyomástartomány Alacsony nyomás
Átfolyási sebesség (l/min) max. 2
Akkumulátoros készülék
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor-menetidő (min) max. 22
Akkumulátor feltöltési ideje (h) 3,5
Szín szürke
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,1
Csomagolási súly (kg) 5,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 296 x 291 x 240

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB-C töltőkábel + adapter (1 darab)
  • 4 az 1-ben Multi Jet
  • Habosító fúvóka
  • Univerzális kefe
  • Mikroszálas kendő
  • Tisztítószer: Natural Bike Cleaner 640N, 500 ml
  • Tároló táska

Felszereltség

  • Vízfelszívás
  • Víztartály űrtartalma: 8 l
  • Tömlőhossz: 2.8 m
  • Tömlő típusa: Alacsony nyomású spiráltömlő
  • Beépített vízszűrő
  • Nyomáskioldó pisztoly: Alacsony nyomású kioldópisztoly
  • Készülékszűrő

Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Kisállatok / kutyák
  • Cipők / túrabakancsok
  • Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
  • Babakocsik
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Virágládák
