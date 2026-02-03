A Kärcher OC 4 + Bike Kit akkumulátoros mobil kültéri tisztító kifejezetten a kerékpárok gyors és kíméletes tisztítására lett optimalizálva. Az integrált lítium-ion akkumulátor és a nagy, 8 literes víztartály lehetővé teszi az áram- és vízcsatlakozás nélküli használatot, így bárhol gyorsan munkához láthatsz. A Kärcher fúvókatechnológia biztosítja, hogy a tisztítás kíméletes, de hatékony legyen, a 2,8 méteres spirál tömlő pedig nagy mozgásteret biztosít, a permetpisztoly snap-in funkcióval rögzíthető a biztonságos kezeléshez. A Bike Kit tartozékai különösen a kerékpárok tisztítására lettek kifejlesztve. Speciális kefék és fúvókák segítik a lánc, fogaskerék, váltó és agyak alapos tisztítását. A generált alacsony nyomás biztosítja, hogy a finom alkatrészek, például csapágyak, tömítések és agyak ne sérüljenek, miközben a sár, por és kosz könnyen eltávolítható.