Mobil kültéri tisztító OC 4 + Bike Kit
A Kärcher OC 4 + Bike Kit mobil kültéri tisztító hordozható készülék, amely integrált akkumulátorral és 8 literes víztartállyal működik, a Bike Kit tartozékok pedig különösen a kerékpárok gyors, alacsony nyomású és finom alkatrészeket kímélő tisztítására lettek optimalizálva.
A Kärcher OC 4 + Bike Kit akkumulátoros mobil kültéri tisztító kifejezetten a kerékpárok gyors és kíméletes tisztítására lett optimalizálva. Az integrált lítium-ion akkumulátor és a nagy, 8 literes víztartály lehetővé teszi az áram- és vízcsatlakozás nélküli használatot, így bárhol gyorsan munkához láthatsz. A Kärcher fúvókatechnológia biztosítja, hogy a tisztítás kíméletes, de hatékony legyen, a 2,8 méteres spirál tömlő pedig nagy mozgásteret biztosít, a permetpisztoly snap-in funkcióval rögzíthető a biztonságos kezeléshez. A Bike Kit tartozékai különösen a kerékpárok tisztítására lettek kifejlesztve. Speciális kefék és fúvókák segítik a lánc, fogaskerék, váltó és agyak alapos tisztítását. A generált alacsony nyomás biztosítja, hogy a finom alkatrészek, például csapágyak, tömítések és agyak ne sérüljenek, miközben a sár, por és kosz könnyen eltávolítható.
Jellemzők és előnyök
Tisztítás útközbenA nagy, 8 literes víztartállyal és a beépített újratölthető akkumulátorral könnyedén tisztíthat útközben, függetlenül a vízcsatlakozásoktól vagy a hálózati tápegységtől. A tartály bármely csapból kivehető tölthető, majd a szivárgásmentes kupaknak köszönhetően gondtalanul szállítható pl. a csomagtartóban. Rugalmas lehetőség kerékpártisztításhoz és sok egyéb tisztítási feladathoz, pl. kerti és kempingfelszerelésekhez, kutyákhoz, túrabakancsokhoz vagy babakocsikhoz.
Hatékony, mégis gyengéd alacsony nyomásA Kärcher hatékony fúvókatechnológiája azt jelenti, hogy a magasnyomású mosó gyengéden tisztít és vizet takarít meg, miközben nagyon hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket. Ideális választás a kerékpárok kényes alkatrészeinek védelmére, pl. csapágyak, tömítések vagy agyak. Megbízható és precíz tisztítási teljesítmény még a nehezen elérhető helyeken is.
Bike Kit – ideális kerékpár tisztításhozA Multi Jet négy permettípust egyesít egyetlen fúvókában, amely egyszerűen a fúvókafej elforgatásával állítható be. A speciálisan kialakított, puha sörtéjű kefe eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a nehezen elérhető helyekről anélkül, hogy megkarcolná a fényezést. Habsugár és Natural Bike Cleaner a gyengéd, de hatékony tisztításért, mikroszálas kendő pedig a végső fényért.
Integrált lítium-ion akkumulátor
- Az akkumulátor hosszú, akár 22 perces üzemideje elegendő több szennyezett tárgy (pl. kerékpárok vagy kerti bútorok) alapos megtisztításához.
- A LED információt nyújt az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról.
- Az USB típusú C töltőaljzat rugalmas töltést tesz lehetővé, akár külföldön is, pl. az autóban vagy egy powerbank-ból.
Kifinomult tárolási koncepció
- Minimális helyet foglal – a készülék a tömlővel és a kioldópisztollyal együtt az üres víztartályban tárolható.
- A praktikus tartozéktáska a tartályban is tárolható.
- Könnyen szállítható, helytakarékosan tárolható.
Egyszerű és kényelmes kezelés
- Gyorsan és egyszerűen beállítható és használható. Egyszerűen töltse fel vízzel, és máris használható.
- Az indítópisztoly reteszelő funkcióval rendelkezik a könnyed, megállás nélküli permetezés érdekében.
- A 2,8 m hosszú spiráltömlő nagy munkasugarat kínál.
Tartozékok széles skálája
- A felhasználási területek bővítéséhez széleskörű tartozékok opcionálisan kaphatók.
- Minden takarítási feladathoz a megfelelő kiegészítők (kerékpárok, kültéri felszerelések, kerti bútorok, kutyák és még sok más ezen kívül).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomástartomány
|Alacsony nyomás
|Átfolyási sebesség (l/min)
|max. 2
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátor-menetidő (min)
|max. 22
|Akkumulátor feltöltési ideje (h)
|3,5
|Szín
|szürke
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,1
|Csomagolási súly (kg)
|5,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|296 x 291 x 240
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB-C töltőkábel + adapter (1 darab)
- 4 az 1-ben Multi Jet
- Habosító fúvóka
- Univerzális kefe
- Mikroszálas kendő
- Tisztítószer: Natural Bike Cleaner 640N, 500 ml
- Tároló táska
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Víztartály űrtartalma: 8 l
- Tömlőhossz: 2.8 m
- Tömlő típusa: Alacsony nyomású spiráltömlő
- Beépített vízszűrő
- Nyomáskioldó pisztoly: Alacsony nyomású kioldópisztoly
- Készülékszűrő
Videók
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kisállatok / kutyák
- Cipők / túrabakancsok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Virágládák
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.