Mobil kültéri tisztító OC 4 + Pet Kit
A Kärcher OC 4 + Pet Kit mobil kültéri tisztító hordozható készülék, beépített akkumulátorral és 8 literes víztartállyal, a Pet Kit tartozékok pedig a kutyák kíméletes, ugyanakkor hatékony tisztítását és ápolását teszik lehetővé séta után vagy sáros környezetben.
Az OC 4 Pet Kit 4 akkumulátoros mobil kültéri tisztító ideális megoldás kutyák tisztítására és ápolására bárhol, teljesen mobil módon. Az integrált lítium-ion akkumulátor és a nagy, 8 literes víztartály lehetővé teszi a vezeték nélküli használatot. A Kärcher fúvókatechnológia kíméletes, mégis hatékony tisztítást nyújt. A 2,8 méteres spiráltömlő biztosítja a nagy mozgásszabadságot, a permetpisztoly snap-in funkcióval rögzíthető. A Pet Kit praktikus kiegészítő táskát tartalmaz, amely az állatok tisztítására és ápolására optimalizált eszközöket rejt. Az alacsony nyomás kíméletes az állatok számára, de elég erős a sár, por és kosz eltávolítására a mancsokról és szőrről. Ideális használatra séta után, pocsolyázás vagy sáros erdei környezet esetén. Kompakt tárolás: a készülék és a kiegészítők a víztartályban könnyen elférnek.
Jellemzők és előnyök
Tisztítás útközbenA nagy, 8 literes víztartállyal és a beépített újratölthető akkumulátorral könnyedén tisztíthat útközben, függetlenül a vízcsatlakozásoktól vagy a hálózati tápegységtől. A tartály levehető, így bármelyik csapból feltölthető, a szivárgásmentes kupaknak köszönhetően pedig gondtalanul szállítható, például a csomagtartóban. Rugalmasan használható kutyák tisztításához és ápolásához, valamint számos más tisztítási feladathoz, például kerékpárok, kerti és kempingfelszerelések, túrabakancsok vagy babakocsik tisztításához.
Hatékony, mégis gyengéd alacsony nyomásA Kärcher hatékony fúvókatechnológiája azt jelenti, hogy a magasnyomású mosó gyengéden tisztít és vizet takarít meg, miközben nagyon hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket. Ideális a piszkos mancsok séta utáni gyengéd tisztításához és a poros szőrzet újbóli ragyogásához.
Háziállat-készlet – a takarítóember legjobb barátjánakA speciálisan kifejlesztett kisállatkefe szilikon masszírozófejekkel eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a szőrből. A kúpos fúvóka különösen gyengéd, így ideális a piszkos szőrzet és a szennyezett mancsok gondos tisztításához. A bolyhos mikroszálas kendő sok vizet szív fel, kellemes tapintású a kutya szőrén, és megakadályozza a kellemetlen szagokat.
Integrált lítium-ion akkumulátor
- A hosszú, akár 22 perces akkumulátor-üzemidő elegendő több piszkos háziállat alapos tisztításához.
- A LED információt nyújt az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról.
- Az USB C típusú töltőaljzat rugalmas töltést tesz lehetővé útközben is, például autóban vagy hordozható akkumulátorról.
Kifinomult tárolási koncepció
- Minimális helyet foglal – a készülék a tömlővel és a kioldópisztollyal együtt az üres víztartályban tárolható.
- A praktikus tartozéktáska a tartályban is tárolható.
- Könnyen szállítható, helytakarékosan tárolható.
Egyszerű és kényelmes kezelés
- Gyorsan és egyszerűen beállítható és használható. Egyszerűen töltse fel vízzel, és máris használható.
- Az indítópisztoly reteszelő funkcióval rendelkezik a könnyed, megállás nélküli permetezés érdekében.
- A 2,8 m hosszú spiráltömlő nagy munkasugarat kínál.
Tartozékok széles skálája
- A felhasználási területek bővítéséhez széleskörű tartozékok opcionálisan kaphatók.
- Minden takarítási feladathoz a megfelelő kiegészítők (kerékpárok, kültéri felszerelések, kerti bútorok, kutyák és még sok más ezen kívül).
Specifikációk
Műszaki adatok
|Nyomástartomány
|Alacsony nyomás
|Átfolyási sebesség (l/min)
|max. 2
|Akkumulátoros készülék
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátor-menetidő (min)
|max. 22
|Akkumulátor feltöltési ideje (h)
|3,5
|Szín
|szürke
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,1
|Csomagolási súly (kg)
|4,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|296 x 291 x 240
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB-C töltőkábel + adapter (1 darab)
- Lapos fúvóka
- Kúpos szórófej
- Mosókefe háziállatok számára
- Törölköző
- Tároló táska
Felszereltség
- Vízfelszívás
- Víztartály űrtartalma: 8 l
- Tömlőhossz: 2.8 m
- Tömlő típusa: Alacsony nyomású spiráltömlő
- Beépített vízszűrő
- Nyomáskioldó pisztoly: Alacsony nyomású kioldópisztoly
- Készülékszűrő
Alkalmazási területek
- Kisállatok / kutyák
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Cipők / túrabakancsok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Virágládák
