Az OC 4 Pet Kit 4 akkumulátoros mobil kültéri tisztító ideális megoldás kutyák tisztítására és ápolására bárhol, teljesen mobil módon. Az integrált lítium-ion akkumulátor és a nagy, 8 literes víztartály lehetővé teszi a vezeték nélküli használatot. A Kärcher fúvókatechnológia kíméletes, mégis hatékony tisztítást nyújt. A 2,8 méteres spiráltömlő biztosítja a nagy mozgásszabadságot, a permetpisztoly snap-in funkcióval rögzíthető. A Pet Kit praktikus kiegészítő táskát tartalmaz, amely az állatok tisztítására és ápolására optimalizált eszközöket rejt. Az alacsony nyomás kíméletes az állatok számára, de elég erős a sár, por és kosz eltávolítására a mancsokról és szőrről. Ideális használatra séta után, pocsolyázás vagy sáros erdei környezet esetén. Kompakt tárolás: a készülék és a kiegészítők a víztartályban könnyen elférnek.