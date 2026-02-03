Mobil kültéri tisztító OC 4 + Pet Kit

A Kärcher OC 4 + Pet Kit mobil kültéri tisztító hordozható készülék, beépített akkumulátorral és 8 literes víztartállyal, a Pet Kit tartozékok pedig a kutyák kíméletes, ugyanakkor hatékony tisztítását és ápolását teszik lehetővé séta után vagy sáros környezetben.

Az OC 4 Pet Kit 4 akkumulátoros mobil kültéri tisztító ideális megoldás kutyák tisztítására és ápolására bárhol, teljesen mobil módon. Az integrált lítium-ion akkumulátor és a nagy, 8 literes víztartály lehetővé teszi a vezeték nélküli használatot. A Kärcher fúvókatechnológia kíméletes, mégis hatékony tisztítást nyújt. A 2,8 méteres spiráltömlő biztosítja a nagy mozgásszabadságot, a permetpisztoly snap-in funkcióval rögzíthető. A Pet Kit praktikus kiegészítő táskát tartalmaz, amely az állatok tisztítására és ápolására optimalizált eszközöket rejt. Az alacsony nyomás kíméletes az állatok számára, de elég erős a sár, por és kosz eltávolítására a mancsokról és szőrről. Ideális használatra séta után, pocsolyázás vagy sáros erdei környezet esetén. Kompakt tárolás: a készülék és a kiegészítők a víztartályban könnyen elférnek.

Jellemzők és előnyök
Mobil kültéri tisztító OC 4 + Pet Kit: Tisztítás útközben
Tisztítás útközben
A nagy, 8 literes víztartállyal és a beépített újratölthető akkumulátorral könnyedén tisztíthat útközben, függetlenül a vízcsatlakozásoktól vagy a hálózati tápegységtől. A tartály levehető, így bármelyik csapból feltölthető, a szivárgásmentes kupaknak köszönhetően pedig gondtalanul szállítható, például a csomagtartóban. Rugalmasan használható kutyák tisztításához és ápolásához, valamint számos más tisztítási feladathoz, például kerékpárok, kerti és kempingfelszerelések, túrabakancsok vagy babakocsik tisztításához.
Mobil kültéri tisztító OC 4 + Pet Kit: Hatékony, mégis gyengéd alacsony nyomás
Hatékony, mégis gyengéd alacsony nyomás
A Kärcher hatékony fúvókatechnológiája azt jelenti, hogy a magasnyomású mosó gyengéden tisztít és vizet takarít meg, miközben nagyon hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket. Ideális a piszkos mancsok séta utáni gyengéd tisztításához és a poros szőrzet újbóli ragyogásához.
Mobil kültéri tisztító OC 4 + Pet Kit: Háziállat-készlet – a takarítóember legjobb barátjának
Háziállat-készlet – a takarítóember legjobb barátjának
A speciálisan kifejlesztett kisállatkefe szilikon masszírozófejekkel eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a szőrből. A kúpos fúvóka különösen gyengéd, így ideális a piszkos szőrzet és a szennyezett mancsok gondos tisztításához. A bolyhos mikroszálas kendő sok vizet szív fel, kellemes tapintású a kutya szőrén, és megakadályozza a kellemetlen szagokat.
Integrált lítium-ion akkumulátor
  • A hosszú, akár 22 perces akkumulátor-üzemidő elegendő több piszkos háziállat alapos tisztításához.
  • A LED információt nyújt az akkumulátor aktuális töltöttségi állapotáról.
  • Az USB C típusú töltőaljzat rugalmas töltést tesz lehetővé útközben is, például autóban vagy hordozható akkumulátorról.
Kifinomult tárolási koncepció
  • Minimális helyet foglal – a készülék a tömlővel és a kioldópisztollyal együtt az üres víztartályban tárolható.
  • A praktikus tartozéktáska a tartályban is tárolható.
  • Könnyen szállítható, helytakarékosan tárolható.
Egyszerű és kényelmes kezelés
  • Gyorsan és egyszerűen beállítható és használható. Egyszerűen töltse fel vízzel, és máris használható.
  • Az indítópisztoly reteszelő funkcióval rendelkezik a könnyed, megállás nélküli permetezés érdekében.
  • A 2,8 m hosszú spiráltömlő nagy munkasugarat kínál.
Tartozékok széles skálája
  • A felhasználási területek bővítéséhez széleskörű tartozékok opcionálisan kaphatók.
  • Minden takarítási feladathoz a megfelelő kiegészítők (kerékpárok, kültéri felszerelések, kerti bútorok, kutyák és még sok más ezen kívül).
Specifikációk

Műszaki adatok

Nyomástartomány Alacsony nyomás
Átfolyási sebesség (l/min) max. 2
Akkumulátoros készülék
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor-menetidő (min) max. 22
Akkumulátor feltöltési ideje (h) 3,5
Szín szürke
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,1
Csomagolási súly (kg) 4,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 296 x 291 x 240

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: 5 V / 2 A USB-C töltőkábel + adapter (1 darab)
  • Lapos fúvóka
  • Kúpos szórófej
  • Mosókefe háziállatok számára
  • Törölköző
  • Tároló táska

Felszereltség

  • Vízfelszívás
  • Víztartály űrtartalma: 8 l
  • Tömlőhossz: 2.8 m
  • Tömlő típusa: Alacsony nyomású spiráltömlő
  • Beépített vízszűrő
  • Nyomáskioldó pisztoly: Alacsony nyomású kioldópisztoly
  • Készülékszűrő

Alkalmazási területek
  • Kisállatok / kutyák
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Cipők / túrabakancsok
  • Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
  • Babakocsik
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Virágládák
